Po Hejdukovi míří do extraligy další syn bývalého českého hráče v NHL. Klapne Hradec?
- Sedmadvacetiletý obránce Jacob Modry přichází na měsíční zkoušku do extraligového Mountfieldu HK.
Syn bývalého hráče NHL Jaroslava Modrého strávil poslední roky v zámořské ECHL a přináší především fyzickou hru.
Hradec Králové reaguje na porážky s Českými Budějovicemi i Kometou a potřebuje zvýšit důraz v obou brankovištích.
Útočník Marek Hejduk bojuje o rozfoukání kariéry v Českých Budějovicích, které syna hokejové legendy Milana Hejduka najaly krátce před startem extraligové sezony. Na řadu nyní přichází další potomek výrazného českého hráče, jenž se dlouhé roky producíroval po mapě nejslavnější ligy.
Podle informací iSportu přichází do Hradce Králové zabojovat o angažmá obránce Jacob Modry, sedmadvacetiletý syn Jaroslava Modrého (55), jenž v zámořské elitní lize nasbíral přes sedm set startů a nyní pracuje v trenérském štábu Springfieldu v AHL.
Mělo by se jednat o zhruba měsíční zkoušku, během níž Modry musí přesvědčit vedení Mountfieldu HK, že jeho služby stojí za smlouvu. Modry za sebou nemá zatím extra blyštivá angažmá, po hokejových studiích na NCAA zamířil do ECHL, která je v hierarchii zámořských soutěží až za AHL. Ve třech celých ročnících ECHL nasbíral 117 startů a 13 bodů. Málo? Jistě ne moc, nicméně Modreho DNA je především fyzická hra a čistokrevná obrana, k níž využívá bezmála dvoumetrové postavy.
Poctivá a zdravě agresivní defenzivní hra
Za jeho příletem do Hradce stojí hráčský zástupce Jaroslav Bednář. „Jacob je výborně fyzicky připravený obránce, jehož výsadou je poctivá a zdravě agresivní defenzivní hra. Co jsem ho stihl poznat, jedná se o velmi charakterního týmového hráče,“ reagoval někdejší renomovaný útočník, jenž shodou okolností končil kariéru v Hradci Králové a poté se v klubu chopil role sportovního manažera.
Momentální nálada v táboře Mountfieldu není až taková, k jaké vybízel triumf v derby s Pardubicemi v prvním extraligovém kole. Svěřenci Tomáše Martince následně dopálili svého kouče nedostatečným mentálním nastavením a výkonem, jenž nemohl stačit na náruživě bojující České Budějovice (0:2). Ani o poznání lepší hokej nevedl k bodům v neděli na ledě Komety, kde Východočeši podlehli 1:3.
Hradec potřebuje mimo jiné zvýšit důraz před oběma brankami, uvidí se, zda v tom Modry může sehrát významnou roli.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|11:8
|6
|5
Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|6
Sparta
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|7
Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|8
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|10
Mountfield
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|11
M. Boleslav
|2
|0
|1
|0
|1
|4:6
|2
|12
Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|13
Liberec
|2
|0
|0
|1
|1
|2:5
|1
|14
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž