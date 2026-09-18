Šup sem, šup tam a bum! Pardubice vodily v přesilovkách Litvínov. Ten potřeboval branky na ragby
Jednou to stačilo. Dynamo se po porážce v úvodním derby s Hradcem Králové chytlo a v Litvínově předvedlo svou sílu. Hlavně v přesilovkách, z nichž padly první tři góly. Dva daly Pardubice, jeden Verva, ale mohla z nich vytěžit víc. To rozhodlo. „Samozřejmě je lepší vyhrát než dvakrát prohrát na začátku sezony. Ale cítili jsme se dobře,“ pravil po vítězství 3:1 útočník hostů Jiří Smejkal, který jednou skóroval, další zásah Pardubic nebyl uznán pro jeho postavení v brankovišti.
Šampioni si ze Severu odvezli první tři body v nové sezoně. Litvínov do ní vstoupil skvěle, ale ani přes porážku jeho plamen nezhasl. Dvě třetiny byla Verva lepší. Jenže její střelci by potřebovali ragbyové brány, aby byli úspěšnější. Ondřej Kaše i Petr Koblasa mířili v přesilovkách před otevřenou klecí příliš vysoko. V první lajně místo absentujícího Davida Kašeho vyběhl Matěj Maštalířský. V útočném pásmu to roztáčela tak, jak to pod Krušnými horami naposledy předváděli Viktor Hübl s Františkem Lukešem.
„Nechci říct, že nás Litvínov zaskočil, ale hrál výborně a pospolu, hodně jim to bruslilo. My jsme si možná malinko zvykali na menší hřiště. Minulý týden jsme byli ve Finsku, kde jsou hřiště největší, zatímco tady je nejmenší. To je úplně jiný sport. Myslím si ale, že třetí třetinu jsme zvládli skvěle, hlídali jsme si to a byli jsme v ní lepším týmem,“ řekl Jiří Smejkal.
Červenka opět kouzlil
Na 0:2 dával dalekonosnou střelou po zaváhání domácích, kteří v oslabení špatně střídali. Skóre otevřel Matěj Stránský bombou bez přípravy z levého kruhu. Roman Červenka rozdával puk tak dlouho, dokud se neotevřela skulina. Šup sem, šup tam a bum! Pavel Čajan neměl šanci. Tohle Dynamo nakoplo.
Jediný gól Litvínova dal ze stejné parkety ve druhé části Theodor Pištěk. Krušnohorci kladli odpor až do konce. Pardubickým trochu došly nápady, ale vedly, což jim stačilo. O po sérii nedorozumění domácích udeřily z přečíslení tři na jednoho potřetí.
Smejkal smekl před Litvínovem
„Upřímně jsem nečekal lehký zápas. Vzpomínám si, když jsme tady hráli už loni na konci sezóny, kdy byl Litvínov jasně v baráži. Vyhráli jsme tuším 4:1, ale pamatuju si, že po zápase jsme byli všichni úplně mokří. Cítili jsme, že Litvínov má svou sílu. Nejsou tam špatní hráči a jen se to potvrdilo, dvě třetiny hráli skvělý hokej,“ ocenil Smejkal.
Skóre mohlo být výraznější ve prospěch Dynama. Ale zásah Davida Tomáška v polovině utkání za stavu 1:2 nebyl uznán po výzvě litvínovské střídačky pro Smejkalovo postavení v brankovišti. „Ani jsem to neviděl, ale mám trochu strach. Je pak strašně těžké soustředit se na všechny okolnosti. Jdu prostě do brány a snažím se dostat před oči gólmana. Podle mě jsem se ho nedotkl, a jestli jsem tam měl nohu, nebo ne… Za mě to jsou dobré góly. Pravidla úplně přesně neznám, ale podle mě by takové góly měly platit,“ dodal útočník Pardubic.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|2
|2
|0
|0
|0
|8:5
|6
|2
Kladno
|2
|1
|1
|0
|0
|7:5
|5
|3
Sparta
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|4
Č. Budějovice
|2
|1
|0
|1
|0
|4:3
|4
|5
Mountfield
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|6
Pardubice
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|7
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|4:3
|3
|8
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|0
|4:4
|3
|9
Litvínov
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|10
Olomouc
|2
|0
|1
|0
|1
|5:7
|2
|11
M. Boleslav
|2
|0
|1
|0
|1
|4:6
|2
|12
Liberec
|1
|0
|0
|1
|0
|1:2
|1
|13
Vítkovice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:4
|0
|14
Brno
|2
|0
|0
|0
|2
|6:8
|0
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