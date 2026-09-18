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ONLINE: Kladno - Sparta. Litvínov hostí úřadujícího mistra, Kometa hraje v Třinci

Kladno vyhrálo ve Vítkovicích
Kladno vyhrálo ve VítkovicíchZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
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Hokejová extraliga pokračuje šesti zápasy 2. kola. Mezi hlavní šlágry patří souboj Kladna a Sparty. Síly meří celky, jejichž trenéři v minulé sezoně působili u reprezentací. Rytířům šéfuje bývalý kouč seniorského týmu Radim Rulík, Pražanům bývalý trenér dvacítky Patrik Augusta. O první výhru usilují mistrovské Pardubice v Litvínově nebo také brněnská Kometa v Třinci. Hradec Králové chce potvrdit úspěch z východočeského derby doma proti Českým Budějovicím. Mladá Boleslav nastupuje proti Karlovým Varům. Podruhé za sebou se doma hraje Olomouc, která hostí Plzeň. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta110005:23
2Mountfield110005:33
3Třinec110002:03
4Kladno110004:33
5Litvínov110002:13
6M. Boleslav101003:22
7Plzeň101002:12
8Č. Budějovice100102:31
9Liberec100101:21
10Vítkovice100013:40
11Brno100011:20
12Pardubice100013:50
13K. Vary100010:20
14Olomouc100012:50
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