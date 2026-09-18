Kladno slaví po nájezdech výhru nad Spartou, vítězství Pardubic. Třinec - Kometa 6:5
Hokejová extraliga pokračovala šesti zápasy 2. kola. Třinec porazil v přestřelce Kometu 6:5. Šlágr mezi Kladnem a Spartou dopadl lépe pro domácí Rytíře. Tým Radima Rulíka slaví po úspěšných nájezdech výhru 3:2. První vítězství připisují mistrovské Pardubice, které v Litvínově vyhrály 3:1. Hradec Králové nepotvrdil úspěch z východočeského derby, doma proti Českým Budějovicím padl 0:2. Mladá Boleslav vyzrála na Karlovy Vary 4:1. Olomouc slaví po prodloužení výhru 3:2 nad Plzní. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
Kladno - Sparta 3:2sn
Radim Rulík slaví na střídačce Kladna druhou výhru. Jeho tým porazil po nájezdech Spartu 3:2. Rozhodující zásah zapsal Kelly Klíma.
Třinec - Kometa 6:5
Oceláři ovládli jedenáctigólovou přestřelku proti Brnu a vyhráli i podruhé v nové sezoně, hattrickem k tomu přispěl Daniel Voženílek. Kometa zůstává bez bodu. Před zápasem se domáci rozloučili s legendami Petrem Vránou a Vladimírem Draveckým. Více čtěte ZDE>>>
Mladá Boleslav - Karlovy Vary 1:4
Karlovyh Vary dosáhly na první body v nové extraligové sezoně. Výhru pro obhájce bronzu zařídil dvěma góly v první třetině Nick Jones, jenž si připsal navrch i asistenci. Domácí nenavázali na úvodní vítězství z Českých Budějovic.
Litvínov - Pardubice 1:3
Úřadující mistr vyhrál poprvé v sezoně. I díky dvěma gólům vstřelených v přesilových hrách zdolalo Dynamo Severočechy posedmé za sebou.
Mountfield HK - České Budějovice 0:2
Budějovice poraili Hradec Králové 2:0 a oslavili první výhru v sezoně. Vítěznou branku vstřelil v čase 22:20 Jakub Pour, který do Motoru přestoupil v létě právě z Mountfieldu. Za 132 sekund pečetil výsledek Nick Olesen. Gólman Milan Klouček vychytal 11. čisté konto v kariéře v nejvyšší soutěži.Mountfield nenavázal na středeční výhru ve východočeském derby na ledě mistrovských Pardubic 5:3.
Olomouc - Plzeň 3:2p
Hanáci otočili stav z 0:2 a připsali si první výhru v ročníku. V čase 61:37 rozhodl Černý.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|2
|2
|0
|0
|0
|8:5
|6
|2
Kladno
|2
|1
|1
|0
|0
|7:5
|5
|3
Sparta
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|4
Č. Budějovice
|2
|1
|0
|1
|0
|4:3
|4
|5
Mountfield
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|6
Pardubice
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|7
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|4:3
|3
|8
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|0
|4:4
|3
|9
Litvínov
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|10
Olomouc
|2
|0
|1
|0
|1
|5:7
|2
|11
M. Boleslav
|2
|0
|1
|0
|1
|4:6
|2
|12
Liberec
|1
|0
|0
|1
|0
|1:2
|1
|13
Vítkovice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:4
|0
|14
Brno
|2
|0
|0
|0
|2
|6:8
|0
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