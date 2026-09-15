Šéf Oneplay Sport o vysílání extraligy: Nové studio i pořad s diváky a přes 400 přenosů
- Televize Oneplay Sport odvysílá v nové sezoně přes 400 zápasů hokejové extraligy a kompletní zápasový servis přesune do nového studia.
Studio disponuje LED stěnou s velikostí 39 metrů čtverečních, robotickými kamerami a hledištem pro 80 diváků přímo při vysílání.
V novém prostoru odstartuje 23. září pořad Krosček s moderátorem Janem Homolkou, v prosinci pak naváže třetí řada seriálu Hockey Tour.
Hokejové vysílání na Oneplay Sport čeká v extraligové sezoně výrazná změna. Zápasový servis se přesune do nového televizního studia, jehož dominantou je panoramatická LED stěna. Nechybějí robotické kamery, virtuální projekce ani hlediště pro diváky. Další novinkou je pořad Krosček. Pro Sport Magazín +PLUS k startu nejvyšší soutěže o všem promluvil Marek Kindernay, šéf Oneplay Sport.
Co je pro televizního fanouška největší změna?
„Jednoznačně nové studio, ze kterého budeme dělat kompletní zápasový servis. Patří k nejmodernějším na českém televizním trhu. Nabízí nám širší možnosti při práci s obrazem, grafikou i statistikami. Vedle toho chystáme nový hokejový pořad Krosček, který nabídne zase trochu jiný pohled na hokejové dění. Studio má obří LED stěnu, hlediště i robotické kamery.“
Co z toho ale reálně pozná divák doma?
„Panoramatická LED stěna má přesně 39 metrů čtverečních a téměř šestnáct milionů pixelů, k tomu máme virtuální projekce a novou grafiku. Nejde ale jen o efektní kulisu. Nové možnosti chceme využít při rozborech, práci se statistikami a prezentaci klíčových situací. S jediným cílem: aby měl divák podrobnější pohled na dění na ledě.“
Proč jste do studia přidali hlediště až pro osmdesát lidí?
„Protože do vybraných přenosů pozveme fanoušky přímo do něj. Chceme tím vytvořit živější atmosféru a zároveň je dostat blíž k samotnému vysílání. Právě větší propojení s fanoušky je jedna z možností, kterou nám nové studio nabízí. Bude se tam natáčet také show Krosček, u které počítáme s diváky v každém díle.“
Hektický začátek sezony
Jak rozsáhlé bude pokrytí celé sezony?
„Znovu odvysíláme přes 400 přímých přenosů z Tipsport extraligy, od prvního kola až po finále. Divák Oneplay může sledovat kompletní sezonu, většina zápasů na Oneplay Sport 2 (Tuto stanici si můžete v rámci O2 Spolu koupit nejlevnější v balíčku Extra Sport za 499 Kč měsíčně. Cena platí pro zákazníky O2) a zbývající část na ČT sport. Oneplay Sport 4 přinese prémiové záběry, například vybraná utkání prostřednictvím Oneplay Helmet Cam. Mimořádně intenzivní bude začátek sezony.“
Jak to?
„Během prvních pětadvaceti dnů nabídneme čtrnáct hlavních přenosů se studiem, přičemž každý extraligový tým se v nich představí alespoň jednou. Většina z nich navíc na domácím ledě. Řada přijde také na konferenční přenosy, které jsme si vyzkoušeli v minulých sezonách.“
Co když fanoušek zápas nestihne nebo si chce rychle dohledat, co se v něm stalo?
„Platforma Oneplay nabízí podrobné statistiky včetně výsledků zápasů, aktuální tabulky týmů a kanadského bodování. Krátce po utkání se automaticky generují sestřihy nejzajímavějších momentů. Funkce klíčové momenty pak umožní rychlý přístup především ke gólům. Důležité informace i atraktivní obsah jsou pohodlně na jednom místě.“
Co očekáváte od pořadu Krosček? Čím má být jiný?
„Vzniká v novém studiu a počítáme i s diváky v hledišti. Provázet jím bude jeden z našich nejzkušenějších moderátorů Honza Homolka, který v každém díle přivítá čtyři hosty z hokejového prostředí i ze showbyznysu. Chceme nabídnout odborné pohledy, atraktivní hosty a zároveň hokej ukázat i z jiné, odlehčenější perspektivy.“
Právě spojení hokeje a showbyznysu může snadno sklouznout k estrádě. Kde chcete držet hranici?
„Hokej musí zůstat základem. Nechceme rezignovat na odborný pohled, jen ho zasadit do uvolněnějšího formátu. Hosté z jiného prostředí mohou přinést témata nebo názory, ke kterým bychom se v klasickém studiu nedostali. Odbornost a zábava se musí doplňovat.“
Kdy Krosček odstartuje a co dalšího chystáte mimo přímé přenosy?
„Premiéru chystáme na středu 23. září od 20 hodin na Oneplay Sport 2. Potom Krosček poběží pravidelně každou středu a kopíruje termíny extraligové sezony. Vedle něj pokračuje také populární seriál Hockey Tour, který mapuje dění v klubech Tipsport extraligy. Třetí řada startuje v prosinci.“
|Hokejová redakce Oneplay Sport
|Moderátoři
|Jan Homolka, Jan Velart, Tomáš Zetek
|Reportéři
|Jan Hrabal, Martina Kramerová, Radek Šilhan
|Komentátoři
|Libor Basík, Petr Hais, Jaroslav Keimar, Lukáš Losleben, Radek Macháček, Viktor Maudr, Dominik Mihailescu, Vojtěch Ošlejšek, Matyáš Smola, Martin Stebel, Adam Sušovský, Jan Štiegler, Jan Tajzler, Jan Velart, Matěj Vodička, Tomáš Zetek
|Statistický servis
|Jiří Vítek
|Tradiční experti
|Radek Duda, Miloslav Gureň, Erik Hrňa, Jakub Koreis, Roman Málek, Jiří Tlustý
|Nové tváře
|Daniel Přibyl, Tomáš Rolinek, Josef Straka, Jiří Trvaj, Michal Vondrka