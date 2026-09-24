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Mistři musí navléct montérky. Dynamu chybí ochota tvrdě pracovat a vzniká chaos v obraně

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ZIMÁK: Nečekané rozpaky u Pardubic a Sparty. Jde taky o Blümelovu smlouvu? • Zdroj: isport.tv
Petr Kváča v brance Liberce
Hráči Dynama se radují z branky
Hráči Dynama se radují z branky
Lukáš Sedlák v souboji o puk
Roman Will v brance Pardubic
Roman Will v brance Pardubic
Jáchym Kondelík slaví s Davidem Tomáškem
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Miroslav Horák
Tipsport extraliga
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  • Pardubické Dynamo získalo z úvodních čtyř extraligových zápasů pouze šest bodů a potýká se s výkyvy v nasazení i defenzivními chybami. Mistři tomu nemůžou jen nečinně přehlížet.

  • Zapracování zvučných posil Matěje Stránského, Davida Tomáška a Tomáše Noska si vybírá svou daň v podobě hledání nové chemie v týmu. Jak jsou na tom ve statistikách?

  • S třinácti inkasovanými brankami a vysokým počtem prohraných osobních soubojů musí mistrovský favorit výrazně přidat v důrazu i hře bez puku.

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