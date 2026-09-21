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Zimák ŽIVĚ: Boston chtěl Hronka! Kondelík zhubl 12 kilo. Pozor na tato překvapení

Boston chtěl Hronka! Kondelík zhubl 12 kilo. Pozor na tato překvapení | Zimák ŽIVĚ • Zdroj: iSport.cz
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Zamíří Filip Hronek do Bostonu?
Jáchym Kondelík slaví s Davidem Tomáškem
Obránce Vancouveru Filip Hronek
Filip Hronek
Jáchym Kondelík, Lukáš Sedlák a Jiří Smejkal pózují s pohárem
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Pondělí, 11.30 a Zimák ŽIVĚ! To je konstanta, která trvá. Od nové sezony i s půlhodinovým bonusem pro věrné fanoušky a předplatitele. Tentokrát bude o Slovanu Bratislava v české lize a rozhodčích. Ve vysílání dojde na hlavní témata začátku extraligy. Pardubice zapomněly na špatné derby i díky Jáchymu Kondelíkovi, který v létě shodil 12 kilogramů. Vyhnul se taky podniku Jakuba Voráčka! Kometa řeší gólmanskou otázku, Litvínov zranění opor a Plzeň prohru bizarním způsobem. Kdo na startu nejvíc překvapuje Miroslava Horáka, Pavla Bártu, Michala Koštuříka a Patrika Czepiece? Dojde i na téma uniklého záměru Bostonu přivést k Davidu Pastrňákovi nejlepšího českého obránce Filipa Hronka.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec3300011:79
2Kladno3210010:68
3Č. Budějovice320107:57
4Pardubice4200215:136
5Litvínov320016:66
6M. Boleslav311019:95
7Sparta3101110:104
8Liberec310117:94
9Brno310029:93
10Plzeň301116:73
11K. Vary310026:83
12Mountfield310026:83
13Olomouc301027:102
14Vítkovice200025:70
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