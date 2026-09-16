Zrušené góly? Sedlák s tím byl v pohodě. Hradec ovládl derby s mistrem! Ten vyhořel v obraně
Loni v prvním extraligovém kole se rovněž hrálo východočeské derby a domácí Pardubice zdevastovaly Hradec 7:1. Exhibice vs. výbuch. Rok se s rokem sešel a Mountfield předvedl úplně jinou šichtu. Poučenou, vyladěnou, houževnatou, na své možnosti zcela precizní. V defenzivní fázi hry překvapivě velmi mizerně fungující Dynamo opakovaně selhávalo při bránění, inkasovat mohlo klidně desetkrát… Hokejisté Mountfieldu vezou zaslouženou venkovní výhru ve vyprodaném derby 5:3.
Na marodce bek Ludvig, z útočníků dlouhodobě Kaut, Lauko, navíc Kelemen a Poulíček. Ale i tak…
Dynamo v první třetině deptaly dva kritické momenty, obě gólové situace v jejich podání. A u obou sehrál klíčovou roli Lukáš Sedlák. Na konci 17. minuty se Roman Červenka chytře zbavil beka Kaliny, nahodil puk před brankoviště, kde se výborně zorientoval Matěj Stránský a poslal puk pod horní tyčku. Srovnáno 1:1! Jenže jen na pár minut.
Hradec se v poslední možné chvíli (po 70 sekundách) odhodlal k trenérské výzvě za nedovolené bránění v brankovišti. Kým? Lukášem Sedlákem, jenž se při odjíždění z gólmanova území lehce odrazil od Škorvánkova betonu. Pro sudí Sýkoru s Šindelem dostatečný důvod pro odvolání gólu.
Otázkou zůstává, proč arbitři záznam zkoumali tak dlouho. U takové situace by měli být hotovi výrazně rychleji, pokud jsou přesvědčeni o neférovém docílení branky. Což tady vzhledem k čtyřminutové prohlídce záběrů nejspíš úplně neplatilo.
A druhá situace? Při přesilovce na konci 19. minuty se kotouč odrazil od Sedlákovy ruky a odtud za branku. Kdyby pardubický útočník stihl puk trefit holí před čárou, gól by jednoznačně platil, tady arbitři řešili pohyb ruky, zda byl aktivní, či pasivní. A rozhodli, že Lukáš Sedlák „úmyslně usměrnil puk“, proto gól nemohl platit.
Sedlákova reakce byla výmluvná. Úmysl? To určitě ne. „Neuznané po právu,“ řekl přesto v televizi jeho spoluhráč David Tomášek.
A tak za to vzal Roman Červenka. Zkraje druhé části při doznívající převaze po přesilovce krásně nad ramenem hradeckého brankáře srovnal první uznanou trefou. Hradec však hrál dobře, nepustil domácí do neustálého tlaku, nebořil, naopak byl aktivní. A při laxním bránění hráčů Dynama díky Patriku Zdráhalovi měnil ve 24. minutě skóre na 2:1.
Kostrbaté Dynamo
Domácí vypadli z jistoty a jen díky Romanu Willovi neinkasovali další góly. Strážce pardubické plamene čapl minimálně dva góly, nebýt zlatého brankáře, Mountfield by se dřív řítil k bodům. Takhle musel při třetím oslabení skousnout precizní gólovou souhru čtyř mistrů světa s Janem Košťálem na modré. Červenkovu komandu stačilo ke skórování pouhých 16 sekund.
Kdo čekal, že se Hradec ve třetí části sám položí, anebo že přijde pardubická drtička, škaredě se spletl. Přišlo totiž další zaváhání v defenzivě a reprezentant Radovan Pavlík, bráněný Tomáškem (proč jím?) před bránou perfektně tečoval Nenonenovu pobídkovou palbu.
Opařené Dynamo ztratilo momentum i potřebnou sebedůvěru, počínalo si kostrbatě, křečovitě, hráči dělali samá špatná rozhodnutí. Zatímco chytře fungující a mnohem hbitější Hradec šikovně čekal na brejky. Z jednoho takového v 51. minutě zavěsil Viliam Čacho. A z dalšího o tři minuty později Nenonen. Naprosto zbytečný Vukojevicův faul pomohl Dynamu a Tomáši Noskovi k přesilovkové trefě na 3:5, ale víc už domácí nevymysleli. Ani při hře bez brankáře.
První překvapení přišlo brzy…