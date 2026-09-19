ONLINE: Třinec - Plzeň 1:2. Západočeši opět vedou, udeřili v poslední vteřině třetiny
V Tipsport extralize zůstává po necelých dvou kolech už jen jediný stoprocentní tým. Třinec dokázal zvládnout úvodní dva duely bez ztráty, když zvítězil v Karlových Varech (2:0) a zvládl divoký domácí zápas proti Kometě (6:5). Také Plzeň mohla mít na kontě dvě vítězství, v pátek ovšem ztratila dobře rozehraný duel na ledě Olomouce a brala jen bod za prohru 2:3 v prodloužení. Jak dopadne sobotní předehrávka 3. kola mezi Oceláři a Škodou? Utkání začíná v 18:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|2
|2
|0
|0
|0
|8:5
|6
|2
Kladno
|2
|1
|1
|0
|0
|7:5
|5
|3
Sparta
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|4
Č. Budějovice
|2
|1
|0
|1
|0
|4:3
|4
|5
Mountfield
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|6
Pardubice
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|7
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|4:3
|3
|8
Plzeň
|2
|0
|1
|1
|0
|4:4
|3
|9
Litvínov
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|10
Olomouc
|2
|0
|1
|0
|1
|5:7
|2
|11
M. Boleslav
|2
|0
|1
|0
|1
|4:6
|2
|12
Liberec
|1
|0
|0
|1
|0
|1:2
|1
|13
Vítkovice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:4
|0
|14
Brno
|2
|0
|0
|0
|2
|6:8
|0
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