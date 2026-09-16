Pour věří, že se v Motoru nakopne: V Hradci jsem byl ve škatulce. Důvěru si zasloužím
V extralize najdete vedle řady lídrů i bohatou grupu hráčů, od nichž čekáte, že se tahouny dříve či později stanou. Že vám pomohou vytvořit potřebnou DNA týmu a zařadí se mezi nepostradatelné figury. Jedním z nich je určitě i Jakub Pour. Sedmadvacetiletý útočník, o němž vám řada expertů řekne, že má na mnohem víc, než předvádí. On sám to vnímá podobně. Rozváže se v Motoru?
Umí dát kouzelný gól, stejně jako vysvléct protihráče z dresu. Neštítí se černé práce, přitom zvládá přinést užitek i v přesilovce. Není náhoda, že Jakub Pour před lety zaujal skauty NHL, dostal kontrakt a sezonu se pral o šanci v organizaci Chicaga. Od farmaření v AHL a ECHL uplynuly tři roky, po dvouletém angažmá v Hradci, které nepřineslo očekávaný progres, cítí kloudnou šanci na jihu Čech. Hned v pátek zažije pikantní comeback, kdy se postaví někdejším parťákům na ledě Mountfieldu.
V Budějovicích by chtěl žít každý, potvrdíte?
„Cítím se tu příjemně, zatím všechno dobrý. Příprava byla dlouhá, náročná, hráli jsme hodně zápasů. Do toho se tvrdě trénovalo, práce se odvedlo fakt hodně. Všichni jsme se těšili, až začne ostrá sezona.“
Nové vedení Motoru avizovalo, že se lenošit nebude. Trénuje se v Motoru víc než jinde?
„Je to všude podobné. Aspoň, co jsem zažil v ostatních týmech. Nemyslím si, že je to tu horší nebo lehčí než jinde. Rozdíly jsou v maličkostech. Někde se běhají delší vzdálenosti na suchu, tady se zase jelo ve velké intenzitě a v rychlosti.“
Docela dlouho před koncem minulé sezony jste měl jasno, že půjdete do Motoru. Trochu jsem u vás vnímal potřebu změny. Co všechno vás k ní vedlo?