Sparta uspěla u Nejvyššího soudu ve sporu s bývalým majitelem Břízou. Jde o desítky milionů
- Nejvyšší soud vyhověl dovolání hokejové Sparty a zrušil rozsudky nižších soudů, které původně zamítly žalobu na bývalé vedení klubu.
Městský soud v Praze se musí znovu zabývat smlouvami spojenými s Petrem Břízou a Martinem Ferdusem a prověřit, zda jednali s potřebnou loajalitou.
Předmětem obnoveného řízení zůstává částka zhruba 31,1 milionu korun za náhradu škody, zbylé nároky byly zamítnuty nebo vzaty zpět.
Městský soud v Praze musí znovu otevřít spor o více než 30 milionů korun mezi hokejovým klubem HC Sparta Praha a jeho bývalým majitelem a někdejším předsedou představenstva Petrem Břízou. Nejvyšší soud (NS) vyhověl dovolání Sparty, jejíž žaloba míří také na bývalého člena představenstva Sparty Martina Ferduse. Klub nyní patří skupině Kaprain. Žádá náhradu škody kvůli smlouvám, které Sparta v minulosti uzavírala se společnostmi napojenými na Břízu a Ferduse. Rozsudek NS je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
Spor se týká smluv s Ferdusovou firmou Reinpo Kapital a společností GSB, kde byl jednatelem a společníkem Bříza, někdejší úspěšný brankář Sparty i hokejové reprezentace. Smlouvy se týkaly vyhledávání marketingových partnerů, správy nemovitostí, tréninku brankářů a také užití osobnostních práv Břízy.
Odmítnutý pohled
Městský soud původně žalobu zamítl. Dospěl mimo jiné k závěru, že odměny a provize byly sjednané v obvyklé výši, Sparta za ně dostala odpovídající plnění a přinesly klubu ekonomický prospěch. Bříza s Ferdusem proto podle městského soudu neporušili povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Vrchní soud v Praze závěr potvrdil a označil jejich rozhodnutí dokonce za „podnikatelské optimum“.
NS ale tento pohled odmítl. Podle jeho verdiktu není klíčové to, že Sparta následně ekonomicky prosperovala, ale to, zda žalovaní jednali v jejím zájmu a s potřebnou loajalitou. Členové představenstva sice mohou některé činnosti delegovat, ale podle NS není možné, aby je převedli na jimi ovládanou společnost, za kterou je pak sami osobně vykonávají a nechávají si za to vyplácet odměnu.
„Za situace, kdy členové představenstva delegují výkon činností spadajících do jejich působnosti na jimi ovládané třetí osoby za úplatu, a následně tyto činnosti pro třetí osoby fakticky osobně vykonávají, nelze jejich jednání považovat za jsoucí v souladu s požadavkem péče řádného hospodáře, respektive učiněné s nezbytnou loajalitou vůči společnosti; a to bez ohledu na následnou ekonomicky příznivou situaci společnosti,“ rozhodl NS.
„Najali sami sebe“
Pražský městský soud se proto nyní musí znovu zabývat například tím, kdo konkrétně vykonával pro Reinpo a GSB činnosti na základě zprostředkovatelských smluv, případně zda Bříza a Ferdus skutečně „najali sami sebe“. NS také vytknul městskému soudu to, že nevyslechl znalce, jejichž posudky se rozcházely.
Ve sporu původně šlo o téměř 34 milionů korun. Menší část nároku Sparta už dříve vzala zpět. Městský soud se v novém řízení bude zabývat už jen částkou zhruba 31,1 milionu korun. Ve zbytku NS dovolání odmítl. Částečně kvůli promlčení, částečně kvůli tomu, že odměnu 700.000 korun za užití Břízových osobnostních práv nepovažoval za problematickou.
Bývalý brankář Bříza koupil hokejovou Spartu v roce 2016 od Sportovního holdingu Praha. V roce 2019 ji pak převzala Investiční skupina Kaprain, kterou založil a ovládá český finančník a podnikatel Karel Pražák.