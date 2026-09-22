12 nečekaných momentů extraligy: HC Přesilovka či dvě zdi v brance. Pour do repre?
Řeknete si, tři odehraná kola nic neznamenají… Jak se to vezme. Ne nadarmo se mnoho týdnů lopotíte v přípravě, abyste do Tipsport extraligy vystartovali pěkně zhurta a trápily vás maximálně detaily. Což pro řadu týmů neplatí, musí být na špičkách. Na druhou stranu mnozí nenápadní borci z dřívějška udivují. Deník Sport a web iSport přinášejí 12 netuctových překvapení extraligového úvodu.
Liberec hledá střelce, zn. spěchá
Po dvou utkáních nemá smysl otvírat okna kabiny a nasoukat si do ní paniku. Nicméně Tygrům nevyšel jak start do extraligy, tak předtím do Champions League. Tým vnímá mizernou produktivitu (dva góly ve dvou utkáních) i nutnost s ní co nejdříve zacloumat. Zatím se může utěšovat, že do gólových šancí se dostává, takže klíčový problém není ve struktuře hry. Nicméně za solidní projev se nikde na světě body neudělují. A pokud problém s koncovkou trvá, dříve či později se vám přelije do zatím fungující hry. V úterý se Severočeši mohou nastartovat v Pardubicích, na které obvykle umí. A když ne? Přijde lehká nervozita.
21,5 - Jen tolik střel proti v průměru na zápas jde na libereckého brankáře, je to výrazně nejmenší počet v soutěži. Ani to však na víc než na jeden bod z šesti možných nestačilo.
Říká si Pour o reprezentaci?
Po dvou letech v Hradci vycítil potřebu změnit prostředí, pod Bílou věží přestal věřit tomu, že vystoupí ze stínu řadového hráče. Jakub Pour si plácl s Motorem, udělal moc dobře. Vidíte na něm, jak pookřál s výraznější důvěrou trenérského štábu. V prvních třech kolech pokaždé skóroval a vždy to znamenalo body. Ke dvěma vítězným trefám s Hradcem a Olomoucí přidal gól záchrany s Boleslaví. Zdaleka nejde jen o góly, na ty k sobě nepotřebuje bůhvíjaký servis kolegů jako někteří jiní borci. V jeho rejstříku najdete mnohem víc pozitiv, která z 27letého bojovníka dělají kandidáta na první reprezentační start pod novým velením Zdeňka Motáka. Před rokem věc nemyslitelná.
21 - Jen o tolik sekund v průměru na utkání má Jakub Pour větší vytížení než posledně v Hradci (13:32 oproti 13:11), přesto máte pocit, že jde o úplně jiného hráče.
Blümel zatím na suchu
Ani tady není důvod troubit na poplach a dělat vědu z toho, že Matěj Blümel zatím nevyužil jedinou ze svých devíti střel na branku a nepřipsal si ani asistenci. Jde však o to, aby střelecké sucho dlouho netrvalo, pět zápasů už by vyvolávalo rozpaky. Na velkou letní posilu pohlížíte přísněji i proto, že v sezoně 2024/25 byl schopný nasázet 47 gólů v AHL a koketoval s NHL, byť ne zcela úspěšně. A ještě jeden faktor. Peníze. Aby Sparta stáhla z trhu takového hráče k sobě, musela se plácnout přes kapsu. Pro klid vlastní a pro klid v týmu (nepodceňovat) je důležité, aby ocenění lídři táhli káru. V pokročilejší fázi přípravy to Blümelovi střílelo, nikdo nepochybuje, že to v něm je.
Útočníci Sparty:
|Hráč
|Góly + Asistence
|Čas na ledě
|Michael Špaček
|2+2
|35:24
|Michal Řepík
|1+1
|28:32
|Devin Shore
|1+0
|44:03
|Jiří Sekáč
|1+0
|31:40
|Ondřej Najman
|1+0
|16:13
|Filip Chlapík
|0+3
|44:09
|Matěj Blümel
|0+0
|41:35
HC Přesilovka Pardubice
Výraz pomoci si přesilovkou je dávno ustáleným spojením. Po každém utkání se vyjádření hráčů či trenérů vždy stočí k úspěšnosti speciálních týmů. Aktéři si buď pochvalují, že si početní převahou pomohli, nebo nepomohli. Na české poměry hráčská extratřída se schází v Pardubicích a dává smysl, že na přesilovku v podání Červenky, Sedláka, Stránského, Tomáška, Noska, Kondelíka či Košťálka, Tourignyho a dalších alternativ budete hodně spoléhat (úspěšnost zatím 42 %). Má to však dva pohledy. Ve chvíli, kdy se vám přesilovka daří, dojdete až do momentu, kdy si řeknete, že by hra pět na pět měla být efektivnější. A začnete se obávat o velkou závislost na úderné hře v přesile. Hvězdné Dynamo by každopádně nemělo být při „pět na pět“ v minusu jako tomu zatím nyní je.
