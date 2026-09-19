Předplatné

ONLINE: Třinec - Plzeň 1:2. Západočeši opět vedou, udeřili v poslední vteřině třetiny

Danny Katic vstřelil úvodní gól zápasu
Danny Katic vstřelil úvodní gól zápasuZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
Souboj mezi Třincem a Plzní
Souboj mezi Třincem a Plzní
Danny Katic vstřelil úvodní gól zápasu
Hokejisté Třince se radují z gólu
Hráči Třince se radují z gólu
Petr Vrána a Vladimír Dravecký z Třince se na začátku utkání rozloučili po ukončení své kariéry
Petr Vrána a Vladimír Dravecký z Třince se na začátku utkání rozloučili po ukončení své kariéry
8
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

V Tipsport extralize zůstává po necelých dvou kolech už jen jediný stoprocentní tým. Třinec dokázal zvládnout úvodní dva duely bez ztráty, když zvítězil v Karlových Varech (2:0) a zvládl divoký domácí zápas proti Kometě (6:5). Také Plzeň mohla mít na kontě dvě vítězství, v pátek ovšem ztratila dobře rozehraný duel na ledě Olomouce a brala jen bod za prohru 2:3 v prodloužení. Jak dopadne sobotní předehrávka 3. kola mezi Oceláři a Škodou? Utkání začíná v 18:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
12

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec220008:56
2Kladno211007:55
3Sparta210107:54
4Č. Budějovice210104:34
5Mountfield210015:53
6Pardubice210016:63
7K. Vary210014:33
8Plzeň201104:43
9Litvínov210013:43
10Olomouc201015:72
11M. Boleslav201014:62
12Liberec100101:21
13Vítkovice100013:40
14Brno200026:80
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2026/27

Česká hokejová reprezentace
MS v hokejiProgram MS v hokeji 2027Reprezentace

 

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů