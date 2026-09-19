Třinec - Plzeň 3:2. Bleskový domácí obrat ve třetí třetině, třemi body zazářil Nestrašil
Třinečtí hokejisté porazili v předehrávce 3. kola extraligy na svém ledě Plzeň 3:2 a naplno bodovali i potřetí v sezoně. Pod všechny góly domácího týmu se podepsal Andrej Nestrašil, který vyrovnal na 1:1 a 2:2 a přihrál na vítězný gól Miloši Romanovi. Branky hostů vstřelili v první třetině Michael Danny Katic a Patrick Dylan MacPherson. Zápas kvůli zranění nedohrál domácí útočník Oscar Flynn.
První gól padl už po 23 sekundách. MacPherson přihrál z pravé strany před branku nekrytému Katicovi, který procedil puk mezi betony Kacetla. Domácí si první vážnější šance vypracovali v osmé minutě: v závěru přesilové hry nepřelstil osamocený Hudáček brankáře Růžičku a Kurovského zastavila tyč.
Druhou přesilovou už Oceláři využili trefou Nestrašila v čase 19:26. Plzeň si ale stihla ještě v úvodní třetině vzít vedení zpět. Agilní MacPherson si sjel na přihrávku Jeřábka z levé strany a s klaksonem zakončil do odkryté branky. Rozhodčí ještě ověřili u videa, že branka padla v řádné hrací době.
V prostřední části byla mnohem aktivnější a nebezpečnější Plzeň, skóre se ale nezměnilo. V největších šancích minul před Kacetlem osamocený Mikko Petman branku a Filip v úniku dva na jednoho nevyzrál na třineckého gólmana. Ten se vytáhl i proti střele Robertsona zblízka.
Flynn utkání nedohrál
Plzeň ztratila v předchozím utkání v Olomouci ve třetí třetině dvougólový náskok a prohrála v prodloužení, zatímco Třinec otočil proti Brnu z 2:5 na konečných 6:5. Obrat se konal i tentokrát. Z nenápadné akce vyrovnal Nestrašil ve 49. minutě švihem zpoza pravého kruhu a puk prošel Růžičkovi mezi betony. Vzápětí umně tečoval Nestrašilovu přihrávku Roman pod horní tyč.
Trenéři Ocelářů reagovali na nepříznivý vývoj zpřeházením všech čtyř útočných formací a vyšel jim tah se zařazením autora vítězné branky do první řady. Přišli ale ve 44. minutě o Flynna. Nejproduktivnější hráč týmu v přípravě opustil hrací plochu s dopomocí na jedné noze a zamířil do kabin. Na opačné straně nedohrál Katic.
Plzeň už neměla tolik šancí jako ve druhé třetině, ale v přesilové hře moc nechybělo, aby Simon s Měchurou vyrovnali. Oceláře podržel Kacetl. Hosté hráli bez gólmana už tři minuty před koncem, ale Třinec i díky velké obětavosti odolal.
Hlavní rozhodčí René Hradil odpískal svůj poslední extraligový zápas v kariéře. Během 22 sezon si připsal 953 startů.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|2
|1
|1
|0
|0
|7:5
|5
|3
Sparta
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|4
Č. Budějovice
|2
|1
|0
|1
|0
|4:3
|4
|5
Mountfield
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|6
Pardubice
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|7
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|4:3
|3
|8
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|9
Litvínov
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|10
Olomouc
|2
|0
|1
|0
|1
|5:7
|2
|11
M. Boleslav
|2
|0
|1
|0
|1
|4:6
|2
|12
Liberec
|1
|0
|0
|1
|0
|1:2
|1
|13
Vítkovice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:4
|0
|14
Brno
|2
|0
|0
|0
|2
|6:8
|0
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