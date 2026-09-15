ONLINE: Karlovy Vary - Třinec 0:1. Startuje nový ročník extraligy! Galvas otevřel skóre
Dlouhé čekání je u konce! Dnes začíná nový ročník hokejové Tipsport extraligy, v předehrávce 1. kola spolu měří síly Karlovy Vary a Třinec. Jde o reprízu jarního semifinále, ve kterém Oceláři uspěli 4:1 na zápasy. Oba týmy mají za sebou povedenou přípravu, shodně prohrály jen v jednom utkání. Energie vstupuje do ročníku opět s ambicemi na průnik mezi elitní celky. Jak začne na úvod? Zápas od 18:00 sledujte ONLINE na webu iSport.