Naše nasazení a obrana bude téma, odtušil střelec Stránský po další prohře Pardubic
Tři góly už trefil, čtvrtý mu odňala trenérská výzva Hradce v derby. Protřelý útočník Matěj Stránský zatím naplňuje předpoklady, s nimiž do Pardubic přicházel z Davosu v pozici mimořádné posily. Ale spokojený být nemůže. Celkový projev týmu zůstává za očekáváním. „Stejně jako proti Hradci jsme si to za stavu 2:2 nechali ujít. To je věc, na které musíme zapracovat a tyhle chyby odstranit,“ prohlásil mistr světa z Prahy po předehrávce 11. extraligového kola, v němž Dynamo nestačilo na Liberec 4:5 a z dvanáctibodové nabídky má jen šest.
Rozhodla divoký zápas neproměněná dvouminutová dvojnásobná přesilovka pět na tři v závěru druhé třetiny za stavu 2:2?
„Tam jsme si určitě mohli pomoci. Trefili jsme tam myslím dvě tyčky. Bohužel a škoda. Tam to mohlo být úplně jinak. Zápas se však prohrál někde jinde, musíme se zlepšit.“
V čem přesně vašima očima?
„Určitě v nasazení. Nebylo takové, jak by mělo být. Góly umíme dát, ale některé nesmíme dostávat. Míváme ztráty puků na modré, nečipujeme puky dovnitř, máme nepřesné nahrávky… Obrana bude určitě téma a nasazení taky. Obojí musíme zvednout a s tím jít do dalšího zápasu. V něm budeme určitě lepší.“
Po čtvrtém libereckém gólu se spustil z tribun pískot. Překvapil vás?
„Ani jsem to nevnímal. Faktem je, že góly jsme jim darovali, to se nesmí stávat. Budu se opakovat, ale musíme zlepšit obranu a naše nasazení.“
Čím si vysvětluje tolik ztrát puků?
„Celé to vězí v prohrávání osobních soubojů. Někdy tam jsme pozdě a někdy tam nejsme dostatečně tvrdí. To musíme změnit. Potom budeme z obranného pásma vyjíždět jednodušeji, přijdou protiútoky, a jak říkám, vepředu jsme silní. Ale musíme se tam dostat, aniž by nás to stálo tolik sil v našem pásmu, kde nás soupeř točí. Musíme podávat lepší výkon hlavně v obraně. Od toho se bude odvíjet celý zápas.“
Ukazuje se, že i pro Pardubice bude první extraligová čtvrtina velkým bojem. Dokud budou mít všechny týmy sílu…
„Liga je strašně vyrovnaná, všichni jsou na nás nažhavení, chtějí nás porazit. Už to není rozdělené na první a na druhou půlku, všichni chtějí do play off, všichni na to mají dostatečně silný kádr. Je jenom na nás, abychom hrabali jako tým a dělali to, co máme. Potom budou výsledky lepší. Když se budeme soustředit čistě na sebe, bude to jiné.“
V Davosu jste byl kapitánem, mluvíte hodně i tady?
„Tady těch zkušených kluků je víc. Pokud se nám něco nelíbí, určitě si něco řekneme. V Davosu se naštěstí celkem dařilo, za celou sezonu jsem toho moc říkat nemusel. Ale když jsem cítil, že je třeba něco říci, vzal jsem si slovo. To samé tady. Ale my si můžeme říkat, co chceme, dokud to však nebudeme předvádět na ledě, nebude to ono.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|15:13
|6
|5
Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|6
M. Boleslav
|3
|1
|1
|0
|1
|9:9
|5
|7
Sparta
|3
|1
|0
|1
|1
|10:10
|4
|8
Liberec
|3
|1
|0
|1
|1
|7:9
|4
|9
Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|10
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|11
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|12
Mountfield
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|13
Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|14
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
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