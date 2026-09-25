Důvody, proč Třinec zatím vládne extralize: umění otáčet i posila z vlastních řad
Po třech zápasech je Třinec jediným extraligovým mužstvem, které neztratilo ani bod. Spolu s Oceláři si neporazitelnost drží už jen Kladno. Dnes červenobílé od 17 hodin čekají v domácím derby Vítkovice, které s nulou na kontě řeší přesně opačné starosti. Další zářez pro partu kouče Borise Žabky? Má velkou šanci, pokud tým udrží principy, které ho zdobily na samém startu extraligy. Deník Sport vybral osm hlavních důvodů, proč šestkrát korunovaný mistr aktuálně vládne.
Práce všeho druhu
V Česku momentálně nepotkáte celek, v němž by se cenila univerzálnost hráčských kvalit víc než v Třinci. Jistě, také Oceláři mají hokejisty do přesilovek, či naopak typologicky vhodnější pro bránění koncovek zápasů. Když je však potřeba, nedělají hráči jen to, co je jim bližší. Utkání s Kometou rozhodl působivým „vikýřem“ ryze defenzivní bek David Musil, když se nebál podpořit útočnou akci. Zkázu Plzně tečí dokonal Miloš Roman, centr čtvrté formace, v jejímž pracovním popisu bývají jiné činnosti. Jindy zase vidíte čtyřicetiletého veterána Martina Růžičku, jak obléká montérky a po ztrátě puku fárá dozadu. Pod Javorovým se nikdo nezdráhá ušpinit. Hlavní je výhra, čemuž odpovídají i různorodé výsledky 2:0, 6:5 a 3:2. A také způsoby, jakými k nim Třinec došel.
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Ve třech uplynulých extraligových sezonách měl zadák David Musil pokaždé dvě branky v základní části. Vítězným gólem s Kometou už roční kvótu z poloviny naplnil.
Hladová mentalita přetrvala
Tohle by Oceláři mohli vyučovat i vrcholné manažery. Jak si udržet motivaci, víru, nevyhořet a chtít pořád víc. Hráči jako Marek Mazanec, Marian Adámek nebo Marko Daňo by si mohli fotografiemi s pohárem vytapetovat obydlí. Přesto v nich zůstává touha přidat do sbírky nový snímek, další zlatý příběh a medaili. Jakmile hráči v letní přestávce vzpomínali na předchozí sezonu, cítili jste jistou kyselost. „Mohlo to dopadnout zlatem, ale není všem dnům konec. Poučení pro nás, abychom se posunuli, byli lepší. A zase zabojovali o titul,“ pravil pro Sport třeba útočník Ondřej Kovařčík. Účast ve finále? Pro kabinu málo, dokud nedosáhne nejvyššího vrcholu. S tímto nastavením v Třinci vlétli do ligy, aby se záhy usadili na samé špici tabulky.
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Tolik střel na branku dosud Oceláři v průměru na utkání vyslali, touha po ofenzivě je zjevná. Na startu extraligy má vyšší číslo jen Sparta (36,65), třetí jsou s těsnou ztrátou Pardubice (32,75).
Umění otáčet
Pokud chcete pochopit, jak silná je schopnost Ocelářů obracet nepříznivý vývoj, zeptejte se ve Varech nebo Pardubicích. Hráči zmíněných klubů si v tomto směru zažili své v předchozím play off, kdy Třinec dvakrát odvrátil tříbrankové manko v zápase. Před týdnem totéž provedl Kometě a o den později v menším balení rovněž Plzni, když při nepříliš dominantním výkonu otáčel z 1:2 na konečných 3:2. „Rozhodly chtíč a víra. Pořád jsme si za vítězstvím šli, chtěli jsme ho. I když nemůžeme spoléhat, že budeme otáčet každý zápas. To nejde,“ varoval zkušený lídr Andrej Nestrašil. Slezané nicméně comebacky ještě zlepšili. V předchozích dvou sezonách nevyhráli v základní době jediný mač, v němž ztráceli po dvou třetinách. To už teď dvakrát neplatí.
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V tolika případech Třinec v předchozích dvou sezonách nezvládl zvítězit v základní hrací době, pokud prohrával po dvou třetinách. V září už má dvě takové výhry.
Obešli se bez centrů
Bolest, která by Oceláře mohla časem srazit. Momentálně se ovšem překvapivě vůbec neprojevuje. Po stříbrné sezoně odešel do Washingtonu střední útočník Petr Sikora, ještě v přípravě trenérovi Borisi Žabkovi navíc s otřesem mozku vypadl elitní centr Michal Kovařčík. Ten se vrátil k tréninkové zátěži, měl by brzy naskočit i v ostrém utkání. Dvě velké ztráty se červenobílým každopádně povedlo nahradit dosavadními křídly Danielem Voženílkem a Andrejem Nestrašilem. Oba navíc se změnou pozice neubrali z individuálních představení. Prvně jmenovaný navrátilec ze Švýcarska se proti Brnu prosadil hattrickem. „Ale měl jsem ještě víc šancí. Nechci být nějak nepokorný, ale myslím, že jsem z nich mohl něco vytěžit,“ pravil Voženílek. Cítíte ten hlad?
