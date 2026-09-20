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ONLINE: Kladno hájí neporazitelnost v Liberci, Hradec hraje v Brně. Pardubice - Karlovy Vary 2:2

Jiří Smejkal z Pardubic před brankou Daniela Krále z Karlových Varů
Jiří Smejkal z Pardubic před brankou Daniela Krále z Karlových VarůZdroj: Josef Vostárek / Profimedia
Slavící hokejisté Pardubic
Miloš Kelemen
Martin Jandus
Eugen Rabčan
Na brankáře Hradce Králové Stanislava Škorvánka padá branka
Jakub Rychlovský zakončuje na kladenskou branku
Daniel Král
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iSport.cz
Tipsport extraliga
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Hokejová extraliga dnes pokračuje pěti zápasy 3. kola. V sobotu si zápas předehráli Třinec s Plzní, kdy Oceláři zvládli otočku na 3:2 a zůstali tak stoprocentní. Neporazitelnost bude dnes hájit i Kladno, které od 17 hodin hraje v Liberci. Litvínov hraje ve Vítkovicích, Pardubice v souboji loňských semifinalistů přivítají Karlovy Vary, hokejisté Olomouce jedou do Českých Budějovic. Od 17 hodin hraje také brněnská Kometa s Hradcem Králové. Všechny zápasy Tipsport extraligy sledujte ONLINE v přímých přenosech.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

LIVE Přestávka
02Tipsport207,21,12Detail
LIVE Přestávka
11Tipsport2,52,44Detail
LIVE Přestávka
22Tipsport2,152,45,2Detail
LIVE Přestávka
12Tipsport7,63,31,6Detail
LIVE Přestávka
23Tipsport7,63,31,6Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec3300011:79
2Kladno211007:55
3Sparta210107:54
4Č. Budějovice210104:34
5Mountfield210015:53
6Pardubice210016:63
7K. Vary210014:33
8Plzeň301116:73
9Litvínov210013:43
10Olomouc201015:72
11M. Boleslav201014:62
12Liberec100101:21
13Vítkovice100013:40
14Brno200026:80
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