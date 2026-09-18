Velkolepé sbohem a pak přestřelka! Vrána děkoval i zesnulé ženě. Draveckého rozplakal syn
Oceláři Třinec porazili Kometu Brno 6:5, když v divokém utkání dokázali otočit nepříznivý stav z 2:5 a o výhře rozhodli skvělými přesilovkami.
Utkání začalo rozlučkou třineckých ikon Petra Vrány a Vladimíra Draveckého, jejichž symbolické společné střídání na úvodu trvalo pouhých třináct sekund.
Prohrávající Kometa doplatila na kolaps v defenzivě a nedisciplinovanost, zatímco střeleckým hrdinou domácího týmu se stal autor hattricku Daniel Voženílek.
Příběh pětinásobného šampiona Petra Vrány mezi Oceláři je spjatý s možná nejlepším přestupem v historii extraligy. V lednu 2019 se Sparta zbavila vlastního kapitána výměnou za Robertse Bukartse. Zatímco Lotyš zanechal v Praze 18 startů a sedm bodů, Vrána se stal pro Třinec novodobou ikonou a posléze lídrem s „C“ na prsou.
„Proběhlo to tehdy relativně rychle. Zavolal jsem agentovi, že chci na Spartě skončit, už toho bylo opravdu hodně. Během týdne jsme přestup upekli. Začátek v Třinci nebyl jednoduchý, musel jsem se dostat do pohody, ale kluci byli nastartovaní. Hned z toho byl titul. Pak už to šlapalo samo. Byla to família,“ vzpomněl si někdejší hráč New Jersey Devils.
Před novináře předstoupil po jediném střídání o první přestávce, kdy měl odpracováno. Jiný byl případ Vladimíra Draveckého, který po své hráčské rozlučce převlékl dres za oblek a vstoupil znovu na střídačku. U Ocelářů pokračuje jako plnohodnotný asistent trenéra Borise Žabky. Na lavičce prožil pocity jako na horské dráze, když svěřenci nejprve prošustrovali vedení 2:0, ale po obratu ze skóre 2:5 nakonec přece jen slavili.
„Loučení bylo velmi emotivní, až jsem to nečekal. Chci poděkovat celé organizaci, co pro nás udělala. Překvapilo mě, když jsem viděl na kostce syna. Dojalo mě to. Měl jsem tu nejbližší, kteří mě na mojí cestě vždycky podporovali. Budu za nimi utíkat nahoru do skyboxu,“ povídal Dravecký.
Vrána vzpomínal na zesnulou manželku
Třinec oběma hráčům vystrojil působivý ceremoniál. Došlo na něj hned po prvním přerušení hry, kdy duo vjelo do ofsajdu. Fanoušci se nicméně dostavili už na rozcvičku, aby své oblíbence náležitě vytleskali. Hráči pak do mikrofonu děkovali klubu i rodině. Vrána nezapomněl na zesnulou manželku ani současnou přítelkyni, oštěpařku Nikolu Ogrodníkovou.
Draveckého přivedl k slzám syn Vladimír, když poslal pozdrav na videu z kempu NY Islanders. Tam momentálně bojuje o pozornost. S osobnostmi třineckého hokeje se přijel rozloučit i šéf extraligy Martin Loukota. Na choreu fanoušků stál jasný vzkaz: „To byla, pánové, jízda.“
Jak bude pokračovat ta Vránova? „Přemýšlel jsem, že Vlada časem vyšťouchnu a vezmu to já,“ líčil v dobrém rozmaru. „Aktuálně se věnuji hlavně rodině. Měl jsem už nějaké nabídky, s poděkováním a úctou jsem je odřekl. Nechám to volně běžet. Zvedal jsem telefon a čekal, jestli bude někdo nabízet, zda nechci ještě hrát, ale vždycky to bylo jen něco v managementu. I když jsem samozřejmě nad pokračováním přemýšlel, stačilo to,“ povídal teď už bývalý útočník.
Fenomenální přestřelka
I on viděl fenomenální přestřelku na ledě. Hattrick zaznamenal domácí Daniel Voženílek, bilanci 2+1 Michal Kunc z Komety. Vůbec nedošlo na téma odvety za nedávný přípravný zápas v Brně, kdy Slezané po úvodní třetině utkání předčasně ukončili kvůli zranění Michala Kovařčíka. Kouč Žabka už dříve avizoval, že trenér i majitel Komety Libor Zábranský byl s netradičním odchodem ztotožněný. Žádné roztržky se proto nekonaly.
Bavil ryze hokej, byť Brno vzhledem ke konečnému výsledku o dost méně. Dvě porážky zkraje ročníku nenahrávají ideálnímu rozpoložení Moravanů. Po úvodním ofenzivním trápení v Litvínově si sice v Třinci otevřeli střelnici, zato hořeli v defenzivě. Propadal třeba šestatřicetiletý Američan Luke Witkowski. Zbytečnému faulu se v pokročilé fázi zápasu nevyvaroval Kristián Pospíšil.
„Bylo to z jeho strany nešťastné. Já bych nechtěl komentovat, co s kým budu probírat po utkání, nezlobte se. Byl to celkově krásný zápas, pro trenéry asi horší. Sice jsme se parádně vrátili po změnách v sestavě, ale Třinec má vynikající přesilovky. Jedeme domů s prázdnou,“ posteskl si kouč Zábranský.
„Je sice skvělé, že jsme se dokázali vrátit, ale blbě si výsledek necháme utéct, což dobrý tým nemůže dělat. Byli jsme na koni a bylo to o nás. Sami jsme si zápas pokazili. Je možné, že si na sebe musíme zvyknout, ale od toho jsme měli přípravu. Víme, co máme hrát, jen to ukázat na ledě,“ doplnil útočník Kunc.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|2
|2
|0
|0
|0
|8:5
|6
|2
Kladno
|2
|1
|1
|0
|0
|7:5
|5
|3
Sparta
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|4
Č. Budějovice
|2
|1
|0
|1
|0
|4:3
|4
|5
Mountfield
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|6
Pardubice
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|7
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|4:3
|3
|8
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|0
|4:4
|3
|9
Litvínov
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|10
Olomouc
|2
|0
|1
|0
|1
|5:7
|2
|11
M. Boleslav
|2
|0
|1
|0
|1
|4:6
|2
|12
Liberec
|1
|0
|0
|1
|0
|1:2
|1
|13
Vítkovice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:4
|0
|14
Brno
|2
|0
|0
|0
|2
|6:8
|0
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