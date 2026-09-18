Velkolepé sbohem, aplaus vestoje! Vrána děkoval i zesnulé ženě. Draveckého rozplakal syn
Petr Vrána a Vladimír Dravecký se symbolicky rozloučili s hráčskou kariérou během 13 sekund na úvod zápasu Třince s Kometou.
Třinecký klub připravil oběma pětinásobným šampionům dojemný ceremoniál, při kterém Draveckého rozplakal videopozdrav syna z kempu NHL.
Zatímco Vrána se hodlá plně věnovat rodině, Dravecký hned po svém posledním střídání převlékl dres za oblek a nastoupil jako asistent trenéra.
Oba se podepsali pod pět třineckých titulů. Útočníci Petr Vrána a Vladimír Dravecký jsou silně spjatí se zlatou érou Ocelářů. Úspěšnější byl v tomto směru už jen současný kapitán Martin Růžička. V pátek zmíněná dvojice naskočila k poslednímu střídání v červenobílém dresu. Představila se na úvod utkání s Kometou, jejich společná šichta trvala třináct sekund. „Chtěli jsme, aby hlavně nepadl gól, blbě by se to vysvětlovalo,“ vtipkoval Vrána.
Příběh pětinásobného šampiona Petra Vrány mezi Oceláři je spjatý s nejspíš nejlepším přestupem v historii extraligy. V lednu 2019 se Sparta zbavila vlastního kapitána výměnou za Robertse Bukartse. Zatímco Lotyš zanechal v Praze 18 startů a sedm bodů, Vrána se stal pro Třinec novodobou ikonou a posléze lídrem s „C“ na prsou.
„Proběhlo to tehdy relativně rychle. Zavolal jsem agentovi, že chci na Spartě skončit, už toho bylo opravdu hodně. Během týdne jsme přestup upekli. Začátek v Třinci nebyl jednoduchý, musel jsem se dostat do pohody, ale kluci byli nastartovaní. Hned z toho byl titul. Pak už to šlapalo samo,“ vzpomněl si někdejší hráč New Jersey Devils.
Dravecký vyměnil dres za oblek
Před novináře předstoupil po jediném střídání o první přestávce, kdy měl odpracováno. Jiný byl případ Vladimíra Draveckého, který po své hráčské rozlučce převlékl dres za oblek a vystoupil na střídačku. U Ocelářů pokračuje jako plnohodnotný asistent trenéra Borise Žabky.
„Přemýšlel jsem, že ho časem vyšťouchnu a vezmu to já,“ pokračoval Vrána v dobrém rozmaru. „Aktuálně se věnuji hlavně rodině. Měl jsem už nějaké nabídky, s poděkování a úctou jsem je odřekl. Nechám to volně běžet, uvidíme, jestli mě hokej zase chytne. Zvedal jsem telefon a čekal, jestli bude někdo nabízet, zda nechci ještě hrát, ale vždycky to bylo něco v managementu. I když jsem samozřejmě nad pokračováním přemýšlel, stačilo to,“ povídal teď už bývalý útočník.
Vrána vzpomínal na zesnulou manželku
Třinec oběma hráčům vystrojil působivý ceremoniál. Došlo na něj hned po prvním přerušení hry. Fanoušci se nicméně dostavili i na rozcvičku, aby své oblíbence náležitě vytleskali. Hráči děkovali klubu i nejbližším, Vrána nezapomněl na zesnulou manželku ani současnou přítelkyni, oštěpařku Nikolu Ogrodníkovou.
Draveckého, s nímž Vrána najel společně do ofsajdu, aby po 13 sekundách přerušili hru, dojal zejména syn, když poslal pozdrav na videu z kempu NY Islanders, kde momentálně bojuje o pozornost. S ikonami třineckého hokeje se přijel rozloučit také ředitel extraligy Martin Loukota. Na choreu třineckých fanoušků stál jasný vzkaz: „To byla, pánové, jízda.“
Hala děkovala vestoje. Přidali se i brněnští hokejisté a fanoušci. Dravecký a Vrána ještě naposledy objeli hřiště, děkovali všem přítomným.
„Kdybych chtěl, rozkecám se při ceremoniálu asi víc. Vlado měl nachystaný papír! Děkoval jsem i první ženě. S Třincem se mi pojí moc hezkých zážitků, tituly a cesty k nim. Historky, lidi kolem, spoluhráči. Byla to familia. Fungovali jsme úplně neskutečně. Rozlučka byla krásná. Lepší než když na vás fandové pískají. Naposledy jsme se projeli před tolika lidmi. Člověk bude vzpomínat,“ dodal Vrána.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|2
|2
|0
|0
|0
|8:5
|6
|2
Mountfield
|1
|1
|0
|0
|0
|5:3
|3
|3
Pardubice
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|4
Sparta
|1
|1
|0
|0
|0
|5:2
|3
|5
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|4:3
|3
|6
Kladno
|1
|1
|0
|0
|0
|4:3
|3
|7
Litvínov
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|8
Plzeň
|1
|0
|1
|0
|0
|2:1
|2
|9
M. Boleslav
|2
|0
|1
|0
|1
|4:6
|2
|10
Č. Budějovice
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|1
|11
Liberec
|1
|0
|0
|1
|0
|1:2
|1
|12
Vítkovice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:4
|0
|13
Brno
|2
|0
|0
|0
|2
|6:8
|0
|14
Olomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:5
|0
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