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Hradec Králové - Liberec 5:2. Pět různých střelců Východočechů, Bílí Tygři odjíždí s prázdnou

Hokejisté Hradce se radují z trefy proti Liberci
Hokejisté Hradce se radují z trefy proti LiberciZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Hokejisté Liberce se radují z gólu proti Hradci
Hokejisté Liberce se radují z gólu proti Hradci
Hokejisté Liberce se radují z gólu proti Hradci
Aleš Jergl se raduje z trefy proti Liberci
Aleš Jergl se raduje z trefy proti Liberci
Radovan Pavlík se raduje z branky proti Liberci
Hokejisté Liberce se radují z vyrovnání proti Hradci
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ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
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Hokejisté Hradce Králové v domácí předehrávce čtvrtého kola extraligy porazili Liberec 5:2. Proti Bílým Tygrům se postupně trefilo pět různých střelců, skóre uzavřel gól Roberta Kousala do prázdné branky.

Podrobnosti připravujeme.

KonecLIVE
52

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec3300011:79
2Kladno3210010:68
3Č. Budějovice320107:57
4Mountfield4200211:106
5Pardubice4200215:136
6Litvínov320016:66
7M. Boleslav311019:95
8Sparta3101110:104
9Liberec410129:144
10Brno310029:93
11Plzeň301116:73
12K. Vary310026:83
13Olomouc301027:102
14Vítkovice200025:70
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