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Kladno slaví po nájezdech výhru nad Spartou, vítězství Pardubic. Třinec - Kometa 6:5

Jakub Konečný z Kladna se raduje z gólu
Jakub Konečný z Kladna se raduje z góluZdroj: ČTK / Deml Ondřej
Brankář Matěj Machovský pomáhá z ledu zkrvavenému Petru Gewiesovi
Jakub Konečný z Kladna se raduje z gólu
Fanoušci Kladna během utkání se Spartou
Radost hokejistů Karlových Varů
Radost hokejistů Karlových Varů
Hokejisté Komety po prohře v Třinci
Hokejisté Třince se radují z gólu
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ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
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Hokejová extraliga pokračovala šesti zápasy 2. kola. Třinec porazil v přestřelce Kometu 6:5. Šlágr mezi Kladnem a Spartou dopadl lépe pro domácí Rytíře. Tým Radima Rulíka slaví po úspěšných nájezdech výhru 3:2. První vítězství připisují mistrovské Pardubice, které v Litvínově vyhrály 3:1. Hradec Králové nepotvrdil úspěch z východočeského derby, doma proti Českým Budějovicím padl 0:2. Mladá Boleslav vyzrála na Karlovy Vary 4:1. Olomouc slaví po prodloužení výhru 3:2 nad Plzní. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

Kladno - Sparta 3:2sn

Radim Rulík slaví na střídačce Kladna druhou výhru. Jeho tým porazil po nájezdech Spartu 3:2. Rozhodující zásah zapsal Kelly Klíma.

Třinec - Kometa 6:5

Oceláři ovládli jedenáctigólovou přestřelku proti Brnu a vyhráli i podruhé v nové sezoně, hattrickem k tomu přispěl Daniel Voženílek. Kometa zůstává bez bodu. Před zápasem se domáci rozloučili s legendami Petrem Vránou a Vladimírem Draveckým. Více čtěte ZDE>>>

Mladá Boleslav - Karlovy Vary 1:4

Karlovyh Vary dosáhly na první body v nové extraligové sezoně. Výhru pro obhájce bronzu zařídil dvěma góly v první třetině Nick Jones, jenž si připsal navrch i asistenci. Domácí nenavázali na úvodní vítězství z Českých Budějovic.

Litvínov - Pardubice 1:3

Úřadující mistr vyhrál poprvé v sezoně. I díky dvěma gólům vstřelených v přesilových hrách zdolalo Dynamo Severočechy posedmé za sebou.

Mountfield HK - České Budějovice 0:2

Budějovice poraili Hradec Králové 2:0 a oslavili první výhru v sezoně. Vítěznou branku vstřelil v čase 22:20 Jakub Pour, který do Motoru přestoupil v létě právě z Mountfieldu. Za 132 sekund pečetil výsledek Nick Olesen. Gólman Milan Klouček vychytal 11. čisté konto v kariéře v nejvyšší soutěži.Mountfield nenavázal na středeční výhru ve východočeském derby na ledě mistrovských Pardubic 5:3.

Olomouc - Plzeň 3:2p

Hanáci otočili stav z 0:2 a připsali si první výhru v ročníku. V čase 61:37 rozhodl Černý.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec220008:56
2Kladno211007:55
3Sparta210107:54
4Č. Budějovice210104:34
5Mountfield210015:53
6Pardubice210016:63
7K. Vary210014:33
8Plzeň201104:43
9Litvínov210013:43
10Olomouc201015:72
11M. Boleslav201014:62
12Liberec100101:21
13Vítkovice100013:40
14Brno200026:80
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