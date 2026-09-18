Protihráč zakopl o sudího a Olomouc dokonala obrat. Ať to nevypadá blbě, modlil se střelec
Osudové zakopnutí Kristianse Rubinse o čárového rozhodčího spustilo euforii na Hané. Olomouc dokonala v prodloužení proti Plzni senzační otočku z 0:2 na 3:2. Hlavní hrdina? Obránce Tomáš Černý (29), který využil pádu protihráče u mantinelu a při sólu mazácky pověsil puk pod horní tyčku nad Malíkovu lapačku. „On zakopl a jel jsem sám. Říkal jsem si, že nesmím jenom vystřelit, ale něco vymyslet. Ať to nevypadá blbě,“ líčil s úsměvem poslední střelec.
Vyjít ze dvou domácích bitev bez bodu by byla hned na úvod sezony těžká rána. Olomouc si o ni říkala, ještě ve 49. minutě prohrávala 0:2. Mocný finiš s důrazem v brankovišti nicméně vynesl hanácké partě proti Plzni vyrovnání. Prodloužení vystřelil v čase 58:39 dorážkou Jakub Kos.
Navázal na něj parťák Tomáš Černý. Cestu k bráně mu uvolnil Lotyš Rubins, jenž při couvání zaškobrtl o čárového rozhodčího, nalepeného na mantinelu. „Je to pravák, a ti většinou střílejí na lapačku,“ poznamenal asistent Petr Svoboda k vítězné trefě. „Dali jsme dva špinavé góly, na které jsme čekali. Kluci to nezabalili, věřili, dřeli a šli na krev,“ ocenil Fialův pobočník.
Západočeši si museli celý večer opakovat: ´Jak jsme tohle mohli prohrát?!´ Na Hané byli dlouho lepší, po trefách Měchury a Teplého v přesilovce se utrhli do dvoubrankového vedení. Bruslilo jim to, zatímco soupeř těžko tahal nohy. Ještě jedenáct minut před koncem nebyla Veberova družina pod stresem. Orsavova korekce na 1:2 ovšem „Kohouty“ nakopla.
Zlepšili pohyb, cpali kotouče před bránu. Odraženou Berglundovu střelu si při power play našel Jakub Kos a opařenou Plzeň dorazil Černý, jenž se trefil v extralize poosmé v kariéře. Poprvé s áčkem na dresu. „Mně se nikdy nestalo, že bych zakopl o rozhodčího,“ marně lovil v paměti devětadvacetiletý obránce. „Najednou jsem toho beka neviděl,“ pousmál se asistent Svoboda. „Musím se na to ještě podívat na videu,“ plánoval.
Krvavý zákrok bez trestu
Západočeši můžou nadávat jen sami sobě. Určitě ne rozhodčím. Ti nepotrestali útočníka Matyáše Filipa za zákrok loktem do brady Petra Gewieseho, kterého měl za zády. Obránce padl na led, z rozseknutého rtu crčela krev. „Špatně se mu mluví,“ omluvil Gewieseho z tiskové konference press manažer Tomáš Schmiedt.
Plzeňský forvard nefauloval úmyslně, pokračoval v jízdě s pukem dopředu. „Rozhodčí nám vysvětlili, že tam byl pohyb. Souhlasíme s jejich podáním, dál se k tomu nechci vyjadřovat,“ prohlásil věcně Svoboda. „Plzeň hraje dobře, už loni hrála,“ dodal.
Diváci pískali, rozhodčí se po konci druhé třetiny zajeli podívat na záznam celé situace. Zatímco hráči zamířili do kabin, na verdikt čekali u střídačky olomoučtí trenéři. Sudí za chvíli vyjel na led a oznámil, že žádný trest udělovat nebude. Domácí koučové Fiala se Svobodou zklamaně odešli svému týmu sdělit, že se třetí část začne v pěti proti pěti.
Zdravě naštvaní Hanáci poté rozjeli velkou stíhačku. „Musíme být hladoví u branky,“ zdůraznil Černý. Na to také došlo. „Měli jsme si dojít pro tři body. Závěr musíme odehrát líp,“ věděl asistent poražených Václav Pletka. „Co se týká prodloužení, rozhodčí je součást hry. Zakopli jsme, Olomouc ujela a dala gól. Stane se,“ povzdechl si.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|2
|2
|0
|0
|0
|8:5
|6
|2
Kladno
|2
|1
|1
|0
|0
|7:5
|5
|3
Sparta
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|4
Č. Budějovice
|2
|1
|0
|1
|0
|4:3
|4
|5
Mountfield
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|6
Pardubice
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|7
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|4:3
|3
|8
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|0
|4:4
|3
|9
Litvínov
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|10
Olomouc
|2
|0
|1
|0
|1
|5:7
|2
|11
M. Boleslav
|2
|0
|1
|0
|1
|4:6
|2
|12
Liberec
|1
|0
|0
|1
|0
|1:2
|1
|13
Vítkovice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:4
|0
|14
Brno
|2
|0
|0
|0
|2
|6:8
|0
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