Dobrá, mákneme! Zelené peklo nepřišlo, Pešán rozboural Sedlákovu trojku a mistr skolil BK
Po úterní porážce s Libercem slibovali zlepšení, chtěli se vyhnout dalším výtkám ohledně nasazení a nechuti podstupovat osobní souboje, zpovídat se z další porážky. Pardubičtí hokejisté sehráli ve 4. kole extraligy dosud nejlepší sezonní představení, z Mladé Boleslavi odjížděli s třemi body za zasloužený triumf 4:1.
Zřetelná chuť, správná ostrost v soubojích, dynamika, výbušnost, houževnatost. Co jste od ostře sledované komandy očekávali naposledy doma, a nepřišlo, to bylo k mání při opravkách proti týmu, který si chtěl po šokující úterní výhře na Spartě znovu zobnout. Ne, kvalita v mixu s poctivým výkonem zvedala ruce hostům.
Kdo čekal narvaný stadion v očekávání další možné senzace, úplně se netrefil. Na tribunách zbylo hodně volných sedaček, přišli ti, co chodí skoro vždycky plus desítky dalších. Peklo se však z obecenstva nesnášelo. A když, tak spíš směrem k sudím, kteří ke konci druhé třetiny vyloučili v jeden čas dva boleslavské hráče.
Sekání Matěje Gardoně plus protest Feliksse Gavarse přinesl hostům dvě minuty pobytu v pěti proti třem. Divákům se hrubě nelíbilo, že rozhodčí Šindel s Květoněm nejprve zamítli nástup první přesilovkové brigády v čele s Červenkou, aby ji následně zase dali zelenou. Když už to vypadalo, že si hosté připomenou nezvládnutou dvouminutovku jako posledně s Libercem, z první se trefil Matěj Stránský a bylo to 0:2.
Vznikl kompromis, takový kočkopes
Kouč Filip Pešán po úterní truchlohře s Libercem logicky sáhl do složení útočných formací. Poté, co čtyři kola nechal Davida Tomáška na křídle, prvně v sezoně mu dopřál mnohem častější pozici centra. Loňský klubový parťák Connora McDavida dostal k ruce Stránského, místo nějž do elitní trojky povýšil ze závětří Jan Mandát. Pracant a bojovník, schopný zastat úkoly pro šikovné kumštýře. Samo sebou, že tyhle zlepšováky musel někdo odskákat.
A protože šampiona Stanley Cupu Tomáše Noska (byť byl dosud minus 5) těžko přeřadíte do čtvrté lajny a zároveň nechcete mít dole v přízemí ani Jáchyma Kondelíka, musel vzniknout kompromis, takový kočkopes v light verzi, spočívající v Kondelíkově přesazení na pravé křídlo. Ale ouha, byl to zrovna on, kdo jako první skóroval!
Ačkoli se jednalo o přesilovkový úder, hosté nezvedali ruce po klasickém obléhání, nýbrž po obrovské minele Martina Skärberga. Akci paradoxně předcházelo skvělé napadání pracovité včely Jakuba Lichtaga, jenž v hloubi pardubické obrany vydoloval kotouč, poslal jej domů do bezpečného území, kde z něj však Skärberg vytvořil nahrávku na smeč Kondelíkovi, a tak po krátkém potlesku pro Lichtaga následovalo kroucení hlavou příznivců zelených dresů.
Skalický si rozpomněl na své lepší časy
Východočeši si rychle vybudovali pevnou půdu pod nohama a možnost věnovat se chytré hře bez zbytečného riskování. A protože vzadu pracovali až na pár detailů vzorně, zodpovědně, domácím v určitém bodu ofenzivního soužení došlo, že každou možnou příležitost musí proměnit, jinak je s jejich nadějemi amen.
Což platilo po třech minutách třetí části, kdy si Pavol Skalický rozpomněl na své lepší časy, u brankoviště přetlačil Ondřeje Mikliše a druhou dorážkou procpal puk za Malcolma Subbana. Jenže!
Povznesená nálada trvala pouhých 46 sekund, protože lehkonohý Kondelík perfektně přečetl dění na ledě a po skrumáži před Dominikem Furchem si doskočil pro gólovou dorážku na 1:3. Kouč Petr Haken se mohl na střídačce uřvat vzteky… Věděl totiž, že tohle už zvrátit těžko půjde.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|4
|4
|0
|0
|0
|19:9
|12
|2
Pardubice
|5
|3
|0
|0
|2
|19:14
|9
|3
Kladno
|4
|2
|1
|1
|0
|13:10
|9
|4
Sparta
|4
|2
|0
|1
|1
|14:11
|7
|5
Č. Budějovice
|4
|2
|0
|1
|1
|8:10
|7
|6
Brno
|4
|2
|0
|0
|2
|13:11
|6
|7
Litvínov
|4
|2
|0
|0
|2
|7:10
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|11:9
|6
|9
Mountfield
|4
|2
|0
|0
|2
|11:10
|6
|10
Plzeň
|4
|0
|2
|1
|1
|10:10
|5
|11
M. Boleslav
|4
|1
|1
|0
|2
|10:13
|5
|12
Liberec
|4
|1
|0
|1
|2
|9:14
|4
|13
Olomouc
|4
|0
|1
|0
|3
|9:14
|2
|14
Vítkovice
|3
|0
|0
|0
|3
|7:15
|0
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