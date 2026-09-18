Hradec zahodil vyhrané derby. Že se z nás všichni poprdí? To si nikdo z nás neříkal…
Ruce nad hlavu nezvedal, neprovokoval. Ačkoli Jakub Pour vstřelil Hradci extrémně důležitý gól, z respektu ke klubu, v němž strávil minulé dvě sezony, neslavil. Jen vevnitř. Tam fest. Útočník Motoru odšpuntoval odfáranou jízdu k hodně sladkým třem bodům na půdě týmu, který ve středu nafackoval mistrovským Pardubicím. Výhra 2:0, podpořená vynikajícím gólmanem Kloučkem, píše. „Nesmírně těžký zápas a krásné vítězství,“ usmíval se Pour.
Fanoušci mu zatleskali zkraje zápasu, ocenili jeho služby. Za což byl 27letý útočník rád. „Moc jim děkuju za přivítání zpět. Hradci budu dál fandit, poznal jsem tu spoustu skvělých lidí, včetně mých bývalých spoluhráčů, z nichž jsou teď mí velmi dobří kamarádi,“ pravil.
Hlavně zkraje sezony takové výsledky čekejte. Překvapivé, zvedající obočí. Všechny týmy mají sílu, predikce postavené na předchozí sezoně zdaleka ne vždy vyjdou. Než se hektika úvodních kol uklidní a favorité získají půdu pod nohama. Kdo se domníval, že po ukradeném derby rozdováděný Hradec sfoukne Budějovice, které v premiéře podlehly doma Boleslavi, šeredně se spletl.
Na tyhle dělníky pozor!
Vítěz si může gratulovat, nepustil domácí soubor k obvyklému rejdění, k těžko bránitelným rotacím. A co pavučinou žlutých dresů prošlo, to zpacifikoval výtečně koncentrovaný Milan Klouček. Hodně důležité práce odvedla i přínosná čtvrtá Zacharova formace s Beránkem a Hejdukem. Na tyhle dělníky pozor! Výborně forčekují, sbírají zdánlivě ztracené puky a pro elitní formaci nezřídka vydřou vhazování v útočné zóně. „Na konci zblokovali snad čtyři střely. Jim a gólmanovi patří velký dík. Milan podal skvělý výkon, držel nás celý zápas,“ tleskal Pour kolegům.
Ale pokud chcete vyhrát, musíte střílet i góly. Ten první ve 23. minutě obstaral exhradecký Pour, u brány prokázal to, co se od něj očekává. Důraz, předskočení protihráče, čich na góly. Ze vzduchu sklepl puk za čáru, na což měl mžik. Za dvě minuty už se Motor cítil dvojnásobně příjemně poté, co Milan Toman šikovně mezi nohy Melancona naservíroval pas Nicku Olesenovi. „Šlo vidět, že si za tím jdeme, všichni hráli to, co potřebujeme. „Jeli jsme sem s respektem, ale taky s odhodláním. Věděli jsme, že po nás půjdou a ještě víc ve třetí třetině,“ popisoval Jakub Pour.
Střelce Poura vyvolávali fanoušci
Zatímco sedící diváky na tribunách přepadala otrávenost, z hradeckého kotle sálala příkladná energie. „Pojďme se kousnout! Vyhráli jsme už i horší zápasy,“ burcoval kotelník do mikrofonu. Bylo zjevné, že ve třetí části se hosté budou soustředit na tuhou defenzivu a věřit brejkům. Čas běžel, až doběhl do cíle. K rezultátu 0:2 a ke zpěvu v kabině. Nikomu z vítězů nevadilo, že v poslední části neměli střelu na bránu. Pod velmi početným budějovickým sektorem se slavilo. A vyvolávalo Pourovo jméno. „Nádhera! Klobouk dolů před nimi. Když jsme viděli, kolik jich sem přijelo takovou dálku, dodalo nám to ještě víc energie. Tři body jsou pro ně,“ děkoval Pour.
Domácí byli logicky skleslí. Ne snad, že by jim někdo odebral tři body ze slavně vítězného derby s Pardubicemi, ale když po nečekané výhře hned nečekaně prohrajete, říká se, že jste předchozí triumf zahodili do koše.
Martinec: Nevyrovnali jsme se v odhodlání
A právě to na tým Mountfieldu sedělo. Kouč Tomáš Martinec po duelu přiznal špatné myšlenky od samého začátku. „Od prvního střídání jsem cítil, že je soupeř líp nastavený. Vyhrával všechny souboje, hrál agresivně a my se mu nevyrovnali v odhodlání,“ vadilo mu. A ještě nějakou dobu vadit bude. „Štve mě to moc. Zaslouženě jsme prohráli…“
Bránu míjel mezi jinými i historicky nejlepší klubový střelec proti Českým Budějovicím Aleš Jergl. „Nevím, jestli to víc chtěli?“ položil otázku. „Souboje nám prohrály zápas,“ souhlasil s koučem.
Takže namísto teoreticky narýsovaných šesti bodů drží Hradec tři. Euforie po derby je rázem pryč. „Nikdo neměl v hlavách, že když jsme porazili mistra, že se z nás teď všichni poprdí. Ale musíme se z toho otřepat. I další zápasy budou jenom boj a boj jako s Budějovicemi. Musíme hrát škaredý hokej,“ nadhodil Jergl.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|2
|2
|0
|0
|0
|8:5
|6
|2
Kladno
|2
|1
|1
|0
|0
|7:5
|5
|3
Sparta
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|4
Č. Budějovice
|2
|1
|0
|1
|0
|4:3
|4
|5
Mountfield
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|6
Pardubice
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|7
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|4:3
|3
|8
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|0
|4:4
|3
|9
Litvínov
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|10
Olomouc
|2
|0
|1
|0
|1
|5:7
|2
|11
M. Boleslav
|2
|0
|1
|0
|1
|4:6
|2
|12
Liberec
|1
|0
|0
|1
|0
|1:2
|1
|13
Vítkovice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:4
|0
|14
Brno
|2
|0
|0
|0
|2
|6:8
|0
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