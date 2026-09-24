Kachlířův rekord: 17 let, 17 dní a gól nejmladšího beka. V Liberci roste klenot
Říká se mu „druhý Galvas“. V liberecké organizaci prožívá podobný příběh jako jeho slavnější parťák z defenzivy. Tomáš Galvas bojoval o triko Pittsburghu na kempu, než ve středu večer vyšlo najevo, že se vrátí k Tygrům. Sedmnáctiletý Lukáš Kachlíř, postavou podobný nespoutanému zadákovi, dostal mezitím prostor převzít jeho roli. A rovnou u Radima Šimka, tak jako před ním o tři roky starší samorost.
Životní večer zabalený do rekordního zápisu přišel v úterý večer v Pardubicích, kde Liberec nechal naposledy všechny body v únoru 2024. Od té doby vozí lup pod Ještěd. Další povedené dílo (5:4) rozjel mladičký Kachlíř gólem v 8. minutě.
Extraligová hvězdička si 17 dnů po 17. narozeninách opatřila první extraligovou trefu a nálepku nejmladšího obránce – střelce historie. „Je to úžasné, ještě k tomu v Pardubicích. Zasloužená výhra tomu přidává ještě víc,“ zářil po vítězné detektivce.
Ve třetím duelu sezony, celkově v šestnáctém mezi elitou, se talent premiérově prosadil, když našel skulinu v postoji Romana Willa a kolem lapačky si zajistil pohádkovou odměnu.
Náhlou euforii mu ale málem zkazila trenérská výzva Pardubic, reklamující ofsajdové postavení Jaromíra Pytlíka. Čároví sudí Rampír s Brožem však nenašli průkazný záběr, který by dal domácí straně za pravdu, a tak do éteru zvolali: „Není možné určit, zda došlo k ofsajdu…“
Po svém gólu byl zároveň u dvou inkasovaných, ale to mu radost až tak nekalilo. „První tříbodová výhra sezony. O to sladší to je. Bude to jedna z věcí, na kterou budu vždy rád vzpomínat. Jsem za to jedině rád,“ pokračoval Kachlíř.
Závěrečné drama by si však klidně odpustil. Když v čase 59:06 Tomáš Filippi zvyšoval na 5:3, mělo být vymalováno. Jenže bylo až skutečně po vypršení šedesáté minuty, kdy se na kostce nad ledem uklidnil stav na 4:5. „V závěru jsem popravdě sám nechápal, co se děje. Bylo to chvíli na jednu a chvíli na druhou stranu,“ usmíval se. „Celkově ohromně náročné. Ale to se dalo čekat, Pardubice jsou asi nejsilnější tým v soutěži.“
V Liberci mu věří
Kachlíř, jenž valnou část minulé sezony vynechal kvůli ošklivému zranění na reprezentační akci, si drží trenérovu důvěru. Ta mu přináší 17:26 průměrného času na ledě. Což je výborný údaj.
„Pro Lukáše je gól odměna za jeho hru, třešnička na dortu. Jestli má deník, tak si to do něj zapíše. Že dal mistrovi, výbornému týmu a před skvělou kulisou svůj první gól. Zkrátka hezký moment a bonus, který si bude moc dobře pamatovat,“ přidal hlavní kouč Jiří Kudrna.
Teď půjde o to, aby Kachlířovi neodešel rozum a nemyslel si, že gól na zápas je norma. Priority leží jinde. „Pro nás je velice důležité, aby hrál dobře i směrem dozadu a zvládal i defenzivní činnost,“ vytyčil Kudrna. A tu Kachlíř zvládá jak? „Skvěle,“ nerozpakoval se trenér pochválit mládence, jehož jméno by mělo padnout příští rok v červnu v rámci draftu NHL.