6:7 - Šest vstřelených a sedm inkasovaných gólů v rovnovážném stavu hráčů na ledě eviduje pardubické Dynamo, pět gólů vstřelilo v přesilovce, jeden inkasovalo v oslabení.
Svozil si musel počkat na pouhý start
Jako jediná z letních brněnských posil se dočkala výrazného uvítacího videa na klubových sítích. Stanislav Svozil se stal symbolem nové strategie Komety, která si z prostředí zámořské AHL stáhla své bývalé hráče. Vedle Svozila i Michala Kunce či Jakuba Brabence. Všichni si představovali, že 23letý bek, jenž už ve dvaceti debutoval v NHL, rozrazí brány a okamžitě zapadne mezi lídry týmu. Místo toho v prvních dvou utkáních absentoval, propírala se jeho kondice. Nominaci dostal až na třetí duel s Hradcem, v němž odehrál necelých deset minut. Byla by ohromná škoda, kdyby Svozilův talent zapadl, je však nejvyšší čas, aby se v dospělém hokeji nejen etabloval, ale aby se zařadil mezi tahouny týmu. Všechno jiné by bylo velké zklamání.
LIBOR ZÁBRANSKÝ
„Máme široký kádr, víc bych to nekomentoval.“
odpověď trenéra a majitele Komety na otázku, proč došlo k Svozilovu nasazení až ve třetí rundě
Druhá lajna nad hvězdami
Byla to tradice posledních dvou let. Pod vedením Pavla Patery stály Karlovy Vary pokaždé na Jiřím Černochovi a Ondřeji Beránkovi, kteří kralovali produktivitě. Po třech kolech nového ročníku je ale sehraná dvojice na nule, Energie za tři body v tabulce vděčí jiným jménům. Druhý útok ve složení Nicholas Jones (2+2), David Šťastný (1+3) a Jan Bambula (2+1) našel skvělou chemii, vzal na sebe zodpovědnost a mužstvo táhne. Zbytek týmu zůstává za očekáváním, nikdo další se nepřehoupl přes jeden kanadský bod. Bambula je produktivní, i když jako jediný ze jmenovaných nehraje přesilovky.
JAN BAMBULA
„Dokáže podržet puk, přihrát i dát gól. Je velmi zkušený a výborný na puku, důležitý je pro nás také v přesilovkách. Jeden z nejlepších hráčů, které tady máme.“
karlovarský útočník o parťákovi Nicholasi Jonesovi
Voženílkova extra cenná robota
Počítalo se s tím, že bude pro Třinec význačnou posilou, v prvních kolech v některých ohledech ještě předčil očekávání. Daniel Voženílek začal hattrickem ve druhém duelu, ale rozhodně nejde o jeho jediný přínos. V práci kolem branky a otravnosti pro soupeře se mu v lize může málokdo rovnat. Navrch přidejte velké vytížení, prostor na přesilovkách a máte jeden z důvodů, proč jsou Oceláři stoprocentní. Tvrdou prací a poctivostí Voženílek zlepšuje hráče kolem sebe, přechod na centra mu v ničem neubral. Tím, že má místo až ve spodních dvou útocích, ještě rozšiřuje prostor, z něhož soupeřům hrozí nebezpečí.
18:27 - Takový je průměrný icetime Daniela Voženílka v Třinci. I když plní roli centra ve spodních lajnách, je druhým nejvytěžovanějším útočníkem týmu.
Díry po rekonstrukci v obraně
Vedení Karlových Varů bylo po bronzu z poslední sezony spokojené. Útok proto zůstal beze změny, s rozsáhlými tahy se nepočítalo ani v obraně. Jenže řada hráčů se domluvila jinde a muselo se sáhnout k rekonstrukci. Do zadních řad přivedla Energie čtyři cizince a doufala, že bude lepší. V defenzivě ale zatím zůstává příliš mnoho otevřených oken. Svěřenci Pavla Patery čelili v průměru téměř čtyřiceti střelám za 60 minut hry. Brankáři žádného jiného klubu neměli tolik práce. Ještě v předchozí sezoně byly přitom Vary ve středu extraligy s průměrem 27,8 soupeřovy střely za utkání.
