Pavlát zářil při debutu za Kladno: Jeden víkend sezonu nedělá. V čem se ve Finsku zastavil?
Když vzpomínal na finské angažmá, trpce konstatoval, že v dresu Ilves čelil malému počtu střel. Při debutu za Kladno si Dominik Pavlát nedostatek zákroků plně vynahradil, tasit jich musel 35. „Brankář se cítí líp, cítíte se v zápase. Byl to extrémně těžký zápas a jsem rád, že jsem klukům pomohl,“ pochvaloval si po premiéře za Rytíře a triumfu 3:1. Během povídání pak několikrát vyzdvihl týmového ducha, který v Kladně zavládl.
Výhra 3:1, další tři body do tabulky. Jaký byl debut za Kladno z vašeho pohledu?
„Můžu říct, že skvělý. Vítězný. Jsem extrémně pyšný na náš tým, jak jsme se projevovali, jak se doposud projevujeme a jak fungujeme v zápasech i na tréninku. Samozřejmě to bylo hrozně těžké, Liberec má obrovskou kvalitu v útoku. My se na to snažili připravit jak týmově, tak já osobně s trenéry gólmanů. Můžu říct, že jsme to zvládli skvěle takticky na to, že to byl venkovní zápas. Jsem extrémně hrdý, jak jsme hráli. S pokorou musíme přijmout, že jsme vyhráli, a vážit si toho.“
Jediný gól vám dal Jakub Rychlovský. Už nešlo víc natáhnout beton?
„S trenéry gólmanů vždycky nějakou chybu najdeme. Je to o detailech. Vím, kde jsem chybu udělal, ale z množství šancí, které měli, to tam asi jednou spadnout mohlo. Jsem rád, že to bylo jenom jednou, že jsme vstřelili tři góly a vyhráli.“
Je jedno, kdo chytá
Kdy vám bylo v zápase nejhůř?
„Asi při poslední přesilovce šest na čtyři. Dali na led to nejlepší, co mohli, a bylo to znát. Mají obrovskou kvalitu. Jak už jsem ale říkal, máme skvělou partu a bylo to vidět. Náš kapitán Míra Forman tam skočí po hlavě do střely. Žijeme spolu na střídačce a je hrozně příjemný pocit vidět, jak kluci bojují pro sebe.“
Do Kladna jste přišel jako velká posila, ale první dva zápasy chytal Adam Brízgala. Jak jste to bral?
„Já to bral tak, že jsme tady jeden tým. Je jedno, kdo chytá. Musíme držet při sobě. Když jsme tu informaci dostali, přidával jsem si o to víc na tréninku. Snažili jsme se připravit, až šance přijde. Já se snažil připravit i v hlavě, abych co nejvíc pomohl klukům.“
Komunikace s trenéry brankářů je tedy dobrá?
„Jo, máme skvělé trenéry gólmanů a jsem za to extrémně rád. Měli to zezačátku se mnou trošku těžší… Odpověď bude trošku delší. Když jsem byl ve Finsku, nabral jsem spoustu zkušeností a za to jsem extrémně rád. Pomohlo mi to se čtením hry. Ale myslím si, že technicky jsem se tam zastavil. Teď jsem extrémně rád za naše dva trenéry brankářů, kteří se mnou pracují dennodenně. Velký kredit jim, jak mě opravují, jak mě připravují. Jsem extrémně vděčný, jaké máme trenéry.“
Cesta je nastavená správně
Proč to s vámi měli těžší? Měli s vámi víc práce?
„Jo, myslím, že jo. Nechci říct, že jsem přišel na Kladno zanedbaný. To vůbec ne. Fyzicky jsme odvedli s kondičáky skvělou práci. Ale na ledě. Na technických věcech je pořád co pilovat a pořád bude. Ze začátku toho bylo trochu víc a jsem rád, že už jsem se do toho dostal a jedeme na správné vlně.“
Už se tedy zase posouváte dopředu?
„Určitě. Možná to není vidět, je to proces. Když každodenně makáte s trenéry gólmanů, je to skvělé. Když jim nasloucháte a věříte, cesta je nastavená velmi správně.“
Po třech kolech máte osm bodů, po výhře se Spartou jste byl vysmátý i vy jako dvojka. Panuje teď v kabině dobrá nálada?
„Jak jsem říkal, jsme jeden tým. A nálada je samozřejmě super. Musíme ale v úterý zase přijít na trénink, odevzdat maximum a připravit se na další zápasy. Jeden víkend nedělá sezonu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|11:8
|6
|5
Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|6
Sparta
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|7
Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|8
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|10
Mountfield
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|11
M. Boleslav
|2
|0
|1
|0
|1
|4:6
|2
|12
Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|13
Liberec
|2
|0
|0
|1
|1
|2:5
|1
|14
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
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