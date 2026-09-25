Kladnu funguje brankoviště i systém s dvěma kouči. Jsme na jedné notě, říká trenér
Kladno vstoupilo do nové sezony třemi výhrami v řadě a ztratilo jediný bod.
Výborné výkony předvádí brankáři Adam Brízgala a Dominik Pavlát, o které pečují dva trenéři.
Pravidelná rotace vyrovnané dvojice má týmu také ušetřit síly na závěr ročníku.
Leckoho snový start do sezony v podání Kladna překvapil. Rytíři změnili realizační tým, přes léto přivedli do týmu nové tváře a čekalo se, že chvíli bude trvat, než si všechno sedne. Místo toho se mužstvo pod vedením Radima Rulíka rozeběhlo jako dobře namazaný stroj. Tři zápasy, tři výhry a jen jeden ztracený bod.
Po třech kolech je brzo na velké soudy. Přesto výborný start Kladna a jisté výkony jeho brankářů Adama Brízgaly a Dominika Pavláta vzbudily napříč hokejovou extraligou zájem. Rytíři mají vzadu dvě opory, které se budou přetahovat o prostor mezi třemi tyčemi, jako funkční se zatím jeví systém se dvěma trenéry gólmanů, kteří maskovaným mužům věnují svou péči. „S Ondrou jsme na jedné notě, nemáme mezi sebou žádné rozpory, co se týče technických věcí,“ popisuje spolupráci s Ondřejem Pavelcem stávající brankářský kouč Radek Jirátko.
Společný jmenovatel všech utkání? Jisté představení brankářů Adama Brízgaly a Dominika Pavláta. „Ve všech třech zápasech jsme odvedli super výkon. Doufám, že v tom budeme jenom pokračovat,“ pochvaloval si po čtvrtečním tréninku Brízgala.
Do páru dostal silnou konkurenci. Pavlát působil ve Finsku, pravidelně jezdil na srazy reprezentace a naposledy si zahrál na mistrovství světa. Znovu se ukázalo, že Brízgalu dobrý rival posouvá k lepším výkonům. Loni se nastartoval po příchodu Oscara Danska, teď na to navázal. A v úvodu sezony dostal přednost před posilou. S Vítkovicemi byl u velkého obratu, proti Spartě zvládl i nájezdy.
„Pracovali jsme dlouhodobě na pár věcech, které se konečně podařilo tam vložit. Brízgy to vzal za své. Druhá věc je, že nabyl sebevědomí a dospěl. Viděl, že má nějakou konkurenci a když to nedá, v bráně nebude. Konkurence je vždycky zdravá, když je to rozumné mezi gólmany,“ rozpovídal se o Brízgalově vývoji trenér brankářů Radek Jirátko.
Dva trenéři gólmanů? Funguje to, jak má
S kolegy vyslali Pavláta poprvé do akce až ve třetím kole v Liberci. Posila z Finska zastavila 36 střel a inkasovala jedinkrát. Bonusem bylo několik hodně složitých zákroků a dobrý pocit po debutu. Po něm mluvil Pavlát o tom, že to s ním trenéři měli na začátku složitější, protože se na severu Evropy zastavil, co se týče techniky chytání.
„Nemyslím, že bychom s ním měli nějaký problém,