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Všechny tři zápasy zatím vynechal elitní centr Třince Michal Kovařčík. Proti Vítkovicím by se už teoreticky mohl vrátit do sestavy.
Vědí o svojí síle
Třinec bývá připravený na všechny krize. Nepanikaří, zhodnotí situaci a vyřeší ji. Je to podobné, jako když žijete v odlehlém srubu v Beskydech, kde vám čas od času vypadne proud. Rozsvítíte svíčky, zatopíte v kamnech, jede se dál. Pokud jste ovšem zvyklí na luxusní vilu, kde se roky nic podobného nestalo, i dvouhodinová odstávka vás může pořádně vykolejit. Oceláře nikoliv. Umí vnímat vlastní schopnosti a reagovat s klidem, jakmile svítí červená kontrolka. „Ofenzivní síla je v týmu fakt velká. Všichni se chceme podřídit systému, nehrajeme vždy vabank. Přijdou ale situace, že nám nezbývá nic jiného a jdeme si za tím. Musíme se zaměřit na to, abychom hráli tak, že nemusíme spoléhat na své dovednosti v závěru,“ sdělil Andrej Nestrašil.
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Třinec sice vede extraligu s devíti body, ale z hlediska rozdílu ve skóre není nijak dominantní (11:7). Z toho je patrné, že vyhrává těsné zápasy.
Pomáhají zkušenosti
Nedávno se o tom rozpovídal pardubický Jáchym Kondelík. Jak prožitá zlatá jízda dokáže z mančaftu sejmout tlak a dodá mu sebedůvěru, aby uvěřil, že zázraky se dějí. „V poslední sérii s Třincem bylo znát, že měli zkušenost s vítězstvím, snad až na tři kluky. To je strašně důležitá zbraň, vlastnost,“ líčil centr Dynama. I na začátku nového ročníku se ekipa ze Slezska o tuto sílu opírá. „Je velký faktor, že tým zná své kvality a hráči na sebe mají nároky. V zápasech, kdy nám to až tolik nejde, jsme schopni se vrátit,“ přidal svůj pohled třinecký asistent Jiří Raszka. Hlavní opory nepochybně stárnou, ale vedení se citlivými zásahy do kádru stará o to, aby se ke zkušeným borcům přidávali také hráči v ideálním hokejovém věku. Zažitý mix pak přináší výsledky.
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Tolik sezon dohromady sehráli za Třinec jeho dva v současnosti nejzkušenější hráči. Jsou jimi Martin Růžička (15) a Marian Adámek (13). Rekord klubu drží Jiří Polanský (18).
Posila z vlastních řad
Bralo se to za hotovou věc. Útočník Andrej Nestrašil v průběhu předchozí základní části s předstihem podepsal smlouvu ve Vítkovicích, hodlal se vrátit za bývalým trenérem Václavem Varaďou. Jenže ostravský klub kouče po nepřesvědčivých výsledcích vyhodil, čímž transfer mezi regionálními rivaly krachnul. Pro Třinec hotové vysvobození. Pětatřicetiletý rodák z Prahy neutrpěl ztrátu motivace. Než Pardubice absolvovaly předehrávku s Libercem, vedl Nestrašil statistiky soutěže s bilancí 2+3. Oceláři rozhodnutím Vítkovic bez velké snahy vedle Daniela Voženílka a Filipa Pyrochty získali de facto třetí zvučnou akvizici. Bývalý reprezentant ke všemu skvěle řeší situace v oslabení, kde na něj nedopadá tolik pozornosti, ale mužstvu ohromně prospívá.
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Tolik bodů (13+20) nasbíral za Oceláře v poslední základní části útočník Andrej Nestrašil. I současný ročník rozjel ve velkém stylu.
Mažou vlastní zaváhání
Asi byste nečekali, že jeden z nejspolehlivějších zadáků uplynulých let Marian Adámek vykáže ve třech vítězných zápasech negativní hodnotu -4 v bilanci plus/minus. A že jeho parťák Martin Marinčin na tom bude jen o fous lépe. Respektované dvojici vstup do aktuálního ročníku těžce neklapl. V prostoru kolem své branky hoří, nedokáže zamezit dorážkám ani průnikům před vlastní gólmany. Jenže zatímco na jiném místě by totožná zaváhání opor znamenala malou katastrofu a výsledkovou ztrátu, Třinec nedůslednost klubových stálic zcela vyrušil. Jde pouze o jeden příklad za všechny. Na videu z kabiny to nedávno shrnul kouč Boris Žabka. „Baví nás tady být, když vidíme, co předvádíte, i když někdo udělá chybu,“ promlouval emotivně ke svěřencům.
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Takový je součet účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách u zkušených obránců Třince Mariana Adámka a Martina Marinčina. Přesto tým vyhrává.