Granát rozbil Spartu, Boleslav vyloupila O2 arenu. Augusta: Tohle neexistuje!
Poprvé v sezoně vyjela Sparta na domácí led. Po tenisovém Davis Cupu se do O2 areny vrátila extraliga. Při pražské premiéře trenéra Patrika Augusty připomínala Sparta vlak, který nemůže najet na správnou kolej. Ale dvakrát se dotáhla, dokázala se vrátit. Chytly se posily. Rozbil ji až granát Filipa Pavlíka pět minut před koncem. Mladá Boleslav vyloupila největší zimák v Česku výhrou 5:3. Uspěla po deseti porážkách v řadě a poprvé od března 2021. Nebyla to žádná náhoda ani štěstí.
První nedočkavci postávali před hokejovým chrámem dvě hodiny před utkáním. Úvodní buly se opozdilo o deset minut. Po světelné show byl problém s plochou, čekalo se, až zaschne led. Opožděný rozjezd se podepsal na vstupu do zápasu. Druhá část už přinesla výživnější podívanou. Padlo v ní pět gólů, tři během dvou a půl minuty. Bitva se rozhodla až v závěru.
„Snažíme se dodržovat, co máme. Přineslo nám to body, musíme v tom pokračovat. Je škoda, že jsme přišli o dvoubrankový náskok. V dalším střídání však kluci dali gól, což bylo důležité, abychom to otočili na svou stranu,“ líčil boleslavský Filip Pavlík. „Šli jsme do protiútoku, útočníci si puk podrželi, najel jsem si z druhé vlny. Mora (David Moravec) mě viděl, ani jsem si nehoukl. Střílel jsem někam, kam by to mohlo dolétnout,“ popsal svou vítěznou trefu.
Spartě přinesl zápas přes porážku i pozitiva. Především se prosadily letní posily, i když to chvíli trvalo. Matěj Blümel měl v úvodních dvou vystoupeních devět střel na branku, bodově zůstával na nule. Ale byla na něm znát obrovská snaha, někdy až moc velká. První gól hodně chtěl.
Spartě pomohlo přeházení útoků
Ve čtvrté minutě vypálil poprvé na Mokryho, následně jeho zakončení zblokoval obránce Martin Skarberg. Spartu vzkřísilo až přeházení útoků a zúžení sestavy. V přesilovce se prosadil i Blümel a nahrávač Michal Řepík mu ještě dojel pro puk. Jenže to už Pražané museli podruhé dotahovat.
„Jsem rád, že jsem dal gól, ale takhle hrát doma nemůžeme. Přijde tolik lidí a my bychom se měli odvděčit výhrou,“ uvedl po zápase.
Poprvé šli Bruslaři do trháku v 18. minutě. Blümel byl předtím tvrdě hitován u mantinelu. Následně ho rozhodčí vyloučili za podrážení, jenže trest nebyl uložen. Boleslavský Matěj Gardoň přiznal, že přepadl přes hokejku. „Fair play k tomu patří, o tom je hokej. Přišlo mi normální a správné to tak udělat,“ vysvětloval svůj čin v přestávkovém rozhovoru.
Za své gesto byl brzy odměněn. Dvě minuty před koncem první části šikovně tečoval nahození Šimona Kubíčka a otevřel skóre. Ve chvíli, kdy Sparta ve druhé třetině začala utahovat matice, se však trefil Kubíček, tentokrát puk škrtl o sparťanského beka Ronalda Knota. Domácí možná manko potřebovali. K vyrovnání pomohl dvěma skvostnými nahrávkami další nově příchozí Jiří Sekáč. Napřed přes Chlapíka na Pavla Kousala, potom na sparťanského kapitána.
V posledních sekundách prostředního dějství se při šanci Chlapíka zranil Mokry. Vystřídal ho Dominik Furch a gól už nedostal. Rozhodla Pavlíkova pumelice, domácí kouč Augusta to však viděl následovně: „V první polovině zápasu jsme podali pro mě neakceptovatelný výkon. Nemůžeme žehrat na nějakou naši kvalitu nebo se o ní bavit. Pro mě neexistuje, aby nás soupeř takhle přepracoval. Nebyli jsme připravení. Nechtěli jsme zaplatit cenu za to, že půjdeme do soubojů, do předbrankového prostoru na obou stranách hřiště. A potom, když jsme utkání trošku otočili na naši stranu, tak já prostě věřím tomu, že tam je někdo nahoře, a když si to nezasloužíte za první půlku utkání, tak už se vám to tam nestane.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|15:13
|6
|5
Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|6
M. Boleslav
|3
|1
|1
|0
|1
|9:9
|5
|7
Sparta
|3
|1
|0
|1
|1
|10:10
|4
|8
Liberec
|3
|1
|0
|1
|1
|7:9
|4
|9
Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|10
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|11
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|12
Mountfield
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|13
Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|14
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
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