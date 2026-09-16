Pos*al jsem to, štvalo Stránského. Rulík se vrátil jako vítěz: Na užívání nebyl čas
„Děkujeme, trenére.“ Jsou tomu tři roky, co se Dynamo loučilo s koučem Radimem Rulíkem. Po 11 letech získal pro Pardubice první medaili a vyslyšel vábení reprezentace. Tu zase dovedl ke zlatu, na které Česko čekalo 14 roků. Do extraligy se teď zřejmě největší trenérské jméno v tuzemsku oficiálně vrátilo. Po 41 měsících a třech dnech od posledního klání v Pardubicích vedl stratég mistrů světa Kladno k výhře 4:3 ve Vítkovicích. „Prohrávali jsme 0:2 a na užívání nebyl čas,“ poznamenal.
Dosud poslední extraligová stopa byla pro Radima Rulíka dost hořká. Pardubice v rozhodujícím sedmém semifinálovém partu podlehly Třinci 1:2. Možná si vzpomenete, jak Tomáš Hyka v čase 59:57 prováděl trestné střílení a nedal. Štace na východě Čech tak pro kouče skončila bronzem.
V Kladně jsou ambice lehce příkřejší. Alespoň prozatím. Mužstvo každopádně už v předchozí sezoně ukázalo solidní potenciál, v předkole mělo na lopatě Spartu. Přibyly zvučné posily, roste hlad minimálně po čtvrtfinále. Časem se Rytíři i díky majiteli Tomáši Drastilovi mohou posunout do hlavního balíku favoritů na titul.
Napřed ovšem musí vyřešit aktuální starosti, které zčásti rozkrylo už úvodní kolo. Rytíři měli ve Vítkovicích dvě třetiny problém s koncovkou i důrazem domácích. Nováček Yorick Treille, teprve druhý zahraniční kouč v české extralize mimo Slováky, naordinoval po nepovedené přípravě zejména důraz u mantinelu.
„Je to součást hokeje. Hlavně v prvním zápase se chcete fyzicky ukázat. Ale my bychom u toho rádi vydrželi. Taková hra stojí dost energie, ale je to dobrý způsob, jak získat vzpruhu, pokud někoho srazíte na led,“ popisoval plán francouzský stratég.
Už v šesté minutě sestřelil Rhett Holland mladíka Oskara Lislera. Marek Kalus zase dostal do ráže hostujícího Kellyho Klímu. Další efektní hit přidal Jan Šír. Vyústění? Italský zadák na straně Kladna Phil Pietroniro ve druhé třetině zbytečně shodil rukavice a po složení Filipa Krivošíka skončil na trestné lavici osamocený.
Rulík byl o ofsajdu přesvědčený
Předcházely tomu dvě vítkovické trefy. Větší emoce vzbudil druhý zásah, kdy Šimon Stránský exkluzivně povodil obránce Tomáše Tomka. Jenže kladenská střídačka upozornila na problematický přechod přes modrou čáru. O ofsajd se z logiky věci nejspíš jednalo, ale k dispozici nebyl průkazný záběr, jelikož puk se skryl za čepel hole asistujícího Davida Ciencialy. Sudí rozhodli, jak museli.
„Byli jsme si jistí, dvakrát jsme si záběr vrátili. Co jsem viděl, bylo to o milimetry. Jestli nebyl vidět puk? Nevím,“ mrzelo Rulíka, kterého teď čeká odlišná pracovní náplň, než na jakou byl v uplynulých třech letech zvyklý. „U nároďáku je to víc nárazové, ale já jsem to takhle chtěl, takže si vůbec nestěžuju. Je to něco úplně jiného.“
Na lavičce jedenašedesátiletý trenér držel klidný projev a do ligy se vrátil výhrou. Pomohlo snížení navrátilce Michala Kempného, reprezentant udeřil v oslabení na konci druhé části. Na startu třetí třetiny pak pálili cizinci Daniel Audette a Niko Ojamäki. Vítkovice ještě zvedl slovenský útočník Marek Hrivík, ale vítězný gól obstaral předchozí hříšník Pietroniro.
„To jsem posral já,“ přihlásil se k chybě domácí Stránský, který jinak sehrál parádní obnovenou premiéru v modrobílém dresu. „Ztratil jsem puk ve středním pásmu, což se nemá stávat. Hráče jsem viděl, ale myslel jsem, že už jsem za ním, on ještě vystrčil zadek a trefil mě. Bylo to čisté,“ vylíčil práci kladenského obránce Filipa Westerlunda, autora ukázkového hitu.
Vítkovice přes značnou herní vzpruhu zapsaly šestou porážku ze sedmi klání od startu přípravy. A trenér Rulík si proti Ostravanům při svém 658. extraligovém utkání jako hlavní kouč vylepšil bilanci na 26:21.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|1
|1
|0
|0
|0
|5:2
|3
|2
Mountfield
|1
|1
|0
|0
|0
|5:3
|3
|3
Třinec
|1
|1
|0
|0
|0
|2:0
|3
|4
Kladno
|1
|1
|0
|0
|0
|4:3
|3
|5
Litvínov
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|6
M. Boleslav
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|7
Plzeň
|1
|0
|1
|0
|0
|2:1
|2
|8
Č. Budějovice
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|1
|9
Liberec
|1
|0
|0
|1
|0
|1:2
|1
|10
Vítkovice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:4
|0
|11
Brno
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|12
Pardubice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|13
K. Vary
|1
|0
|0
|0
|1
|0:2
|0
|14
Olomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:5
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž