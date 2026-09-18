Slovan do extraligy? Slovenský mistr světa i český šampion má na připojení jasný názor
Během aktivní hokejové kariéry se zařadil mezi nejoblíbenější a nejvýznamnější slovenský import do české nejvyšší soutěže. Ján Lašák (47) vychytal extraligové tituly s Pardubicemi (2005) a Libercem (2016), s národním týmem slavil titul mistrů světa před čtyřiadvaceti lety, v rodné zemi patří mezi klíčové postavy v rámci národního týmu i v rozvoji brankářů na Slovensku. Má vynikající přehled. Co říká on na sílící hlasy o možném vstupu Slovanu Bratislava, někdejšího účastníka KHL, do extraligy?
Vedení elitní české soutěže si má do konce září vyslechnout nabídku a návrhy Slovanu vůči extralize. Věříte, že se jednou připojí?
„Asi nejde úplně o to, zda tomu věřím, nebo ne, já spíš čerpám z informací z českých klubů. A podle nich to vypadá, že to Češi neudělají. Že zkrátka Slovan nepustí. Bavil jsem se s pár lidmi a ti mi řekli, že Slovan nepustí. Jde i o to, že se do extraligy tlačí Jihlava s novým krásným stadionem, dostat se nahoru chtějí i další kluby. Věřím, že může dojít k jednáním, ale předpokládám, že české kluby budou proti vstupu Slovanu, protože tuhle myšlenku zkrátka nepodporují.“
Možné je všechno, další zvěsti jsou toho druhu, že by se mohl připojit Slovan při skvělé nabídce, Jihlava a pak se soutěž zavře. Ukáže čas. Co by odchod Slovanu do Česka znamenal pro slovenský hokej?
„Naše extraliga by určitě utrpěla. Bylo by to zhruba to samé, jako kdyby odešla z české extraligy pražská Sparta. Pamatujeme si dobu, kdy odešel Jokerit Helsinky do KHL, finskou ligu to taktéž poznamenalo. Jsou kluby a města, které ve své lize potřebujete. A vedle Sparty, Jokeritu bych zmínil i Slovan.“
Asi se shodneme, že nejvyšší česká soutěž je nad slovenskou. Vylepšila by účast Slovanu v české extralize výkonnost řady slovenských hráčů, z čehož by mohla čerpat reprezentace?
„Nemyslím si, že by to takhle fungovalo. Za Slovan by v tu chvíli šli hrát hráči, kteří by na českou extraligu měli okamžitě výkonnost. Majitel klubu by určitě chtěl uspět, ukázat se. On je velmi šikovný, dělá dobře byznys, možná by do toho šel i s českými partnery. Jednoznačně by sehnal víc sponzorů do české extraligy a tomu uzpůsobil kádr. Vzal by jen ty nejlepší hráče, nebylo by to o výchově pro slovenský nároďák.“
Na Slovensku chybí infrastruktura
Dovedete si představit v budoucnu širší společnou československou ligu třeba s 18 účastníky? Čtrnáctka z Česka a čtyři od vás?
„Pokud se podívám na české a na slovenské stadiony, je tam znát rozdíl. U nás musíme nejprve vybudovat potřebnou infrastrukturu. Ano, u Slovanu, Košic a Trenčína by teoreticky nemusel být problém, ale to je vše. Jak říkám, tohle je absolutní základ, následně můžeme uvažovat nad vším ostatním. Zatím vám neumíme sekundovat v rámci vybudovaných zimních stadionů a celkového zázemí pro vrcholový hokej.“
Tak ne všechny české stadiony jsou vyhovující, neustále dostávají výjimky.
„To je sice pravda, ale pokud chcete jít do takové ligy, jako je česká extraliga, musíte trochu reprezentovat.“
Není to tak dávno, co jste právě hokejovou infrastrukturu na Slovensku podrobil ostré kritice. Je šance na změnu?
„Nepostavili jsme od té doby žádný nový stadion, nic takového jako například Jihlava, kdysi Liberec a po něm Třinec. O tom tady můžeme jenom snít. To jen ukazuje, kde se naše země nachází. Pokud jsou peníze na nová sportoviště, znamená to, že jsou prostředky i na jiné věci, životní úroveň stoupá a všechno funguje.“