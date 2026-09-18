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ONLINE: Třinec - Kometa 2:5. Pardubice i Vary vedou, Sparta hraje na Kladně

Petr Vrána a Vladimír Dravecký z Třince se na začátku utkání rozloučili po ukončení své kariéry
Petr Vrána a Vladimír Dravecký z Třince se na začátku utkání rozloučili po ukončení své kariéryZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
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Petr Vrána a Vladimír Dravecký z Třince se na začátku utkání rozloučili po ukončení své kariéry
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ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
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Hokejová extraliga pokračuje šesti zápasy 2. kola. Mezi hlavní šlágry patří souboj Kladna a Sparty. Síly meří celky, jejichž trenéři v minulé sezoně působili u reprezentací. Rytířům šéfuje bývalý kouč seniorského týmu Radim Rulík, Pražanům bývalý trenér dvacítky Patrik Augusta. O první výhru usilují mistrovské Pardubice v Litvínově nebo také brněnská Kometa v Třinci. Hradec Králové chce potvrdit úspěch z východočeského derby doma proti Českým Budějovicím. Mladá Boleslav nastupuje proti Karlovým Varům. Podruhé za sebou se doma hraje Olomouc, která hostí Plzeň. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

LIVE 2. třetina
25Tipsport30111,07Detail
LIVE 2. třetina
12Tipsport6,23,91,6Detail
LIVE 2. třetina
01Tipsport8,551,33Detail
LIVE Přestávka
01Tipsport6,84,61,41Detail
LIVE Přestávka
00Tipsport2,053,53,6Detail
LIVE Přestávka
01Tipsport6,24,21,48Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta110005:23
2Mountfield110005:33
3Třinec110002:03
4Kladno110004:33
5Litvínov110002:13
6M. Boleslav101003:22
7Plzeň101002:12
8Č. Budějovice100102:31
9Liberec100101:21
10Vítkovice100013:40
11Brno100011:20
12Pardubice100013:50
13K. Vary100010:20
14Olomouc100012:50
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