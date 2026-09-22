Předplatné

Liberec má první výhru, porazil Pardubice! Boleslav po dlouhé době slaví na Spartě

Radost hráčů Boleslavi
Radost hráčů BoleslaviZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Smutní hráči Sparty
Boleslav slaví výhru na Spartě
Smutní hráči Sparty
Hráči Dynama se radují z branky
Matěj Blümel skóroval v O2 areně
Petr Kváča v brance Liberce
Matěj Blümel skóroval v O2 areně
20
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (3)

Liberec vybojoval v předehrávce 11. kola hokejové extraligy první výhru v soutěži. A hned proti mistrovským Pardubicím, které zdolal 5:4. Na výsledku se dvěma góly podílel Jaromír Pytlík. Hrála se i dohrávka 3. kola mezi Spartou a Mladou Boleslaví. Pražané v O2 areně padli 3:5, celý zápas dotahovali, ani jednou nevedli. Za domácí se přitom poprvé prosadila letní posila Matěj Blümel. Středočeši na Spartě vyhráli po dlouhých pěti a půl letech.

Bílí tygři zvítězili v předehrávce 11. kola extraligy v Pardubicích 5:4 a vybojovali na třetí pokus první výhru v sezoně. Dvěma góly se na ní podílel útočník Jaromír Pytlík. Úřadující šampion si připsal druhou porážku ze čtyř utkání a nezvládl druhé ze tří vystoupení před vlastním publikem. Nezabránil tomu ani třemi asistencemi útočník Roman Červenka a dvěma brankami Matěj Stránský.

KonecLIVE
45

Středočeši vyhráli v dohrávce 3. kola extraligy na ledě Sparty 5:3 a v tabulce se posunuli na 5. místo před svého dnešního soupeře. Bruslaři zvítězili v O2 areně poprvé od března 2021 po sérii deseti porážek. Sparta tak nezvládla první domácí utkání v sezoně. Zápas sledovalo 12.445 diváků, což je nejvyšší návštěva v ročníku.

KonecLIVE
35

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec3300011:79
2Kladno3210010:68
3Č. Budějovice320107:57
4Pardubice4200215:136
5Litvínov320016:66
6M. Boleslav311019:95
7Sparta3101110:104
8Liberec310117:94
9Brno310029:93
10Plzeň301116:73
11K. Vary310026:83
12Mountfield310026:83
13Olomouc301027:102
14Vítkovice200025:70
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (3)

Hokej 2026/27

Česká hokejová reprezentace
MS v hokejiProgram MS v hokeji 2027Reprezentace

 

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů