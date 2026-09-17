Útok 3K úřadoval. Kämpf: Hokej mě zase bavil, tři body jsou přesně, co jsme potřebovali
Útok 3K otevřel sezonu společně. V 39. minutě nasměroval Litvínov k vítězství nad Kometou. Ondřej Kaše zakončil, David Kämpf mu nahrával. „Strašně náročný zápas, ubojované vítězství,“ byla jeho slova, když vyšel z kabiny. Verva v otvíráku sezony vyhrála 2:1, ale rozdíl mohl být o dost větší. Do nového ročníku vletěla s chutí.
David Kämpf se do extraligy vrátil po devíti sezonách v zámoří. Při své litvínovské premiéře strávil odchovanec Chomutova na ledě přes 21 minut nejvíc z domácích hráčů. Na tohle nebyl coby obranář zvyklý, ale hokej ho zase bavil. „Myslím, že nebude problém si zvyknout, i když český hokej je něco jiného. V NHL měl jinou roli, ale věřím, že si zvykne dobře,“ řekl hlavní kouč Robert Reichel.
Davide, jaký byl návrat do extraligy?
„Strašně náročný zápas. Led nebyl ideální a bylo to znát, těžko se bruslilo, jak nám tak jim. My na něm aspoň trénujeme, jsme trochu zvyklí, ale pro soupeře to bylo zase něco jiného. Jsme rádi, že jsme ho nakonec zvládli. Tři body do začátku jsou pro nás velmi důležité, dodají nám sebevědomí, což jsme přesně chtěli.“
Trenér vás dal dohromady s bratry Kašovými. Co řeknete ke spolupráci s nimi?
„Super. Jsme rádi, že hrajeme spolu, těšili jsme se na to. Je z toho první vítězství, tak doufám, že to takhle bude pokračovat. Ondru Kašeho znám, skvělý hráč. Jak trefil, to byla výborná střela.“
Byla z toho i asistence, takže body začínají hned od začátku naskakovat.
„Těší to, první zápas a hned bod. Určitě tam je ale pořád mezera na zlepšování. Budeme na tom pracovat a věřím, že v příštích zápasech budeme zase o krůček lepší.“
Myslíte, že budete s bratry Kašovými pokračovat?
„To je otázka spíš na trenéra, sám úplně nevím. Ale když budeme vyhrávat, nemá smysl to moc měnit. Dokud to bude šlapat a budeme sbírat body, budeme takhle pokračovat.
Měli jste dost přesilovek, ve vašem případě se hodně řešilo, jestli dovedete přepnout do ofenzivy. Jak jste se cítil v tomhle ohledu?
„Gól jsme z přesilovky nedali, takže máme na čem pracovat. Nějaké šance tam ale byly. Je to první zápas, ještě si to trochu sedne a doufám, že příště už nějaký gól v přesilovce dáme.“
Bylo těžké si zvyknout na porci minut a prostor, jaký jste v NHL nedostával?
„Tohle byl jeden z důvodů, proč jsem se vrátil – abych měl takhle velké vytížení. Hokej mě zase bavil. Strašně jsem si to užil. Doufám, že to takhle bude pokračovat, budeme sbírat body i vítězství a všichni se hokejem budeme bavit.“
Lepší atmosféra než v NHL
Vaší silnou stránkou jsou vhazování. S úspěšností 71 procent jste měl vysoce aktivní skóre.
„Je to moje práce a hodně se na to zaměřuju. Ani nevím, kolik to bylo procent, ale buly bylo hodně a i to bere síly. Jak říkám, byl to náročný zápas.“
Kometu jste téměř k ničemu nepustili, zejména ve slotu. Je to něco, na čem chcete stavět?
„Určitě, to je náš styl. Takové ubojované vítězství. Soupeře asi nebudeme přehrávat nějakou krásou, ale takže náš styl bude dobře napadat, bruslit, vyhrávat souboje a vždycky to nějak takhle uplácat.“
Jak na vás dýchala atmosféra děkovačky po zápase?
„Užíval jsem si to už poslední dvě minuty. Když jsem byl vyloučený a seděl na trestné lavici, po druhém gólu jsem si to tam trochu užíval. Je to něco jiného než v NHL, atmosféra tam není taková. Těšil jsem se sem domů a jen se potvrdilo, že atmosféra je skvělá.“
Ale co jste prožíval ještě za stavu 1:0 po přísném vyloučení?
„Nebylo to ideální – dvě a půl minuty do konce nás poslat do oslabení. Kluci to tam ale výborně sehráli do prázdné brány a dali gól na 2:0. V tu chvíli už jsem si byl jistý, že to zvládneme.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|1
|1
|0
|0
|0
|5:2
|3
|2
Mountfield
|1
|1
|0
|0
|0
|5:3
|3
|3
Třinec
|1
|1
|0
|0
|0
|2:0
|3
|4
Kladno
|1
|1
|0
|0
|0
|4:3
|3
|5
Litvínov
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|6
M. Boleslav
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|7
Plzeň
|1
|0
|1
|0
|0
|2:1
|2
|8
Č. Budějovice
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|1
|9
Liberec
|1
|0
|0
|1
|0
|1:2
|1
|10
Vítkovice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:4
|0
|11
Brno
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|12
Pardubice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|13
K. Vary
|1
|0
|0
|0
|1
|0:2
|0
|14
Olomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:5
|0
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