|NEJRYCHLEJŠÍ GÓLY TEENAGERŮ V ZÁPASE
|ČAS
|HRÁČ
|VĚK
|ZÁPAS
|0:44
|Pavel Zacha
|16 let, 160 dnů
|Tři-Lib 2013
|1:24
|Stanislav Svozil
|16 let, 358 dnů
|Olo-Kom 2020
|1:38
|Vojtěch Polák
|16 let, 198 dnů
|Spa-KV 2002
|2:31
|Michael Frolík
|16 let, 325 dnů
|Jih-Kla 2005
|7:45
|Lukáš Kachlíř
|17 let, 17 dnů
|Par-Lib 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|15:13
|6
|5
Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|6
M. Boleslav
|3
|1
|1
|0
|1
|9:9
|5
|7
Sparta
|3
|1
|0
|1
|1
|10:10
|4
|8
Liberec
|3
|1
|0
|1
|1
|7:9
|4
|9
Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|10
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|11
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|12
Mountfield
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|13
Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|14
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|15:13
|6
|5
Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|6
M. Boleslav
|3
|1
|1
|0
|1
|9:9
|5
|7
Sparta
|3
|1
|0
|1
|1
|10:10
|4
|8
Liberec
|3
|1
|0
|1
|1
|7:9
|4
|9
Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|10
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|11
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|12
Mountfield
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|13
Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|14
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
|1
Třinec
|2
|2
|0
|0
|0
|9:7
|6
|2
Č. Budějovice
|2
|1
|0
|1
|0
|5:5
|4
|3
Pardubice
|3
|1
|0
|0
|2
|12:12
|3
|4
Litvínov
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|5
Brno
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|6
Olomouc
|2
|0
|1
|0
|1
|5:7
|2
|7
Plzeň
|1
|0
|1
|0
|0
|2:1
|2
|8
Kladno
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|9
K. Vary
|1
|0
|0
|0
|1
|0:2
|0
|10
M. Boleslav
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|11
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
|12
Liberec
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13
Mountfield
|1
|0
|0
|0
|1
|0:2
|0
|14
Sparta
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|1
Třinec
|2
|2
|0
|0
|0
|9:7
|6
|2
Č. Budějovice
|2
|1
|0
|1
|0
|5:5
|4
|3
Pardubice
|3
|1
|0
|0
|2
|12:12
|3
|4
Litvínov
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|5
Brno
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|6
Olomouc
|2
|0
|1
|0
|1
|5:7
|2
|7
Plzeň
|1
|0
|1
|0
|0
|2:1
|2
|8
Kladno
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|9
K. Vary
|1
|0
|0
|0
|1
|0:2
|0
|10
M. Boleslav
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|11
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
|12
Liberec
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13
Mountfield
|1
|0
|0
|0
|1
|0:2
|0
|14
Sparta
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|1
Kladno
|2
|2
|0
|0
|0
|7:4
|6
|2
M. Boleslav
|2
|1
|1
|0
|0
|8:5
|5
|3
Sparta
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|4
Liberec
|2
|1
|0
|1
|0
|6:6
|4
|5
Pardubice
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|6
Č. Budějovice
|1
|1
|0
|0
|0
|2:0
|3
|7
Třinec
|1
|1
|0
|0
|0
|2:0
|3
|8
Mountfield
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|9
Litvínov
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|3
|10
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|11
Plzeň
|2
|0
|0
|1
|1
|4:6
|1
|12
Vítkovice
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:3
|0
|14
Brno
|2
|0
|0
|0
|2
|6:8
|0
|1
Kladno
|2
|2
|0
|0
|0
|7:4
|6
|2
M. Boleslav
|2
|1
|1
|0
|0
|8:5
|5
|3
Sparta
|2
|1
|0
|1
|0
|7:5
|4
|4
Liberec
|2
|1
|0
|1
|0
|6:6
|4
|5
Pardubice
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|6
Č. Budějovice
|1
|1
|0
|0
|0
|2:0
|3
|7
Třinec
|1
|1
|0
|0
|0
|2:0
|3
|8
Mountfield
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|9
Litvínov
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|3
|10
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|11
Plzeň
|2
|0
|0
|1
|1
|4:6
|1
|12
Vítkovice
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:3
|0
|14
Brno
|2
|0
|0
|0
|2
|6:8
|0
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