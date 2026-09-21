Liberec se v úvodu střelecky trápí, Galvas bojuje o NHL. Má velkou šanci, říká Rulík
Představovali si jiný vstup do sezony. V Liberci mluvili před startem extraligy o titulu, po dvou kolech ale zůstávají na jediném bodu a dvou vstřelených brankách. „Trápí nás pořád ta samá věc. Nedáváme góly,“ věděl po porážce s Kladnem obránce Lukáš Kachlíř. Tygrům schází i přínos talentovaného beka Tomáše Galvase, který bojuje na kempu Pittsburghu. A podle bývalého reprezentačního trenéra Radima Rulíka má velkou šanci na úspěch.
Po druhé porážce v sezoně přišly na přetřes důvody toho, proč Tygři nešlapou podle plánu. Hlavní trenér Jiří Kudrna vyprávěl na tiskové konferenci o nedostatcích v detailech a bojovnosti. „Je to těžké. Měli jsme spoustu hokejových pohledných akcí, ale bohužel rozhoduje důraz na brankovišti. V tom se musíme zlepšit,“ velel. Za pravdu mu dal i obránce Lukáš Kachlíř. „Příležitostí bylo dost, na konci jsme měli velký tlak, ale prostě to tam nespadne. Na tom musíme hodně zapracovat.“
Proti Kladnu dal Liberec pouhý jeden gól, stejně střelecky úspěšný byl i v prvním kole s Plzní. Produktivita zatím chybí, směrem dopředu to nešlape ani v přesilových hrách. Tygři měli pět pokusů a neuspěli ani jednou.
Na tiskové konferenci v neděli čelil Kudrna otázce, jak moc týmu schází obránce Tomáš Galvas. Dvacetiletý mladík byl v minulé sezoně nejproduktivnějším bekem týmu a z 24 bodů (8+16) jich posbíral hned devět v početních výhodách. Odměnou pro reprezentanta byl úspěch na draftu do NHL a v září cesta na turnaj nováčků a posléze i povolání na hlavní kemp Pittsburghu.
„Tomáš tady není, ale věděli jsme, že tu nebude. Samozřejmě nám chybí, ale věděli jsme to. Není to tak, že bychom žili v pocitu, že tu má být. Víme, proč tu není, a přejeme mu, aby tam uspěl. To je celé,“ reagoval Kudrna na otázku a slova se okamžitě chopil i jeho protějšek Radim Rulík.
„A má velkou šanci,“ vypálil hned na konto talentovaného beka a jeho boje o NHL. „Podle mě. Nechci proti Liberci něco říkat, jenom jak ho znám z nároďáku,“ dodal.
Jen ať se mu daří, shodli se trenéři
Právě pod Radimem Rulíkem zažil Galvas premiéru v dospělé reprezentaci. Se třemi medailemi z dvacítky dostal šanci mezi chlapy poprvé letos v dubnu. Výkony přesvědčil natolik, že přišla i nominace na mistrovství světa. Ve Švýcarsku začal Galvas necelými deseti minutami na ledě, ve čtvrtfinále proti Finsku už absolvoval dvojnásobnou porci. Dobrými výkony si posléze řekl i o pozornost na draftu. V jeho případě třetím, na němž mohl být vybrán.
V Liberci od té chvíle věděli, že se blíží moment, kdy klub opustí. S vedením Pittsburghu se Tygři dohodli, že Galvas ještě rok zůstane v extralize. Jenže produktivní zadák zaujal už na turnaji nováčků několika parádami a dostal pozvánku na hlavní kemp. V konkurenci třiadvaceti beků se pokusí bojovat o místo v NHL už pro příští sezonu.
Na severu Čech ale nepanují obavy, že by se Galvas už nevrátil. „Nebojíme se. Vždyť by to bylo skvělé pro český hokej,“ reagoval na otázky novinářů Kudrna, zatímco Rulík souhlasně přikyvoval. „Jen ať se mu daří, co to jde. Prohráli jsme zápas kvůli jiným věcem, ne proto, že tu Tomáš nebyl. Ať se mu daří co nejlíp,“ dodal sympaticky šéf liberecké lavičky.
Nastoupí v přípravě?
Na dálku bude jistě pozorně sledovat, jak si jeho svěřenec v Pittsburghu vede. Podle prvotního plánu měl naskočit hned do úvodního přípravného zápasu proti Buffalu, který je na programu v noci z pondělí na úterý. V ohlášené sestavě Penguins nechyběl ani zkušený bek Kris Letang nebo stálice NHL Trevor van Riemsdyk.
Mezi nimi se bude Galvas snažit urvat flek pro sebe. V Liberci zatím budou hledat cesty, jak zvýšit produktivitu a začít sbírat body. V přesilových hrách Kudrna sází z beků na kapitána Radima Šimka a mladíka Kachlíře. Galvasova nespoutanost a kreativita však schází Liberci i při hře pět na pět. Soupeřovy brankáře zatím překonali jen Filip Sandberg a Jakub Rychlovský, z obránců nebodoval vůbec nikdo. Další možnost na zlepšení budou mít Tygři v úterý v Pardubicích.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|11:8
|6
|5
Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|6
Sparta
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|7
Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|8
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|10
Mountfield
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|11
M. Boleslav
|2
|0
|1
|0
|1
|4:6
|2
|12
Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|13
Liberec
|2
|0
|0
|1
|1
|2:5
|1
|14
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
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