Rozdrážděný Kaše musel na ošetření, výhru vykoupil krví. Je zvyklý, věděl Polášek
Hokejisté Litvínova zvítězili ve třetím extraligovém kole na ledě Vítkovic 3:2.
Útočník Ondřej Kaše čelil ostrým zákrokům soupeře a po zásahu hokejkou do obličeje musel s krvavým zraněním do kabiny. Poté ale i tak pomohl k výhře.
Vítkovice pod novým trenérem Yorickem Treillem utrpěly další porážku, jsou letos bez bodu a krčí se na dně extraligové tabulky.
Přistoupili k němu nablízko. Litvínovský lídr Ondřej Kaše se ve Vítkovicích musel potýkat se zvýšenou péčí. Místy působil až podrážděně. A vlastně není divu. Hlavní hvězda hostů schytala tvrdý hit i dva ostré údery holí, během druhé třetiny zmizela na ošetřovnu.
„Před zápasem jsme si o jejich první formaci říkali. Víme, že jsou šikovní, a hlavně Ondra se pořád snaží něco vymýšlet,“ přiznal domácí kapitán Jakub Zbořil. Bitevní plán Ostravanů přesto nestačil, když prohráli 2:3.
Zastavit všemi dostupnými prostředky. Tak působila vítkovická hra vůči Ondřeji Kašemu. Ofenzivní tahoun Vervy křičel na sudí už v úvodní třetině, když ho tělem složil Marek Kalus. Právem si mohl stěžovat o několik minut později, kdy ho nenápadná, ale o to intenzivnější sekera Rhetta Hollanda přiměla k bolestivé grimase.
Z ošetření rovnou na přesilovku
Rozhodčí trestem ocenili až třetí zákrok na mistra světa zpřed dvou let. Šimon Stránský při snaze o odebrání kotouče neuhlídal vlastní hůl, trefil soka do obličeje. S krvavým šrámem musel Kaše do kabiny, ale vrátil se tak akorát, aby v druhé části čtyřminutové přesilovky pomohl ke gólu na 3:2.
Způsobil zmatek před brankářem Dominikem Hrachovinou, a když předchozí vítkovický střelec Josh Wesley nevyhodil, napálil volný puk do sítě Petr Koblasa.
„Takový smolný odraz, práskl nám to tam, ale bohužel. Tihle kluci hrají hodně situací, často naslepo. Myslím, že jsme zrovna první formaci k mnoha věcem nepustili a pohlídali jsme si ji dobře. Ale nedotáhli jsme to,“ popisoval zkázu Jakub Zbořil.
V Litvínově jsou dávno zvyklí, že na Kašeho coby největší hvězdu mančaftu je upřená vysoká pozornost protivníků. „A taky Ondra je na takovou péči zvyklý. Víme, když je na ledě, jaký dopad na tým má. A jakou má pozici,“ povídal po utkání spoluhráč Adam Polášek, autor jednoho z gólů hostů.
Vítkovice bez bodu
Domácí přišli o pozitivní sérii, kdy v předchozí základní části zvládli všechny souboje s Litvínovem za plný počet bodů. V utrápeném ročníku pod Václavem Varaďou to byla světlá výjimka.
Jenže ani aktuální start s trenérem Yorickem Treillem nezavání pozitivními tóny. Vždyť v součtu s přípravou si modrobílí odnesli jediné vítězství z osmi vystoupení. Srpnové skolení Olomouce se každopádně ještě do tabulky nepočítalo.
„Zase jsme nezískali výsledek, jaký bychom chtěli. Kluci byli na startu nachystaní, ale nevyužili jsme příležitosti v přesilovce. Bolelo nás čtyřminutové oslabení, vzalo hodně sil. Jsme frustrovaní, nebyli jsme odměněni. Musíme však pokračovat. Je třeba se vrátit do práce. V tomhle byznyse počítáte výhry a porážky, víme, jak na tom jsme. Musíme být mentálně silní, sezona bude maraton. Musíme si štěstí odpracovat,“ nabádal vítkovický kouč Treille.
Litvínovu kromě Koblasy vystříleli vítězství obránci. Skóre otevřel Janis Jaks, po něm se z prostoru před brankovištěm netradičně prosadil Polášek. Oba suplovali chybějící ofenzivní hráče Matúše Sukeľa a Davida Kašeho. Důvodem jejich absence je zranění, podle asistenta Ivana Švarného může být doba rekonvalescence v řádu dnů i týdnů.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|11:8
|6
|5
Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|6
Sparta
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|7
Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|8
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|10
Mountfield
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|11
M. Boleslav
|2
|0
|1
|0
|1
|4:6
|2
|12
Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|13
Liberec
|2
|0
|0
|1
|1
|2:5
|1
|14
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
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