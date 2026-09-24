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ONLINE: Hradec Králové - Liberec. Bílí Tygři se po skalpu mistra vrací na východ Čech

Radost hráčů Liberce z gólu do branky Pardubic
Radost hráčů Liberce z gólu do branky PardubicZdroj: ČTK / Josef Vostárek
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
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Po úterní výhře na ledě mistrovských Pardubic hrají Bílí Tygři v rámci předehrávky 4. kola hokejové extraligy v Hradci Králové. Oba týmy mají na kontě skalp obhájců titulu, je to ale zatím jejich jediná výhra v soutěži. Duel od 18:00 sledujte ONLINE na webu iSport.

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec3300011:79
2Kladno3210010:68
3Č. Budějovice320107:57
4Pardubice4200215:136
5Litvínov320016:66
6M. Boleslav311019:95
7Sparta3101110:104
8Liberec310117:94
9Brno310029:93
10Plzeň301116:73
11K. Vary310026:83
12Mountfield310026:83
13Olomouc301027:102
14Vítkovice200025:70
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