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Klakson troubí. Sudí rozmluvili pohyb, verdikty však nevysvětlují. Sedlák: Nerozumím

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Miroslav Horák
Tipsport extraliga
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  • Hokejová extraliga zavedla novinku v podobě přímého hlášení verdiktů rozhodčích k divákům na stadionu i u televizních obrazovek.

  • Pardubický kapitán Lukáš Sedlák vyjádřil po derby s Hradcem pochybnosti o přínosu hlášení i o novém vykazování hráčů z vhazování.

  • Šéf rozhodčích Vladimír Pešina zdůrazňuje, že je systém v pilotní fázi a detaily hlášení se budou v průběhu sezony dále dolaďovat.

Na české poměry revoluční změnu přináší hokejová extraliga od nové sezony. Ta největší se týká mužů v pruhovaném. Doteď byli zvyklí na silnou anonymitu s číslem na dresu a bez jmenovky, vyhovuje jim přístřeší dané zákazem komentovat přímými aktéry jejich výkon v den utkání. To zůstává, proměna spočívá v tom, že arbitři mluví na ledě k divákům. Co však naznačilo první kolo? Kdo se těšil na vysvětlování výroků u zásadních momentů, nedočkal se a nejspíš ani nedočká.

Renomovaná NHL bývá průkopníkem. Evropským soutěžím či výzkumníkům z IIHF často stačí kopírovat nápady či trendy ukuchtěné armádou sportovních inženýrů z prestižní zámořské ligy. Zlepšováky přicházejí od ní, ligy na starém kontinentu si v podstatě mohou jen vybírat, co se jim hodí do krámu, co zatím ne. Jednou z novinek, které jsou usazené při mistrovství světa nebo olympiádách, je ohlašování verdiktů publiku.

Rozhodnutí české soutěže jít v tomto směru s dobou je rozhodně chvályhodné, byť v táboře „zeber“ vyvolalo všelijaké reakce. Logicky. Někdo je extrovert, jiný těžký introvert. V čem si jeden sudí libuje, u druhého vyvolává rozpaky. Představa, že v narvané aréně při exponované chvíli sdělujete do éteru výrok, o němž předem víte, že nebude domácími fanoušky přijat s povděkem, přináší různorodé pocity. A kdo ví, pokud jste na vážkách a situace u videa vyhlíží padesát na padesát, třeba se v rámci pudu sebezáchovy přikloníte na tu či druhou stranu. Ale to je jen teorie a spekulace.

Každopádně, v extraligové centrále panovaly obavy, zda se na ostro vše zvládne a nepřijde průšvih. První kolo dopadlo solidně, jak po technické, tak po lidské stránce. Že je třeba vše dál ladit a zlepšovat, je nabíledni.

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