Předplatné

ONLINE: Karlovy Vary - Třinec. Startuje nový ročník extraligy! Kdo ovládne úvodní duel?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
ZIMÁK XXL před startem sezony: Všech 14 týmů pod lupou. Titul pro… • Zdroj: isport.tv
Roberts Mamčics atakoval Tomáše Kundrátka
Ondřej Beránek v klinči s Davidem Musilem
Emoce ve čtvrtém semifinále mezi K. Vary a Třincem
4
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Dlouhé čekání je u konce! Dnes začíná nový ročník hokejové Tipsport extraligy, v předehrávce 1. kola se střetnou Karlovy Vary a Třinec. Půjde o reprízu jarního semifinále, ve kterém Oceláři uspěli 4:1 na zápasy. Oba týmy mají za sebou povedenou přípravu, shodně prohrály jen v jednom utkání. Energie vstupuje do ročníku opět s ambicemi na průnik mezi elitní celky. Jak začne na úvod? Zápas začíná v 18:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
--

Začít diskuzi

Hokej 2026/27

Česká hokejová reprezentace
MS v hokejiProgram MS v hokeji 2027Reprezentace

 

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů