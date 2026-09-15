ONLINE: Karlovy Vary - Třinec. Startuje nový ročník extraligy! Kdo ovládne úvodní duel?
ZIMÁK XXL před startem sezony: Všech 14 týmů pod lupou. Titul pro… • Zdroj: isport.tv
Dlouhé čekání je u konce! Dnes začíná nový ročník hokejové Tipsport extraligy, v předehrávce 1. kola se střetnou Karlovy Vary a Třinec. Půjde o reprízu jarního semifinále, ve kterém Oceláři uspěli 4:1 na zápasy. Oba týmy mají za sebou povedenou přípravu, shodně prohrály jen v jednom utkání. Energie vstupuje do ročníku opět s ambicemi na průnik mezi elitní celky. Jak začne na úvod? Zápas začíná v 18:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.