Liberec zařadil zpětný chod. Neakceptovatelné, takhle se nemůžeme prezentovat, vadí lídrovi
Dvanáct bodů v sázce a jenom čtyři kusy připnuté na tabuli. Liberečtí hokejisté nezahájili sezonu jako černý kůň, za nějž je odborníky pasován. Po dvou kolech byli na bodu, následovalo velkolepé představení v Pardubicích, kde v úterý Tygři skolili šampiona 5:4. O dva dny později už však byl k mání zpětný chod a příval nových otazníků. I s ohledem na fakt, že je brzy na důkladné soudy, Severočeši nepůsobí na ledě důvěryhodně, chytře, zkušeně, produktivně. Zatím to hapruje víc, než byste čekali.
Čtvrteční výkon v Hradci vedoucí k porážce 2:5 patřil k problematickým. V době, kdy se všichni hráči ani nestihli vysprchovat, kapitán Radim Šimek s kapucí na hlavě a báglem přes rameno pádil pryč ze zimáku. „Doufám, že jsou všichni naštvaní, nejen on,“ řekl k tomu útočník Jakub Rychlovský. „Každý se musíme podívat do zrcadla, zamyslet se sami nad sebou, počínaje mnou a konče posledním hráčem. A zeptat se, zda jsme udělali všechno, co jsme udělat měli,“ zvýšil hlas.
Kabinou poražených se rozhostila blbá nálada. Hráči, natož trenéři nečekali po pardubické parádě takový sesun herní kvality. „Nedělali jsme si to jednoduché hlavně my sami. Co jsme předvedli minule v Pardubicích a výkon tady, to je zcela neakceptovatelné, takhle se nemůžeme prezentovat. Bylo to od nás málo,“ štvalo Rychlovského. „Spoustu gólů jsme Hradci darovali. Konečně jsme se prosadili v přesilovce, držíme momentum a uděláme turnover na modré čáře, ujedou nám ve třech na jednoho, dají nám gól a momentum se přelije zase na jejich stranu. To jsou momenty a detaily, které nás strašně sráží,“ popisuje.
Kam liberecký soubor zakufroval dobrý dojem po pokládce Dynama perfektně odmakanou lopotou? Toť otázka. Hráče samotné zarazilo, že nedokázali navázat na vysokojakostní úterek. „Taky bych rád znal odpověď… Podle mě je to o malých věcech, které v téhle extrémně vyrovnané lize budou klíčové. Hodně zápasů rozhodne to, kdo koho přepracuje. Který tým bude víc pracovat, nakloní si zápasy na svou stranu,“ myslí si navrátilec z AHL, kde dva roky válčil za farmu Detroitu.
Trápení na přesilovce
Zároveň odmítá, že by se Tygři viděli po Pardubicích na hrušce. „To si nemyslím. Řekli jsme si, že musíme navázat na výkon s Dynamem a že to musí být náš standard od první minuty. Sice jsme do zápasu nevstoupili nejhůř, ale soupeř začal využitou přesilovkou. Srovnali jsme, ale pak už byl Hradec lepší.“
Ačkoli Tygři využili početní převahu, z celkového pohledu se s ní trápí. Proměnili jedinou z 11 výhod, s úspěšností 9 procent (plus 67 procent oslabení) je dlouhodobě nepředstavitelné atakovat horní příčky. „Přesilovka nás jednoznačně trápí. Tady to aspoň trochu vypadalo, ale musíme na tom hodně zapracovat. Tyhle detaily rozhodují.“
Zrovna v nich by mohl helfnout Tomáš Galvas, jenž se vrací ze zámoří z kempu Penguins. Hrát by mohl už v neděli s Třincem, nejpozději v úterý s Litvínovem. „Všichni vědí, jakou má kvalitu. Věřím, že naváže na výkony z minulé sezony a pomůže nám,“ doufá Jakub Rychlovský.
Když před dvěma roky odcházel za oceán bojovat o NHL, vitrínu v obýváku doplnil o cenu pro nejlepšího střelce extraligové sezony 2023/24. V jakém stavu nyní elitní domácí soutěž našel? „Každý tým je extrémně dobře připravený, přišla spousta kvalitních, výborných hráčů a zápasy mají výborné tempo. Liga se každým rokem zlepšuje,“ míní.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4
Mountfield
|4
|2
|0
|0
|2
|11:10
|6
|5
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|15:13
|6
|6
Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|7
M. Boleslav
|3
|1
|1
|0
|1
|9:9
|5
|8
Sparta
|3
|1
|0
|1
|1
|10:10
|4
|9
Liberec
|4
|1
|0
|1
|2
|9:14
|4
|10
Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|11
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|12
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|13
Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|14
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž