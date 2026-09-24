Mistři musí navléct montérky. Dynamu chybí ochota tvrdě pracovat a vzniká chaos v obraně
ZIMÁK: Nečekané rozpaky u Pardubic a Sparty. Jde taky o Blümelovu smlouvu? • Zdroj: isport.tv
Pardubické Dynamo získalo z úvodních čtyř extraligových zápasů pouze šest bodů a potýká se s výkyvy v nasazení i defenzivními chybami. Mistři tomu nemůžou jen nečinně přehlížet.
Zapracování zvučných posil Matěje Stránského, Davida Tomáška a Tomáše Noska si vybírá svou daň v podobě hledání nové chemie v týmu. Jak jsou na tom ve statistikách?
S třinácti inkasovanými brankami a vysokým počtem prohraných osobních soubojů musí mistrovský favorit výrazně přidat v důrazu i hře bez puku.
nebo jen tento článek
Už mám předplatné. Přihlásit se