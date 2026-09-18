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Emoce v Olomouci, Gewiese v krvi! Dostal od Filipa loktem, ale rozhodčí trest neudělili

Souboj Matyáše Filipa s Petrem Gewiesem
Souboj Matyáše Filipa s Petrem GewiesemZdroj: Repro Oneplay Sport
Potyčka v utkání Olomouc - Plzeň
Souboj Matyáše Filipa s Petrem Gewiesem
Brankář Matěj Machovský z Olomouce
Plzeňští hokejisté v zápase na ledě Olomouce
Adam Měchura z Plzně a Falfs Freibergs z Olomouce
Hlavní rozhodčí Filip Vrba a Jakub Jeřábek z Plzně.
Adam Měchura se raduje se spoluhráči z gólu
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Michal Koštuřík
Tipsport extraliga
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Velké emoce vzbudil ve 2. kole hokejové extraligy poslední souboj druhé třetiny v Olomouci. Plzeňský útočník Matyáš Filip se při jízdě s pukem za brankou ohnal loktem po Petrovi Gewiesem, jehož měl těsně za zády. Trefil ho úderem přímo na bradu. Obránce padl k ledu, crčela z něj krev.

Diváci pískali, rozhodčí mlčeli. Ukončili prostřední dvacetiminutovku a poté se přece jen šli podívat na záznam celé situace. Fanoušci si žádali vysoký trest. Zatímco hráči zamířili do kabin, na verdikt čekali u střídačky olomoučtí trenéři Petr Fiala a Petr Svoboda.

Sudí za chvíli vyjel na led a oznámil, že žádný trest udělovat nebude. Domácí koučové zakroutili hlavou a odešli svému týmu sdělit, že se třetí část začne v pěti proti pěti. Plzeň si tak může v klidu hlídat náskok 2:0.

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