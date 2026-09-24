Hradec Králové - Liberec 5:2. Pět různých střelců Východočechů, Bílí Tygři odjíždí s prázdnou
Hokejisté Hradce Králové v domácí předehrávce čtvrtého kola extraligy porazili Liberec 5:2. Proti Bílým Tygrům se postupně trefilo pět různých střelců, skóre uzavřel gól Roberta Kousala do prázdné branky.
Podrobnosti připravujeme.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4
Mountfield
|4
|2
|0
|0
|2
|11:10
|6
|5
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|15:13
|6
|6
Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|7
M. Boleslav
|3
|1
|1
|0
|1
|9:9
|5
|8
Sparta
|3
|1
|0
|1
|1
|10:10
|4
|9
Liberec
|4
|1
|0
|1
|2
|9:14
|4
|10
Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|11
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|12
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|13
Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|14
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
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