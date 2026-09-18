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ONLINE: Sparta prohrává v Kladně, Pardubice vedou. Třinec porazil Kometu 6:5

Jakub Konečný z Kladna se raduje z gólu
Jakub Konečný z Kladna se raduje z góluZdroj: ČTK / Deml Ondřej
Jakub Konečný z Kladna se raduje z gólu
Fanoušci Kladna během utkání se Spartou
Radost hokejistů Karlových Varů
Radost hokejistů Karlových Varů
Hokejisté Komety po prohře v Třinci
Hokejisté Třince se radují z gólu
Hráči Komety se radují z gólu
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ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
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Hokejová extraliga pokračuje šesti zápasy 2. kola. Třinec porazil v přestřelce Kometu 6:5. Mezi hlavní šlágry patří souboj Kladna a Sparty. Síly meří celky, jejichž trenéři v minulé sezoně působili u reprezentací. Rytířům šéfuje bývalý kouč seniorského týmu Radim Rulík, Pražanům bývalý trenér dvacítky Patrik Augusta. O první výhru usilují mistrovské Pardubice v Litvínově. Hradec Králové chce potvrdit úspěch z východočeského derby doma proti Českým Budějovicím. Mladá Boleslav nastupuje proti Karlovým Varům. Podruhé za sebou se doma hraje Olomouc, která hostí Plzeň. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

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Třinec - Kometa 6:5

Oceláři ovládli jedenáctigólovou přestřelku proti Brnu a vyhráli i podruhé v nové sezoně, hattrickem k tomu přispěl Daniel Voženílek. Kometa zůstává bez bodu. Před zápasem se domáci rozloučili s legendami Petrem Vránou a Vladimírem Draveckým. Více čtěte ZDE>>>

Mladá Boleslav - Karlovy Vary 1:4

První body v sezoně vystřelil Západočechům dvěma góly v první třetině Nick Jones.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec220008:56
2Mountfield110005:33
3Pardubice210016:63
4Sparta110005:23
5K. Vary210014:33
6Kladno110004:33
7Litvínov210013:43
8Plzeň101002:12
9M. Boleslav201014:62
10Č. Budějovice100102:31
11Liberec100101:21
12Vítkovice100013:40
13Brno200026:80
14Olomouc100012:50
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