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ONLINE: Karlovy Vary - Třinec 0:1. Startuje nový ročník extraligy! Galvas otevřel skóre

Choreo fanoušků Karlových Varů během prvního utkání extraligové sezony
Choreo fanoušků Karlových Varů během prvního utkání extraligové sezonyZdroj: ČTK / Kubeš Slavomír
Marek Mazanec v brance Třince
Kapitán Ocelářů Martin Růžička
Kapitán Ocelářů Martin Růžička
Kapitán Ocelářů Martin Růžička
Dominik Frodl stráží branku Karlových Varů
Dominik Frodl stráží branku Karlových Varů
O tvrdé střety před brankovištěm nebyla v prvním utkání extraligy nouze
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iSport.cz
Tipsport extraliga
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Dlouhé čekání je u konce! Dnes začíná nový ročník hokejové Tipsport extraligy, v předehrávce 1. kola spolu měří síly Karlovy Vary a Třinec. Jde o reprízu jarního semifinále, ve kterém Oceláři uspěli 4:1 na zápasy. Oba týmy mají za sebou povedenou přípravu, shodně prohrály jen v jednom utkání. Energie vstupuje do ročníku opět s ambicemi na průnik mezi elitní celky. Jak začne na úvod? Zápas od 18:00 sledujte ONLINE na webu iSport.

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