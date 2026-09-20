Kondelík zhubl 12 kilo: Byl jsem tlustej. Co musel omezit a jak to souvisí s Voráčkem?
Na ledě je živější, o fous rychlejší. Jáchym Kondelík v neděli proti Karlovým Varům vysekl nejlepší zápas s novou figurou. Důvod? Lépe řečeno jeden z důvodů proměny? Přes léto shodil úctyhodných dvanáct kilogramů. S lehčím já se hodně bavil (1+2) v duelu s Karlovými Vary, které jeho Pardubice skolily 5:2. I když to byla zase tvrdá lopota.
Třetí dřina za sebou, že?
„Rozhodně. Ideální by bylo vyhrát 5:0, asi bychom byli spokojenější, ale zatím každý zápas byl strašně těžký. V novinách spekulujete, kdo bude vepředu, kdo vzadu, tomu rozumím, ale třeba já nedokážu odhadnout, jak to bude. Netroufnul bych si ani teď po třech kolech. Extraliga bude extrémně vyrovnaná a hlavně na začátku, kdy mají všichni hodně sil, bude extrémně těžké prosadit se pět na pět. Každý může porazit každého, je to válka. Možná, až budou trochu ubývat síly, věřím, že se prokáže třeba kvalita naší přesilovky.“
Jak se vám osobně hraje po mistrovské sezoně? To nikdy nebývá úplně snadné.
„Já se cítím suprově, co jsem shodil dvanáct kilo. Loni jsem byl tlustej. Zapracoval jsem na tom a pocitově to vnímám výborně.“
Jak se sundává zátěž dvanácti kil?
„Špatně, mám docela hlad… (usmívá se) Zrovna teď po zápase taky. Změnil jsem stravu, protože poslední dvě sezony jsem se cítil těžkopádnější, pomalejší, míň obratný. Hokej se posouvá do rychlosti a já si řekl, že musím být lehčí. Řešil jsem to hodně s kondičním trenérem Davidem Nehodou. Pomohl mi s tím, abych hubnul zdravou formou a pořád se cítil dobře. Což se děje, cítím se skvěle. Máme něco kolem stovky, což je asi ideální. Jsem vysokej, kila musela jít dolů i proto, aby mě nebolela záda, kolena, třísla, všechno.“
Bubble tea jako hlavní problém
Zároveň vám musí zůstat svaly a dolů jít jen špeky.
„Určitě. Ono platí, že čím míň jíte, tím méně energie máte. Takže to musí být vyrovnaný, aby hubnutí šlo zdravě. Nemůžete hladovět. Upřímně, po těch titulových oslavách nebylo příjemné držet se zpátky, člověk si chtěl dát pivo nebo pizzu, prostě si trochu užít. Nabral jsem asi dvě kila jen při oslavách. Takže přes léto to pak byla spíš hladovka.“
Najdete něco, co byste si zaručeně dal, ale už si to musíte odepřít? Řízek například?
„Hodně jsem si tady v Pardubicích dával bubble tea, naštěstí krám zavřeli. Asi beze mě zkrachovali, protože já tam chodil každý den… (směje se) Pak jsem jednoho dne zjistil, že ten čaj má asi 1300 kalorií. Od té doby si ho nedávám a tím, že ho zavřeli tak ještě líp a nikde jinde si ho nedopřávám.“
A víte, že obchod patřil i Jakubu Voráčkovi? Firma se rozpadla a Jakub Voráček přišel o spoustu milionů.
„To bylo jeho? Jéžismarjá… Hele, já pro něj udělal všechno možné, co šlo, když jsem tam chodil každý den. Nemohl jsem pro firmu udělat víc. Jednou jsem tam pak šel a měli zavřeno. Zaplaťpánbůh.“
Sporné situace v brankovišti
Zpátky k hokeji, nebyli jste lehce frustrovaní z porážek u videa? Všechny čtyři zkoumané momenty šly proti vám. Až na pátý pokus proti Varům jste vyšli vítězně.
„Já nejsem úplně ten správný člověk, který by to měl hodnotit, faktem je, že pro nás, co chodíme do brány, je to trochu těžší. Občas o někoho zavadíte, ani o tom nevíte. Ty góly pak nejsou uznávané. Tak to zkrátka je. Spíš jde o to si na to zvyknout. Vypadá to, že každý malý dotek bude doprovázený trenérskou výzvou a branky nabudou uznávané. Je zapotřebí se na to zaměřit i na tréninku a myslet na to.“
A obecně? Spousta situaci vypadá padesát na padesát a zdá se mi, že se často hledá sebemenší dotek, aby se gól neuznal. Neměla by pravidla být upravená a pomáhat většímu množství gólů?
„Abych nedostal pokutu, radši se k tomu nebudu vyjadřovat. Pravidlo je prostě takové… Na nás předbrankových hráčích je, abychom nestáli přímo na brankovišti, ale bohužel ještě deset centimetrů před ním, výš. Nedá se s tím nic dělat jiného. Musíme se v tom zlepšit.“
Klíčový gól Jana Mandáta na 3:2 byl právě podrobený právě karlovarskou výzvou. Takové akce chcete vidět, že? Vzal puk u mantinelu a přímou cestou přes dva hráče to dorval do brány.
„Jo, super, že ho uznali. Mandy si ho zasloužil. Celý zápas jezdil jako blázen, jsem za něj moc rád.“
Po prvním průzkumu panovaly zmatky, verdikt byl špatně slyšet a všichni se domnívali, že gól Víta Jiskry na konci druhé třetiny nebyl uznán kvůli zjevnému kopnutí. Ale sudí pak ukázal na střed. Jak jste to vnímali na střídačce?
„Já se radoval, že ho neuznali, na střídačce jsme se radovali skoro všichni. A najednou rozhodčí ukázal, že je gól. Tak jsem chvíli nechápal, co se děje. Nevím, jestli se přeřekl, nebo jsem to špatně pochopil já a další kluci. Nevím.“
Dynamo poslední roky žilo pod tlakem očekávání a zisku titulu. Nebude vám teď ten tlak paradoxně chybět?
„Ono to častokrát zmiňuje Sedlo a má pravdu. Je to klišé, ale tlak je něco, co chcete. Pokud je na vás vyvíjený tlak, znamená to, že jste dobří. Podle mě z nás to všechno po titulu trochu spadlo. Ale to neznamená, že teď nechceme. Naopak, zažili jsme si vítězství a chceme znovu. Loni v sérii s Třincem bylo znát, že oni měli tu zkušenost s vítězstvím. Snad až na tři kluky. To je strašně důležitá zbraň, vlastnost. Věřím tomu, že se nám play off bude hrát líp. Ale to je za strašně dlouho a nechci o tom teď přemýšlet.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|11:8
|6
|5
Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|6
Sparta
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|7
Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|8
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|10
Mountfield
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|11
M. Boleslav
|2
|0
|1
|0
|1
|4:6
|2
|12
Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|13
Liberec
|2
|0
|0
|1
|1
|2:5
|1
|14
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
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