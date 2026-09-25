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ONLINE: Třinec a Kladno hájí neporazitelnost, hraje se hned šest zápasů

Radost hráčů Třince po třetím gólu
Radost hráčů Třince po třetím góluZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
Třinec porazil Plzeň 3:2
Třinec porazil Plzeň 3:2
Souboj mezi Třincem a Plzní
Souboj mezi Třincem a Plzní
Souboj mezi Třincem a Plzní
Kladno vyhrálo ve Vítkovicích
Michal Kempný v dresu kladenských Rytířů
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ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
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Hokejisté Třince ve čtvrtém kole Tipsport extraligy hájí dosavadní neporazitelnost proti Vítkovicím, které naopak jako jediný účastník soutěže čekají na premiérový bodový zisk. Na programu je šest zápasů, napravit úterní nezdary se budou snažit mistrovské Pardubice a Sparta. Dynamo se představí na ledě Mladé Boleslavi, Pražané v Litvínově. Bez porážky je i Kladno, které hostí Plzeň. Všechny zápasy extraligy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec3300011:79
2Kladno3210010:68
3Č. Budějovice320107:57
4Mountfield4200211:106
5Pardubice4200215:136
6Litvínov320016:66
7M. Boleslav311019:95
8Sparta3101110:104
9Liberec410129:144
10Brno310029:93
11Plzeň301116:73
12K. Vary310026:83
13Olomouc301027:102
14Vítkovice200025:70
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