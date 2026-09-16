Augusta sáhl do elitní řady a Špaček zářil. Hrál výborně, ocenil kouč po vítězném startu
Poměrně překvapivě přišel o místo v elitní formaci a zareagoval příkladně. Michael Špaček byl v úvodním kole Tipsport extraligy ústřední postavou Sparty při výhře 5:2 na ledě Olomouce. Lahůdkou otevřel skóre zápasu, když pak soupeř snížil, přidal další gól a asistenci. Nový realizační štáb v čele s Patrikem Augustou odstartoval sparťanskou misi tříbodovým ziskem. „Hrál výborně, od začátku byl vidět, byl silný na kotouči a bruslil u toho,“ chválil hlavní kouč muže zápasu.
Zdálo se to jako tutovka. Sparta v přípravě ladila podobu jednotlivých útoků, elitní řada s Filipem Chlapíkem, Michaelem Špačkem a Matějem Blümelem fungovala bez problémů. Okolo souhry se točily rozhovory, sami útočníci si chemii pochvalovali.
V úvodním kole extraligy ale Patrik Augusta překvapil nečekaným roztržením. Na centr mezi Chlapíka s Blümelem posunul Devina Shora, Špaček dostal na povel druhou řadu s Michalem Řepíkem a Pavlem Kousalem. A v utkání se ujal rozhodujícího slova.
Kohouti vletěli do zápasu s obrovským entuziasmem a chutí. Už po pár sekundách hrozil Jakub Orsava, pak se hra musela přerušit. Konfety od natěšených fanoušků nalétaly až na ledovou plochu a pod bruslemi dělaly neplechu. Téměř čtyři minuty se Sparta nedostala ani ke střele, než vzal zodpovědnost na svou hůl Špaček. Stahovačkou obešel soupeře, mezi třemi soky sjel před branku a v ní vykoupal i Matěje Machovského. „Začátek byl trošičku nervózní, ale dali jsme docela rychle gól, což nám určitě pomohlo,“ věděl obránce Ronald Knot, že úvod nebyl ideální.
Augusta: Nemyslím, že výsledek odpovídá hře
Od prvního zásahu už měli hosté zápas pod větší kontrolou. Mora hrozila, ale nebyla produktivní, prosadili se jen Daniel Herčík s Karlem Pláškem. Náskok Sparty postupně nabobtnával. Špaček se podepsal pod třetí gól přesnou střelou, u páté branky v přesilové hře asistoval. Výrazný zápas sehráli i Knot (1+1) a kapitán Filip Chlapík (0+2), Blümel skončil bez bodu.
Ty nejdůležitější tři si do tabulky připsal nový trenérský štáb Pražanů. Patrik Augusta s Ladislavem Šmídem, Tomášem Netíkem a Michalem Neuvirthem se na lavičku postavili ve stylových baseballových bundách v černé barvě a po utkání si s celým týmem spokojeně plácli. Tah s rozbitím zavedených lajn vyšel.
„Nemyslím, že výsledek odpovídá hře, která se děla na ledě. Měli jsme problémy s forčekem a hrou domácích. Ve druhé třetině jsme se zlepšili a vytvořili si tlak. Rozhodující byl třetí gól, který jsme dali, čtvrtý nám dal trošku víc klidu na hokejky do závěru,“ říkal pokorně Augusta.
„Ukázalo nám to, že pokud hrajeme agresivně, dobře bruslíme, pohybujeme se a nedáváme soupeři prostor, můžeme být úspěšní,“ dodal. Domácího trenéra Petra Fialu mrzela řešení v obranné fázi. „Byly to podobné góly, z prostorů, které bychom měli mít obsazené. Ale můžeme být spokojení s pohybem v útočném pásmu a s vytvářením šancí,“ pravil po porážce.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|1
|1
|0
|0
|0
|5:2
|3
|2
Mountfield
|1
|1
|0
|0
|0
|5:3
|3
|3
Třinec
|1
|1
|0
|0
|0
|2:0
|3
|4
Kladno
|1
|1
|0
|0
|0
|4:3
|3
|5
Litvínov
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|6
M. Boleslav
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|7
Plzeň
|1
|0
|1
|0
|0
|2:1
|2
|8
Č. Budějovice
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|1
|9
Liberec
|1
|0
|0
|1
|0
|1:2
|1
|10
Vítkovice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:4
|0
|11
Brno
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|12
Pardubice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|13
K. Vary
|1
|0
|0
|0
|1
|0:2
|0
|14
Olomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:5
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž