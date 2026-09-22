Liberec má první výhru, porazil Pardubice! Boleslav po dlouhé době slaví na Spartě
Liberec vybojoval v předehrávce 11. kola hokejové extraligy první výhru v soutěži. A hned proti mistrovským Pardubicím, které zdolal 5:4. Na výsledku se dvěma góly podílel Jaromír Pytlík. Hrála se i dohrávka 3. kola mezi Spartou a Mladou Boleslaví. Pražané v O2 areně padli 3:5, celý zápas dotahovali, ani jednou nevedli. Za domácí se přitom poprvé prosadila letní posila Matěj Blümel. Středočeši na Spartě vyhráli po dlouhých pěti a půl letech.
Bílí tygři zvítězili v předehrávce 11. kola extraligy v Pardubicích 5:4 a vybojovali na třetí pokus první výhru v sezoně. Dvěma góly se na ní podílel útočník Jaromír Pytlík. Úřadující šampion si připsal druhou porážku ze čtyř utkání a nezvládl druhé ze tří vystoupení před vlastním publikem. Nezabránil tomu ani třemi asistencemi útočník Roman Červenka a dvěma brankami Matěj Stránský.
Středočeši vyhráli v dohrávce 3. kola extraligy na ledě Sparty 5:3 a v tabulce se posunuli na 5. místo před svého dnešního soupeře. Bruslaři zvítězili v O2 areně poprvé od března 2021 po sérii deseti porážek. Sparta tak nezvládla první domácí utkání v sezoně. Zápas sledovalo 12.445 diváků, což je nejvyšší návštěva v ročníku.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|15:13
|6
|5
Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|6
M. Boleslav
|3
|1
|1
|0
|1
|9:9
|5
|7
Sparta
|3
|1
|0
|1
|1
|10:10
|4
|8
Liberec
|3
|1
|0
|1
|1
|7:9
|4
|9
Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|10
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|11
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|12
Mountfield
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|13
Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|14
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
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