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Třinec - Plzeň 3:2. Bleskový domácí obrat ve třetí třetině, třemi body zazářil Nestrašil

Radost hráčů Třince po třetím gólu
Radost hráčů Třince po třetím góluZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
Třinec porazil Plzeň 3:2
Třinec porazil Plzeň 3:2
Třinec porazil Plzeň 3:2
Souboj mezi Třincem a Plzní
Souboj mezi Třincem a Plzní
Zápas mezi Třincem a Plzní
Zápas mezi Třincem a Plzní
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iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
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Třinečtí hokejisté porazili v předehrávce 3. kola extraligy na svém ledě Plzeň 3:2 a naplno bodovali i potřetí v sezoně. Pod všechny góly domácího týmu se podepsal Andrej Nestrašil, který vyrovnal na 1:1 a 2:2 a přihrál na vítězný gól Miloši Romanovi. Branky hostů vstřelili v první třetině Michael Danny Katic a Patrick Dylan MacPherson. Zápas kvůli zranění nedohrál domácí útočník Oscar Flynn.

První gól padl už po 23 sekundách. MacPherson přihrál z pravé strany před branku nekrytému Katicovi, který procedil puk mezi betony Kacetla. Domácí si první vážnější šance vypracovali v osmé minutě: v závěru přesilové hry nepřelstil osamocený Hudáček brankáře Růžičku a Kurovského zastavila tyč.

Druhou přesilovou už Oceláři využili trefou Nestrašila v čase 19:26. Plzeň si ale stihla ještě v úvodní třetině vzít vedení zpět. Agilní MacPherson si sjel na přihrávku Jeřábka z levé strany a s klaksonem zakončil do odkryté branky. Rozhodčí ještě ověřili u videa, že branka padla v řádné hrací době.

V prostřední části byla mnohem aktivnější a nebezpečnější Plzeň, skóre se ale nezměnilo. V největších šancích minul před Kacetlem osamocený Mikko Petman branku a Filip v úniku dva na jednoho nevyzrál na třineckého gólmana. Ten se vytáhl i proti střele Robertsona zblízka.

Flynn utkání nedohrál

Plzeň ztratila v předchozím utkání v Olomouci ve třetí třetině dvougólový náskok a prohrála v prodloužení, zatímco Třinec otočil proti Brnu z 2:5 na konečných 6:5. Obrat se konal i tentokrát. Z nenápadné akce vyrovnal Nestrašil ve 49. minutě švihem zpoza pravého kruhu a puk prošel Růžičkovi mezi betony. Vzápětí umně tečoval Nestrašilovu přihrávku Roman pod horní tyč.

Trenéři Ocelářů reagovali na nepříznivý vývoj zpřeházením všech čtyř útočných formací a vyšel jim tah se zařazením autora vítězné branky do první řady. Přišli ale ve 44. minutě o Flynna. Nejproduktivnější hráč týmu v přípravě opustil hrací plochu s dopomocí na jedné noze a zamířil do kabin. Na opačné straně nedohrál Katic.

Plzeň už neměla tolik šancí jako ve druhé třetině, ale v přesilové hře moc nechybělo, aby Simon s Měchurou vyrovnali. Oceláře podržel Kacetl. Hosté hráli bez gólmana už tři minuty před koncem, ale Třinec i díky velké obětavosti odolal.

Hlavní rozhodčí René Hradil odpískal svůj poslední extraligový zápas v kariéře. Během 22 sezon si připsal 953 startů.

KonecLIVE
32

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec3300011:79
2Kladno211007:55
3Sparta210107:54
4Č. Budějovice210104:34
5Mountfield210015:53
6Pardubice210016:63
7K. Vary210014:33
8Plzeň301116:73
9Litvínov210013:43
10Olomouc201015:72
11M. Boleslav201014:62
12Liberec100101:21
13Vítkovice100013:40
14Brno200026:80
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