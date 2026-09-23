Majitel Varů stojí za Dědkem: Jeho nabídka je příležitost. Co říká na střet zájmů?
- Majitel Karlových Varů Dušan Šenkypl se jako jediný šéf klubu postavil za návrh Petra Dědka na odkup marketingových práv extraligy.
- Šenkypl vnímaný střet zájmů nevidí jako překážku a zdůrazňuje, že soutěž může klubům přinést až patnáct milionů korun ročně navíc.
- Zbytek klubů i vedení asociace Dědkův tlak odmítají s tím, že kroky majitele Pardubic poškozují dobré jméno hokejové asociace.
Promluvil do války o marketingová práva extraligy. Majitel Karlových Varů Dušan Šenkypl se už minulý týden vyjádřil ke sporu mezi Asociací profesionálních klubů (APK) a šéfem pardubického Dynama Petrem Dědkem. Ve středu pak zveřejnil stanovisko k probíhající hře o miliony. „Nabídka Relmostu otevřela debatu o výrazně vyšší hodnotě extraligových práv. Nakládání se společnými právy bychom měli všichni vnímat jako příležitost,“ prohlásil podnikatel, jenž se jako jediný z klubových majitelů postavil za Dědkův návrh.
Způsobil v českém hokeji bouři. Petr Dědek prostřednictvím své agentury Relmost projevil zájem o odkup marketingových práv na extraligu. Klubům od roku 2028 sliboval razantně vyšší příjmy, než vyplývají ze stávající dohody se společností BPA, ale tvrdě narazil. Zaznívala slova o střetu zájmů, zástupcům klubů se nelíbila ani délka dohody na patnáct let nebo fakt, že Dědek chce marketingová práva jako celek. Asociace profesionálních klubů proto rozhodla, že bude práva dále prodávat prostřednictvím balíčků. Pro pokračování ve zvolené strategii hlasovalo 12 ze 14 zástupců klubů, přičemž jeden se zdržel a poslední podpořil nabídku Relmostu.
Výsledek hlasování ale šéf Dynama nebere jako definitivní porážku. Během září oslovil hokejový svaz s další nabídkou na nákup všech marketingových práv soutěže od roku 2032. Právě do té doby řídí kluby extraligu prostřednictvím APK podle aktuálně platné dohody. Jedním z principů navrhované spolupráce má být koncentrace marketingových práv a řízení extraligy v Českém svazu ledního hokeje.
Majitel Varů stojí za Dědkem
Mezi kluby vzbudil nový návrh pozdvižení. Ředitel APK a generální manažer Mladé Boleslavi Jan Tůma prohlásil, že Dědkovy kroky poškozují dobré jméno asociace. Proti majiteli Dynama se vyjádřil i předseda představenstva Litvínova Jiří Šlégr.
Jak se ale ukázalo později, Dědek by v boji o marketingová práva mohl mít v zádech zajímavého spojence. Většinový vlastník karlovarské Energie Dušan Šenkypl se vyjádřil, že by APK měla nabídky využít a pokusit se z prodeje vytěžit více peněz. Dědkovi na vítězství nevěří, ale tvrdí, že jeho účast ve výběrovém řízení může hodnotu za práva navýšit.
„Nakládání se společnými právy extraligy bychom měli všichni vnímat jako příležitost, jak dát českému hokeji novou vrstvu stability a příležitosti na zvyšování jeho kvality. Nabídka Relmostu otevřela debatu o výrazně vyšší hodnotě extraligových práv. O reálném potenciálu získat přibližně patnáct milionů korun ročně navíc pro každý klub. To není zanedbatelný růst,“ uvedl ve středu na klubovém webu.
Střet zájmů? Hokej je úzce propojený
Současnou debatu považuje Šenkypl za příležitost, kterou se kluby musí pokusit proměnit ve skutečné, smluvně zajištěné příjmy. Nadále přitom podporuje prodej po balíčcích. „Současně ale považuji za nutné prověřit možnost soutěže na celek. A to za podmínek, které určí kluby, a zejména za podmínky zachování kontroly klubů nad řízením extraligy a dalším rozvojem její hodnoty,“ vybídl extraligu.
Zmiňovaný střet zájmů nepovažuje za klíčový problém. „Možnost podat nabídku má mít každý zájemce, který splní přiměřené, pro všechny stejné vstupní parametry. Český hokej je úzce propojené prostředí. BPA, která se podílí na obchodování práv extraligy, je součástí skupiny Tipsport, která je zároveň významným partnerem extraligy. Relmost je spojen s majitelem Pardubic. Do soutěže se mohou hlásit také firmy, které sponzorují některý z klubů. Tyto vazby mají různou povahu a samy o sobě nedokazují pochybení,“ prohlásil Šenkypl.
Společný prodej posílí extraligu
Pro nakládání s právy navrhuje čtyři kroky. Stanovit minimální ceny a finanční cíl, otevřít soutěž všem schopným zájemcům, zajistit nezávislý postup a ochranu informací a porovnat balíčky i proveditelnou nabídku na celek.
„Od společného prodeje práv očekávám, že bude posilovat celou extraligu. Podpořím výsledek, který přinese klubům více spolehlivých příjmů a současně zvýší dlouhodobou hodnotu soutěže. To je podle mě společný zájem, na kterém se můžeme shodnout napříč kluby,“ pravil Šenkypl.
Závěrem svého stanoviska zdůraznil, že s Dědkem ani jeho firmami nemá společné obchodní zájmy ani osobní vztahy. „Na českém hokeji ale záleží víc než na vlastních sympatiích či antipatiích,“ zakončil majitel Energie.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|15:13
|6
|5
Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|6
M. Boleslav
|3
|1
|1
|0
|1
|9:9
|5
|7
Sparta
|3
|1
|0
|1
|1
|10:10
|4
|8
Liberec
|3
|1
|0
|1
|1
|7:9
|4
|9
Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|10
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|11
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|12
Mountfield
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|13
Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|14
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
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