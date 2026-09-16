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ONLINE: Pardubice - Hradec. Derby v úvodním kole! Sparta v Olomouci, Rytíři proti Vítkovicím

Oslava hokejistů Pardubic
Oslava hokejistů PardubicZdroj: Josef Vostárek / Profimedia
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
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Po úterní předehrávce Karlových Varů s Třincem se hraje úvodní kolo nové sezony hokejové extraligy. Pardubice zahajují cestu za obhajobou titulu soubojem s východočeským rivalem, stejně jako na startu minulého ročníku hraje Dynamo doma v derby s Hradcem Králové. Sparta nastupuje v Olomouci, Brno na ledě Litvínova. Premiéru na kladenské střídačce zažívá bývalý kouč reprezentace Radim Rulík - Rytíři bojují ve Vítkovicích. V dalších zápasech České Budějovice hostí Mladou Boleslav a Plzeň vyzývá Liberec. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

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