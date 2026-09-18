Ožívá příběh trpkého rozchodu se Spartou. Kempný poprvé proti „svým“. Co (ne)čeká?
Obránce Michal Kempný nastoupí v barvách Kladna poprvé v extralize proti pražské Spartě, ze které před rokem odešel a mezi nimi tak zůstala jen hořká pachuť.
Zkušený zadák i kapitán Pražanů Filip Chlapík odmítají zvýšené napětí a vyhrocené hecování, dnešní souboj vnímají jako běžný ligový zápas.
Vítěz Stanley Cupu se na Kladně opět spojil s trenérem Radimem Rulíkem a v prvním kole pomohl k výhře ve Vítkovicích premiérovým gólem.
Vedli tříletý vztah, který ale nekončil idylkou. Když se Michal Kempný vloni loučil se Spartou a odcházel do Švédska, zůstala v Praze hořká pachuť. S bývalým zaměstnavatelem se schopný obránce utkal v rámci předsezonní přípravy, ale dnes na klub z hlavního města narazí poprvé naostro při svém kladenském comebacku do extraligy. Ožije příběh, který nastolil spoustu otázek. „Nevím, neberu to nějak speciálně,“ odmítl reprezentační bek, že by vyhlížel extra událost.
Ze Sparty do Brynäs zamířil zhruba před rokem obránce Michal Kempný. Šlo o vyústění dlouhodobé krize, vítěz Stanley Cupu se cítil mentálně unavený. Potřeboval změnu, aby znovu našel chuť k hokeji, což švédská mise posléze přinesla.
Přesto na Spartě rozchod nemohli brát s klidem. V základní části 2024/25 odehrál Kempný za Pražany jen 24 utkání, přičemž velká část absence se počítala do zdravotní dovolené v exotice. Klub umožnil vlastnímu obránci odcestovat i s rodinou do zahraničí, přičemž hráči dál posílal výplatu. O to větší znepokojení v Praze zavládlo, když se pak rodák z Hodonína v téže sezoně snažil ucházet o účast na mistrovství světa a zranil se v přípravném kempu.
Vše skončilo přesunem do Skandinávie. Přesto se před dnešním vzájemným zápasem mezi Kladnem a Spartou nejeví téma jako vysoce akutní. Platí to přinejmenším pro hlavní aktéry duelu, tedy samotné hráče. Jen v holešovických kancelářích se možná probudí trpká vzpomínka.
Hecování? To nečekám
„Vždycky je to zpočátku zvláštní, ale známých kluků po extralize je spousta. Kolikrát hrajete společně za nároďák, pak proti sobě stojíte. Není to nic extra jiného. Vždycky se na sebe usmějeme na rozcvičce a tím to vlastně končí,“ vyhlížel nedávno konfrontaci s Kempným kapitán Pražanů Filip Chlapík.
A podobný náhled sdílí i šestatřicetiletý bek Kladna. „Čeká nás těžký zápas proti Spartě. Musíme se připravit, těším se. Ale hecování nečekám. Už jsme s nimi hráli v přípravě, beru to jako každý jiný zápas, který můžu odehrát. Užívám si to, protože nevím, kolik jich ještě bude,“ pronesl Kempný.
Pro Rytíře bude jeho přítomnost v sezoně významná. Znovu se potkává s trenérem Radimem Rulíkem, který si služby zkušeného zadáka oblíbil už v roli kouče národního týmu. Společně vyhráli pro Česko zlato z mistrovství světa 2024. Nyní spolupracují na klubové úrovni, kde si zkušený stratég udržuje zavedené principy z reprezentace.
„Je to intenzivnější, vídáme se na denní bázi, což je změna. Ale jinak si nemyslím, že by bylo něco výrazně odlišného oproti národnímu týmu,“ přiblížil Kempný symbiózu po vítězství v úvodním extraligovém kole 4:3 ve Vítkovicích. „Určitě je příjemné, že trenér začal výhrou, ale u nás to není tak, že by byl kouč oddělený od zbytku týmu. Jsme jeden mančaft. A takhle to má být.“
K úvodnímu skalpu nového ročníku pomohl někdejší zadák Chicaga, Washingtonu nebo farmy Seattlu premiérovým gólem, když snižoval na 1:2 v závěru druhé třetiny. Po brance v oslabení se Rytíři pustili do ofenzivy a v Ostravě si vynutili obrat.
„Vítkovičtí trochu propadli, využil jsem příležitosti, kdy Míra Forman výborně zatáhl puk do pásma. Hodil mi ho do druhé vlny. Jsem za to rád,“ těšilo dvojnásobného medailistu ze světových šampionátů.
„Proměnil šanci, výborně podpořil útok. Myslím si, že všichni trenéři jsou vždycky určitě rádi, když tým posílí o zkušené hráče a těm se zpočátku zadaří,“ doplnil Radim Rulík.
Víc než góly bude ovšem od ostříleného svěřence žádat jistotu v defenzivě a při rozehrávce. Kempného maximem je osm tref ještě z doby, kdy hrál za Kometu. V Brně nesli bekův návrat na Spartu mnohem hůř, než jak teď Pražané vnímají transfer na Kladno. Až dnešní zápas od 18 hodin však ukáže, zda v hostech přece jen nezůstala plápolat aspoň malá jiskřička zklamání.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|1
|1
|0
|0
|0
|5:2
|3
|2
Mountfield
|1
|1
|0
|0
|0
|5:3
|3
|3
Třinec
|1
|1
|0
|0
|0
|2:0
|3
|4
Kladno
|1
|1
|0
|0
|0
|4:3
|3
|5
Litvínov
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|6
M. Boleslav
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|7
Plzeň
|1
|0
|1
|0
|0
|2:1
|2
|8
Č. Budějovice
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|1
|9
Liberec
|1
|0
|0
|1
|0
|1:2
|1
|10
Vítkovice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:4
|0
|11
Brno
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|12
Pardubice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|13
K. Vary
|1
|0
|0
|0
|1
|0:2
|0
|14
Olomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:5
|0
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