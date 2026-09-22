Na mistry se pískalo! Rozštelované Pardubice znovu doma prohrály, změny nepomohly
Čekali byste to? Na extraligové šampiony se spustil pískot při čtvrtém duelu extraligové sezony. Jakmile liberecký Filip Sandberg v 51. minutě vstřelil gól na 4:2, z tribun se začala snášet na led hlasitá nespokojenost. Kotel příznivců Dynama sice fandil ustavičně, ale ani hlasivky skalních nemohly zakrýt překvapivé rozpaky v enteria aréně. Dynamo v předehrávce 11. kola ruplo s Bílými Tygry 4:5 a potvrdilo váhavý vstup do obhajovacího ročníku.
Není to ono. Start horší, než byste čekali. Čtvrtý extraligový zápas, druhá porážka. Co je zarážející, ze tří domácích bitev už druhá. Šampion hledá pohodu a pilíře své hry. Po prohraném derby s Hradcem 3:5 nabušené Dynamo nestačilo na Liberec, jenž před cestou na východ Čech vlastnil jediný bod.
Zatím neplatí, čím hvězdnější a velkými jmény narvaný tým, tím lepší výkon. „Sedá si to“ je diplomatickým výrazem pro stručné hodnocení dosavadního fungování Dynama v nové sezoně.
Zkušení ihned namítnou, že po prvním týdnu bojů nemá smysl činit závěry. Jistě, nicméně natěšení fanoušci mistrů se nemohli dočkat, jak nové přestupové hity ještě víc rozzáří produkci Pešánova týmu. Zatím se to neděje.
S Libercem to byla zvláštní divočina s řadou nemalých chyb. Se vším respektem k Tygrům, kteří si tři sladké body vydřeli náruživě odvedenou lopotou. Hosté vytrvale a po celé ploše otravovali život favoritovi, mákli si na maximum a zaslouženě slavili.
První změny ve formacích
Po třech odehraných kolech Filip Pešán provedl první zásadní úpravu v ofenzivních složkách svého souboru. Tomáše Noska sesunul z druhé do třetí formace, zatímco z Jáchyma Kondelíka učinil nového centra pro Davida Tomáška a Jiřího Smejkala. Dlouholetý liberecký kouč Pešán „své“ Bílé Tygry ještě neporazil za tři body, v minulé sezoně pozdější mistr prohrál v základní fázi 2:10 na body. Nyní to má už 2:13.
Do sestavy hrábnul i liberecký Jiří Kudrna. Po zisku jediného bodu ze dvou pracovních večerů musel. Do první formace vytáhl Radana Lence, aby soustředil víc kvality do tygří elity a zároveň vytvořil protiváhu Červenkovu komandu. A Martinu Faško-Rudášovi našel místo ve třetí lajně.
Po premiérovém extraligovém gólu sedmnáctiletého Lukáše Kachlíře šli domácí do manka, které ve druhé části během necelých tří minut obrátilo do vedení 2:1. Jakmile Tomáš Dvořák ve 35. minutě dokončil efektní pardubické víření libereckou obranou, zdálo se, že Dynamo definitivně převzalo momentum a duel zrežíruje do tříbodového konce. Jenže za pouhých 37 sekund se Jaromír Pytlík odpoutal od Jáchyma Kondelíka a prostřelil i Romana Willa. A začalo se znovu.
Kdo nepromění pět na tři, nemůže vyhrát
Klíčová sekvence přišla mezi 38. a 40. minutou, kdy Pytlík s Faško-Rudášem nadělali spoluhráčům plný pytel problémů. Dvě minuty ve třech proti pěti! Filip Pešán do zahajovacího komanda vyslal nezvykle tři obránce praváky (Gazdu, Čeřešňáka a Tourignyho), v druhé směně operovali Sedlák, Červenka, Tomášek, Stránský a Košťálek. Hektické snažení přineslo jen Košťálkem napálenou tyč a liberecké povstání.
Platilo totiž otřepané pravidlo o tom, že kdo nepromění přesilovku pět na tři, nemůže vyhrát. Po velkém chaosu ve vlastní obraně se hosté díky správnému čtení hry v podání Jaromíra Pytlíka a šikovné nahrávce Adama Musila dostali do náskoku 3:2.
Odpověď nepřišla, naopak Pytlíkův gól ve 49: minutě domácí dokonale zmrazil. Za necelých 100 sekund následovala další chyba a Sandbergovo navýšení na 4:2. Dynamo se vrátilo až po Košťálkově přesilovkové pumelici na konci 58. minuty. Do konce třetí části zbývalo 128 vteřin. A ještě se dost věcí dělo, byť na vítězi se nic nezměnilo. Po Filippiho střele do prázdné brány ještě snížil Stránský na 4:5, aby v závěru vyšvihl skvělý zákrok Petr Kváča proti Romanu Červenkovi. A pak zazněla siréna.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|15:13
|6
|5
Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|6
M. Boleslav
|3
|1
|1
|0
|1
|9:9
|5
|7
Sparta
|3
|1
|0
|1
|1
|10:10
|4
|8
Liberec
|3
|1
|0
|1
|1
|7:9
|4
|9
Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|10
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|11
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|12
Mountfield
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|13
Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|14
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
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