39 - Tolika střelám čelí v průměru brankáři Karlových Varů během jednoho zápasu. Žádná jiná defenziva nenechala na svých gólmanech v prvních kolech tolik práce.
Konečného raketový start
Mnozí už si mysleli, že se nevyvlékne ze škatulky poctivého pracanta do čtvrté lajny a na oslabení. Jakub Konečný nebyl spokojený s vytížením ve Spartě, odešel do Brna, kde získal titul, ale minutáží to znovu nebylo slavné. Zase se stěhoval. Ani během prvního ročníku za Kladno si ale neřekl o výraznější roli. Možný průlom ukazuje 24letý útočník nyní. Pod vedením Radima Rulíka vede třetí útok a bodoval ve všech duelech. S bilancí 2+2 je momentálně třetím nejproduktivnějším mužem soutěže. Posledně přitom dosáhl na první čtyři body až ve 23. kole a po základní části se zastavil na deseti zářezech (6+4).
12 - Takové je dosavadní bodové maximum Jakuba Konečného v jedné sezoně extraligy. Na bilanci 5+7 dosáhl v sezoně 2023/24 v dresu Sparty.
Dvě zdi v brankovišti
Během minulé sezony podepsali Dominika Pavláta s vidinou, že bude jasnou jedničkou. Adam Brízgala ale zamotal trenérům v Kladně hlavy skvělými výkony ve druhé polovině základní části i play off a v úvodu sezony dostal přednost. Leckoho překvapilo, když startoval v prvních dvou zápasech a účastník posledního MS Pavlát zůstal na střídačce. Brízgala se však odvděčil skvělými výkony a výhrami, parťáka pustil do klece až v neděli v Liberci. Zde nová tvář v týmu také zazářila. Oběma maskovaným mužům můžou Rytíři děkovat za snový vstup do sezony. Na tomhle postu by Kladno neměla tlačit bota.
97,3 - S takovou procentuální úspěšností zákroků debutoval Dominik Pavlát v brance Kladna. Žádný jiný extraligový gólman nemá po úvodních třech kolech tak vysoká čísla.
BK valí všechno na branku
Naposledy nastříleli za celou základní část jen 102 branek, tedy v průměru méně než dva góly za utkání. Nový trenérský štáb zjevně Bruslařům naordinoval jasný recept na podobné neduhy – všechno musí na branku. Boleslav v prvních dvou zápasech vyslala na soupeře v průměru 35,8 rány za 60 minut. To je nejvíc napříč celou ligou. Kdo by to čekal? V předchozích třech sezonách přitom patřili Středočeši mezi nejhorší a nedostali se v průměru přes 26 střel za 60 minut hry. Zlepšení přinesl obránce Petr Zámorský. Za dva zápasy pálil třináctkrát, devíti ranami za jednu třetinu dokonce vytvořil nový rekord extraligy.
9 - Tolik střel na branku vyslal Petr Zámorský ve třetí třetině duelu mezi Mladou Boleslaví a Karlovými Vary. O jeden pokus překonal dosavadní rekord Viktora Hübla a Milana Gulaše.
Litvínov s vervou a chutí
Přiznejte se, kdo tipoval, že Litvínov urve z prvních tří zápasů šest bodů a bude v klidu na pátém místě tabulky? Po hrozivé předchozí sezoně a vlastnických změnách se ale dusno v klubu vyvětralo a herní zmar nahradila energie a velká chuť. Verva znovu hodně závisí na Ondřeji Kašem, ale přidávají se i další. Důležitý part v klubu hraje David Kämpf, který je nejvytěžovanějším hráčem a nastupuje na přesilovky i oslabení. Pod vedením Roberta Reichla našli na severu cestu k vítězstvím. Před rokem se radovali ze zisku šesti bodů až po šesti duelech. Na další triumf později čekali až do 24. října.
ADAM POLÁŠEK
„Jejich absence byla cítit, jsou to naše stavební kameny. Nasazením a obětavostí jsme ale díry v sestavě dokázali vyplnit. Poslední třetinu to bylo 22 chlapů na stejném listu, drželi jsme to fakt společně.“
zkušený obránce o absenci Davida Kašeho a Matúše Sukeľa
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|11:8
|6
|5
Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|6
Sparta
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|7
Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|8
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|10
Mountfield
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|11
M. Boleslav
|2
|0
|1
|0
|1
|4:6
|2
|12
Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|13
Liberec
|2
|0
|0
|1
|1
|2:5
|1
|14
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
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