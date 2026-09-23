Za Frodlem odsouzen k drobkům. Král však předvedl, že umí a říká: Není jednoduché sedět
Karlovarský brankářský talent Daniel Král nastoupil k prvnímu zápasu ročníku na ledě mistrů z Pardubic a i přes porážku 2:5 předvedl 38 úspěšných zákroků.
Brankář, kterému v mládeži experti přisuzovali velkou budoucnost, musel čelit vysoké střelecké převaze Dynama a za svůj výkon získal ocenění pro nejlepšího hráče hostujícího týmu.
Král poté přiznal náročnou roli dvojky za jedničkou Dominikem Frodlem i odhodlání bojovat o více startů tvrdou prací v tréninku.
Krýt záda Dominiku Frodlovi znamená dostat pracovní večer maximálně jednou týdně, spíš každý čtvrtý zápas. Karlovarská jednička si vybudovala neotřesitelnou pozici, navíc se mu po změně trenérského štábu reprezentace skýtá větší šance konečně se dostat k národní šanci v seriálu Euro Hockey Tour. Takže o motivaci má postaráno.
A co Daniel Král, dlouho považovaný za jeden z největších brankářských talentů? Trpělivost, trpělivost… Za chvíli ji bude moci vyučovat.
Každopádně karlovarská Energie se může chlubit, že patří k týmům s dvěma jedničkami. Třicetiletý Dominik Frodl je 1A a o sedm let mladší Král 1B. Měřeno kvalitou obou. Ovšem co do počtu příležitostí situace vyznívá tak, že exliberecký gólman funguje spíš jako klasická dvojka.
Prakticky všichni se shodnou, že by ve svém věku potřeboval větší zátěž než pod dvacet extraligových startů jako v posledních dvou sezonách. Z jedné strany trénuje odolnost chytání pod tlakem, protože má omezený prostor pro nepodařená vystoupení, z té druhé jde proti němu nerozchytanost. Tu musí dohánět v tréninku, což nikdy není ono.
Těžká písemka na úvod
Frodl odchytal první partie s Třincem (0:2) a Mladou Boleslaví (4:1). Bývalý juniorský reprezentant dostal premiérový prostor v Pardubicích. Pro vlastní potřebný statistický základ hodně náročná písemka. Nejtěžší možná.
„Byl jsem dost nervózní, moc dobře se mi nespalo,“ netajil Král před cestou k sezonnímu startu.
Víc než suchá data o úspěšnosti zákroků (90,5%) je vypovídající klasické oko pozorovatele. A podle něj si Král vedl výborně. Z 38 úspěšných zákroků jich minimálně polovina byla velmi těžkých, složitých. Bez skvělého postřehu by Varům bylo zle mnohem dříve.
Díky Královi hosté definitivně odpadli až po Červenkově gólu do prázdné brány. Spoluhráči svému strážci roli neusnadnili, na karlovarskou klec nechali vypálit třiačtyřicetkrát, hosté padli 2:5. Vítězný gól predátora Jana Mandáta padl na vrub nedůraznému bránění několika hráčů.
Byť je to klišé, nehledě na porážku si Král odvezl domů fajn pocit z dobře vykonané práce - zhmotněný do ceny pro nejlepšího hráče hostí. „Dokázal jsem si, že můžu chytat i z první proti Pardubicím na jejich ledě. A i celkově jsme si ověřili, že náš tým může hrát v extralize s každým, co chceme, tedy náš rychlý hokej,“ byl rád.
Král přiznal, že se na Dynamo hodně pilně připravoval. Co to zejména obnáší? „Hlavně jejich přesilovky. Měli padesát procent využití, proti nám taky ukázali, co umí, k tomu měli celou řadu dalších krásných akcí. Pro mě je parádní zážitek chytat proti takovým hráčům. Vážím si, že můžu chytat v téhle lize,“ říká pokorně.
Nicméně to úplně nekoresponduje s jeho vnitřními ambicemi. Ty jsou logicky nejvyšší. Už kvůli letitým prognózám, které jej v mládežnických kategoriích řadily mezi absolutní tuzemskou špičku a velkou budoucnost.
Nechytat je složité..
Hokej má však tu slabinu, že dva gólmany naráz do brány nepustí. A teď je to Král, kdo musí zůstat nad věcí a čekat na kloudný prostor. Ne snad na Frodlovo zaváhání, nýbrž naučit se zazářit i při drobkách, které dostává.
Faktem zároveň zůstává, že trenéři nemají moc důvodů Frodlovi krátit úvazek. „Samozřejmě je to složité, ale viděli jste, jak neskutečně chytal první dva zápasy. Držel nás. Nezbývá mi nic jiného než čekat na šanci a jakmile ji dostanu…“ nedořekne. „Popravdě, není jednoduché nějakou dobu sedět a pak jít takhle do zápasu. Jediné, co můžu, je na trénincích dokazovat trenérům, aby mi věřili a do té brány dávali.“
V hlavě pak musí opustit myšlenku, že si během zhruba 15 sezonních utkání vybuduje nějakou statistickou parádu. Kterou by přitom potřeboval. „Při počtu čtyřiceti zápasů se čísla dělají líp než při patnácti, v nichž navíc většinou jdete na silné soupeře. Tak to zkrátka je. Třeba z toho budu těžit do budoucna,“ doufá.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|15:13
|6
|5
Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|6
M. Boleslav
|3
|1
|1
|0
|1
|9:9
|5
|7
Sparta
|3
|1
|0
|1
|1
|10:10
|4
|8
Liberec
|3
|1
|0
|1
|1
|7:9
|4
|9
Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|10
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|11
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|12
Mountfield
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|13
Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|14
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
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