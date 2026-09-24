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Kachlířův rekord: 17 let, 17 dní a gól nejmladšího beka. V Liberci roste klenot

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ZIMÁK: Nečekané rozpaky u Pardubic a Sparty. Jde taky o Blümelovu smlouvu? • Zdroj: isport.tv
Lukáš Kachlíř
Obránce Liberce Lukáš Kachlíř
Lukáš Kachlíř
Lukáš Kachlíř na Hlinka Gretzky Cupu
Lukáš Kachlíř na Hlinka Gretzky Cupu
Lukáš Kachlíř v dresu české reprezentace
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Fotogalerie
Miroslav Horák
Tipsport extraliga
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Říká se mu „druhý Galvas“. V liberecké organizaci prožívá podobný příběh jako jeho slavnější parťák z defenzivy. Tomáš Galvas bojoval o triko Pittsburghu na kempu, než ve středu večer vyšlo najevo, že se vrátí k Tygrům. Sedmnáctiletý Lukáš Kachlíř, postavou podobný nespoutanému zadákovi, dostal mezitím prostor převzít jeho roli. A rovnou u Radima Šimka, tak jako před ním o tři roky starší samorost.

Životní večer zabalený do rekordního zápisu přišel v úterý večer v Pardubicích, kde Liberec nechal naposledy všechny body v únoru 2024. Od té doby vozí lup pod Ještěd. Další povedené dílo (5:4) rozjel mladičký Kachlíř gólem v 8. minutě.

Extraligová hvězdička si 17 dnů po 17. narozeninách opatřila první extraligovou trefu a nálepku nejmladšího obránce – střelce historie. „Je to úžasné, ještě k tomu v Pardubicích. Zasloužená výhra tomu přidává ještě víc,“ zářil po vítězné detektivce.

Ve třetím duelu sezony, celkově v šestnáctém mezi elitou, se talent premiérově prosadil, když našel skulinu v postoji Romana Willa a kolem lapačky si zajistil pohádkovou odměnu.

Náhlou euforii mu ale málem zkazila trenérská výzva Pardubic, reklamující ofsajdové postavení Jaromíra Pytlíka. Čároví sudí Rampír s Brožem však nenašli průkazný záběr, který by dal domácí straně za pravdu, a tak do éteru zvolali: „Není možné určit, zda došlo k ofsajdu…“

Po svém gólu byl zároveň u dvou inkasovaných, ale to mu radost až tak nekalilo. „První tříbodová výhra sezony. O to sladší to je. Bude to jedna z věcí, na kterou budu vždy rád vzpomínat. Jsem za to jedině rád,“ pokračoval Kachlíř.

Závěrečné drama by si však klidně odpustil. Když v čase 59:06 Tomáš Filippi zvyšoval na 5:3, mělo být vymalováno. Jenže bylo až skutečně po vypršení šedesáté minuty, kdy se na kostce nad ledem uklidnil stav na 4:5. „V závěru jsem popravdě sám nechápal, co se děje. Bylo to chvíli na jednu a chvíli na druhou stranu,“ usmíval se. „Celkově ohromně náročné. Ale to se dalo čekat, Pardubice jsou asi nejsilnější tým v soutěži.“

V Liberci mu věří

Kachlíř, jenž valnou část minulé sezony vynechal kvůli ošklivému zranění na reprezentační akci, si drží trenérovu důvěru. Ta mu přináší 17:26 průměrného času na ledě. Což je výborný údaj.

„Pro Lukáše je gól odměna za jeho hru, třešnička na dortu. Jestli má deník, tak si to do něj zapíše. Že dal mistrovi, výbornému týmu a před skvělou kulisou svůj první gól. Zkrátka hezký moment a bonus, který si bude moc dobře pamatovat,“ přidal hlavní kouč Jiří Kudrna.

Teď půjde o to, aby Kachlířovi neodešel rozum a nemyslel si, že gól na zápas je norma. Priority leží jinde. „Pro nás je velice důležité, aby hrál dobře i směrem dozadu a zvládal i defenzivní činnost,“ vytyčil Kudrna. A tu Kachlíř zvládá jak? „Skvěle,“ nerozpakoval se trenér pochválit mládence, jehož jméno by mělo padnout příští rok v červnu v rámci draftu NHL.

NEJRYCHLEJŠÍ GÓLY TEENAGERŮ V ZÁPASE
ČASHRÁČVĚKZÁPAS
0:44Pavel Zacha16 let, 160 dnůTři-Lib 2013
1:24Stanislav Svozil16 let, 358 dnůOlo-Kom 2020
1:38Vojtěch Polák16 let, 198 dnůSpa-KV 2002
2:31Michael Frolík16 let, 325 dnůJih-Kla 2005
7:45Lukáš Kachlíř17 let, 17 dnůPar-Lib 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec3300011:79
2Kladno3210010:68
3Č. Budějovice320107:57
4Pardubice4200215:136
5Litvínov320016:66
6M. Boleslav311019:95
7Sparta3101110:104
8Liberec310117:94
9Brno310029:93
10Plzeň301116:73
11K. Vary310026:83
12Mountfield310026:83
13Olomouc301027:102
14Vítkovice200025:70
1Třinec3300011:79
2Kladno3210010:68
3Č. Budějovice320107:57
4Pardubice4200215:136
5Litvínov320016:66
6M. Boleslav311019:95
7Sparta3101110:104
8Liberec310117:94
9Brno310029:93
10Plzeň301116:73
11K. Vary310026:83
12Mountfield310026:83
13Olomouc301027:102
14Vítkovice200025:70
1Třinec220009:76
2Č. Budějovice210105:54
3Pardubice3100212:123
4Litvínov210013:43
5Brno110003:13
6Olomouc201015:72
7Plzeň101002:12
8Kladno101003:22
9K. Vary100010:20
10M. Boleslav100011:40
11Vítkovice200025:70
12Liberec100011:30
13Mountfield100010:20
14Sparta100013:50
1Třinec220009:76
2Č. Budějovice210105:54
3Pardubice3100212:123
4Litvínov210013:43
5Brno110003:13
6Olomouc201015:72
7Plzeň101002:12
8Kladno101003:22
9K. Vary100010:20
10M. Boleslav100011:40
11Vítkovice200025:70
12Liberec100011:30
13Mountfield100010:20
14Sparta100013:50
1Kladno220007:46
2M. Boleslav211008:55
3Sparta210107:54
4Liberec210106:64
5Pardubice110003:13
6Č. Budějovice110002:03
7Třinec110002:03
8Mountfield210016:63
9Litvínov110003:23
10K. Vary210016:63
11Plzeň200114:61
12Vítkovice000000:00
13Olomouc100012:30
14Brno200026:80
1Kladno220007:46
2M. Boleslav211008:55
3Sparta210107:54
4Liberec210106:64
5Pardubice110003:13
6Č. Budějovice110002:03
7Třinec110002:03
8Mountfield210016:63
9Litvínov110003:23
10K. Vary210016:63
11Plzeň200114:61
12Vítkovice000000:00
13Olomouc100012:30
14Brno200026:80
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