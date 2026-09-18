Emoce v Olomouci, Gewiese v krvi! Dostal od Filipa loktem, ale rozhodčí trest neudělili
Velké emoce vzbudil ve 2. kole hokejové extraligy poslední souboj druhé třetiny v Olomouci. Plzeňský útočník Matyáš Filip se při jízdě s pukem za brankou ohnal loktem po Petrovi Gewiesem, jehož měl těsně za zády. Trefil ho úderem přímo na bradu. Obránce padl k ledu, crčela z něj krev.
Diváci pískali, rozhodčí mlčeli. Ukončili prostřední dvacetiminutovku a poté se přece jen šli podívat na záznam celé situace. Fanoušci si žádali vysoký trest. Zatímco hráči zamířili do kabin, na verdikt čekali u střídačky olomoučtí trenéři Petr Fiala a Petr Svoboda.
Sudí za chvíli vyjel na led a oznámil, že žádný trest udělovat nebude. Domácí koučové zakroutili hlavou a odešli svému týmu sdělit, že se třetí část začne v pěti proti pěti. Plzeň si tak může v klidu hlídat náskok 2:0.