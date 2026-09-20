ONLINE: Kladno hájí neporazitelnost v Liberci, Hradec hraje v Brně. Pardubice - Karlovy Vary 2:2
Hokejová extraliga dnes pokračuje pěti zápasy 3. kola. V sobotu si zápas předehráli Třinec s Plzní, kdy Oceláři zvládli otočku na 3:2 a zůstali tak stoprocentní. Neporazitelnost bude dnes hájit i Kladno, které od 17 hodin hraje v Liberci. Litvínov hraje ve Vítkovicích, Pardubice v souboji loňských semifinalistů přivítají Karlovy Vary, hokejisté Olomouce jedou do Českých Budějovic. Od 17 hodin hraje také brněnská Kometa s Hradcem Králové. Všechny zápasy Tipsport extraligy sledujte ONLINE v přímých přenosech.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|2
|1
|1
|0
|0
|7:5
|5
|3
Sparta
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|4
Č. Budějovice
|2
|1
|0
|1
|0
|4:3
|4
|5
Mountfield
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|6
Pardubice
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|7
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|4:3
|3
|8
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|9
Litvínov
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|10
Olomouc
|2
|0
|1
|0
|1
|5:7
|2
|11
M. Boleslav
|2
|0
|1
|0
|1
|4:6
|2
|12
Liberec
|1
|0
|0
|1
|0
|1:2
|1
|13
Vítkovice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:4
|0
|14
Brno
|2
|0
|0
|0
|2
|6:8
|0
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