Unikátní pohled, celá aréna tleskala sudímu. Hradil byl dojatý: Nejvyšší čas skončit
- Extraligový rozhodčí René Hradil po dvaceti dvou letech a 953 odřízených zápasech definitivně ukončil hokejovou kariéru.
V Třinci se s uznávaným arbitrem při jeho derniéře osobně rozloučili hráči obou týmů a dočkal se i potlesku celé arény.
Hradil se po těžkém zranění páteře dokázal vrátit na led, nyní se však přesune do nové role u videorozhodčích.
Další extraligová kapacita ohlásila konec kariéry. Tentokrát se v Třinci loučil rozhodčí René Hradil. Extraligový účet zastavil na 953 zápasech a 22 sezonách utkáním mezi Oceláři a Plzní (3:2).
„Samozřejmě si v hlavě říkám: Rendo, proč si ještě neudělal těch 47? Ale to už opravdu nešlo,“ přiznal renomovaný sudí po závěrečném hvizdu. Hráči se s ním osobně rozloučili, před zápasem se Hradil dočkal i ceremoniálu, po němž aplaudovala celá hala. „Byl jsem hodně dojatý,“ nepopíral.
Před třemi lety upadl a poranil si páteř. Zdálo se, že další pokračování Reného Hradila v profesionálním hokeji je ve vážném ohrožení. Ostřílený arbitr se ovšem vyhecoval. Šlápl do rekonvalescence, chtěl se ještě vrátit na led a potažmo i na nejvyšší úroveň. Povedlo se! A tak se mohl jeden z nejzkušenějších sudích rozloučit na úrovni, přímo v akci.
Myšlenku, že pískat přestane, nosil v hlavě už nějakou chvíli. „Asi dva roky, možná rok zpět jsem si říkal, jestli to má ještě smysl, když jsem udělal nějakou chybku. Zároveň jsem si pomyslel, že nechci končit s černým puntíkem, tak jsem ještě sezonu přidal. Myslím, že byl aktuálně nejvyšší čas skončit. Možná už i o něco dřív,“ přemítal Hradil.
U jeho derniéry byl šéf extraligových arbitrů Vladimír Pešina, do Werk Areny se přijela podívat i Hradilova rodina a nejbližší. Muži, na nějž z podstaty náročné profese málokdy mířila pozitivní pozornost, připravili transparent s osudovým číslem 953, na němž se zastavil součet odřízených utkání v nejvyšší tuzemské soutěži. To první vedl Hradil v Pardubicích, kde hrála Jihlava.
Dělat sudího? Šel bych do toho znovu
„Pamatuju si to, pískalo se ještě ve třech, bylo to opravdu rozdílné. Ale přišly i další zápasy, byla to krásná kariéra. Kdybych mohl a byl mladší, pustil bych se do toho znovu. A možná bych na sobě pracoval ještě víc,“ zamyslel se velice uznávaný a úspěšný rozhodčí.
Na tisícovku nedosáhl, situaci ovšem vnímá realisticky. V extralize proslul jako ten, kdo si s hráči rád povídal. S nadsázkou tvrdí, že nově zavedená možnost promlouvat do mikrofonu k publiku by už nebyla pro něj. Výroky by totiž oznamoval nejspíš až příliš intenzivně. Třeba jako Wes McCauley, který svým živelným projevem, kdy se nebál zavtipkovat nebo využít přehnané gesto, proslul v NHL.
Hradil hodlá s extraligovými rozhodčími dál spolupracovat, nicméně v jiné roli. Měl by zasednout k videu. Na bývalé kolegy bude pohlížet z vyšších pater haly a zpoza monitoru. Na led už nevleze ani na „pralesní“ úrovni, píšťalku si přesto schová.
Od hráčů sklidil uznání. „Všichni víme, že rozhodčí mají v hokejovém prostředí nejtěžší práci. Nadáváme na ně, každý si vždycky myslí, že mu křivdí. I fanoušci. Jsou to lidi, kteří jsou v nevděčné pozici, my hráči jsme v emocích, někomu to občas ujede. Ale samozřejmě si vážíme, že tu práci dělají. René zvládl 22 sezon, 953 zápasů, klobouk dolů. Měl rád komunikaci. Poděkovali jsme mu,“ potvrdil třinecký Andrej Nestrašil, v rozlučkovém utkání autor tří bodů.
O gólu rozhodl u videa
Nejnáročnější úkol při závěrečné šichtě připravili Hradilovi a jeho kolegovi Robinu Šírovi plzeňští hráči. Jejich gól v závěru úvodní třetiny muselo posvětit video. Nakonec se Indiáni vešli do času o tři desetiny sekundy. Pak už Hradil žádnou velkou kontroverzi řešit nemusel, hříšníky ovšem nešetřil a několikrát zvedal ruku na znamení vyloučení.
Výzvu vnímal v jiné oblasti. „Nejhorší bylo se připravit na takový zápas hlavou. Velmi složité vyjet na led a nesoustředit se na loučení, ale na špíl. Diváci mi zatleskali, celý zimák, oba týmy, takže to klobouk dolů, smekám. Byl jsem hodně dojatý,“ líčil sudí. „Kdyby mi někdo říkal, že se vůbec dostanu do extraligy, nebo když jsem do ní vstoupil, že vydržím tak dlouho a přijde tolik zápasů, nevěřil bych. Jsem rád za takhle vysoké číslo,“ dodal ještě.