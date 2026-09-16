Litvínov poděkoval zachráncům a Sukeľ zhasl Kometu. Oproti loňsku byl vidět obří rozdíl
Slova díků nestačí. Tak zněl slogan na choreu, které rozvinuli fanoušci na Litvínova na jižní tribuně při komerční přestávce během druhé třetiny utkání s brněnskou Kometou. Byly na něm vyobrazeny portréty pětice srdcařů, kteří zásadně pomohli k záchraně tradiční hokejové bašty: Jiří Šlégr, Robert Reichel, Martin Ručinský, Robert Kysela a Jan Ptáček, šéf fanclubu Ropáci on Tour.
Boj o přežití se změnil téměř v pohádku. Litvínov nezhasl, což připomíná logo na ledové ploše i trička, která iniciátor kampaně Ptáček začal prodávat. Odneslo to jeho zdraví, ale dostal se z toho a splnil svůj cíl i velký sen. Z vychovatele v dětském domově se stal provozní manažer klubu.
Na Hlinkův stadion se vrátila rodinná atmosféra, lepší nálada i ovzduší. Na lidech je vidět, že všechno dělají srdcem, s radostí a že se jim ulevilo.
Po roce se Verva v prvním kole nové extraligové sezony střetla opět s Kometou. Předvedla velmi svěží výkon. Vytvářela si šance, od začátku se hrálo víc před brankou hostů.
Aktivní byl zprvu hlavně třetí útok Michala Guta, který měl první velkou příležitost. Na gól se však čekalo téměř dvě třetiny, ale projev krušnohorského týmu byl zase plný života, energie a nadšení.
Hokej v jeho podání byl několik světlených let vzdálený od utrápenosti a křeče z časů, kdy žil v existenční nejistotě a měl starost, aby se udržel mezi elitou.
V brněnské sestavě chyběli obránce Stanislav Svozil a finský centr Robert Leino, ale beztak byla nabitá zvučnými posilami.
Kämpf hrál s Kašovci
Verva nastoupila v plné zbroji, snad až na brankáře Mateje Tomka. Superútok bratrů Kašových s Davidem Kämpfem nastoupil pohromadě a taky se postaral o úvodní trefu utkání. V závěru druhé třetiny se po skončené přesilovce nekompromisně prosadil Ondřej Kaše.
Po vyhraném buly na pravém kruhu poslal 111 sekund před sirénou kotouč nad rameno Aleše Stezky. A bylo až symbolické, že to byl zrovna on. Pokud to mělo být předznamenání litvínovského restartu, vejde jeho parádní zásah do dějin.
A kdo jiný by měl pod ní být podepsán, než největší lídr současného týmu. Další vzrušivý moment přišel v polovině třetí části. Po fantastickému ťukesu hvězdného trojzápřahu pálil David Kaše, chybělo jen přesnější zakončení.
Kometa se mnoho nepředvedla, po letních změnách si všechno musí sednout. Po přísném vyloučení Kämpfa něco přes dvě minuty do konce zkusili hosté hrát v šesti. Elitní centr na oslabení seděl na trestné lavici.
Matúš Sukeľ zásunem do prázdné klece zhasl Kometu. Pavel Čajan ještě musel předvést několik kouzel, v čase 59:53 přišel o čisté konto. Ale Litvínov po vítězství 2:1 tři body uhájil.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|1
|1
|0
|0
|0
|5:2
|3
|2
Mountfield
|1
|1
|0
|0
|0
|5:3
|3
|3
Třinec
|1
|1
|0
|0
|0
|2:0
|3
|4
Kladno
|1
|1
|0
|0
|0
|4:3
|3
|5
Litvínov
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|6
M. Boleslav
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|7
Plzeň
|1
|0
|1
|0
|0
|2:1
|2
|8
Č. Budějovice
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|1
|9
Liberec
|1
|0
|0
|1
|0
|1:2
|1
|10
Vítkovice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:4
|0
|11
Brno
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|12
Pardubice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|13
K. Vary
|1
|0
|0
|0
|1
|0:2
|0
|14
Olomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:5
|0
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